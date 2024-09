Εννέα βράδια, έξι ξεχωριστοί καλεσμένοι: Η μουσική των Πυξ Λαξ τους ενώνει όλους

Εθισμός

Στίβεν Άντλερ: Ο πρώην ντράμερ των Guns N’ Roses αποκαλύπτει γιατί δοκίμασε ηρωίνη

Ο Άντλερ μιλάει για τον εθισμό του στα ναρκωτικά και πώς τον έδιωξαν από το συγκρότημα στη νέα σειρά «Nöthin“ But a Good Time: The Uncensored Story of ”80s Hair Metal».