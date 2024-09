Λόβρεν: «Ανυπομονώ να ξεκινήσω» (pic, vid)

Πριν λίγη ώρα ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντέγιαν Λόβρεν, με τον Κροάτη στόπερ να υπογράφει διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Μετά την ανακοίνωσή του από τη νέα του ομάδα, ο Λόβρεν προχώρησε στην πρώτη του επίσημη τοποθέτηση ως παίκτης του ΠΑΟΚ.

«Ανυπομονώ να ξεκινήσω», δήλωσε ο 35χρονος κεντρικός αμυντικός, όντας έτοιμος για τη νέα πρόκληση στην καριέρα του.

Ready for the next challenge! @PAOK_FC

⚫️⚪️ pic.twitter.com/LMsp9SLGL8

— Dejan Lovren (@Dejan06Lovren) September 16, 2024