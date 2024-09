Η 11άδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τον Άρη (pic)

Στην περίπτωση του Νταβίντ Κάρμο; Προφανώς το φυσιολογικό. Έχει μια πολύ δύσκoλη αποστολή απόψε ο Ολυμπιακός στη Θεσσαλονίκη.

Πολύ λογικά λοιπόν ο Πορτογάλος βγαίνει στην πρώτη γραμμή της μάχης. Στην περίπτωση του Ντάνι Γκαρθία όμως η αλήθεια είναι πως το πράγμα διαφέρει: Για πρώτη φορα ο πολύπειρος μέσος αναλαμβάνει ευθύνη 11άδας.

Δύο νέα προσωπα λοιπόν στην 11άδα του Ολυμπιακού απο τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Νταβίντ Κάρμο στην ευθείας της άμυνας με Ροντινέι, Ντόι, Ορτέγα και ο Γκαρθία πλάι στον Σαντιάγκο Έσε και πίσω απο τον Τσικίνιο στο τρίγωνο της μεσαίας γραμμής. Στη βάση του 4-3-3 που εμπιστεύεται ο Ολυμπιακός στο «Κλ. Βικελίδης».

Και οι υπόλοιποι; Κωνσταντής Τζολάκης με τα ερυθρόλευκα γάντια. Και Ζέλσον Μαρτίνς, Βέλντε γύρω απο τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην επίθεση.

Δείτε την 11άδα:

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Άρη από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Aris is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #ARISOLY #slgr pic.twitter.com/C3X0hNiaFx

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 21, 2024