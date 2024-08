Ολυμπιακός: Η 11άδα για το παιχνίδι με την Athens Kallithea (pic)

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τους Ερυθρόλευκους να υποδέχονται την Athens Kallithea (20:30), για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League.

Στην αναμέτρηση με τους νεοφώτιστους ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρατάσσει την ομάδα του μεγάλου λιμανιού με τον Τζολάκη μπροστά από την εστία και τους Ροντινέι, Μπιανκόν, Πιρόλα και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Ντόι και Έσε θα είναι οι δύο στα χαφ, με τους Ζέλσον Μαρτίνς, Τσικίνιο και Βέλντε πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Η 11άδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα, Ντόι, Έσε, Ζέλσον Μαρτίνς, Τσικίνιο, Βέλντε και Ελ Κααμπί.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι αυτό είναι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού, μετά την ιστορική κατάκτηση του Europa Conference League τον περασμένο Μάιο. Ο κόσμος του πειραϊκού συλλόγου αναμένεται να δώσει δυναμικό «παρών» στο φαληρικό γήπεδο και να στηρίξει έμπρακτα και να αποθεώσει τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους παίκτες του.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Athens Kallithea από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Athens Kallithea is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #OLYAKFC #slgr pic.twitter.com/yu5jJDdTO2

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 26, 2024