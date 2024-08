Η ομάδα του Telegram τοποθετήθηκε το βράδυ της Κυριακής για τη σύλληψη του ιδρυτή της υπηρεσίας, Πάβελ Ντούροφ στη Γαλλία.

«Το Telegram συμμορφώνεται με τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες – η μετριοπάθειά του είναι σύμφωνη με τα πρότυπα του κλάδου και βελτιώνεται συνεχώς.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Telegram, Πάβελ Ντούροφ δεν έχει τίποτα να κρύψει και ταξιδεύει συχνά σε όλη την Ευρώπη. Είναι παράλογο να ισχυρίζεται κανείς ότι η πλατφόρμα ή ο ιδιοκτήτης της είναι υπεύθυνοι για καταχρηστική λειτουργία», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

⚖️ Telegram abides by EU laws, including the Digital Services Act — its moderation is within industry standards and constantly improving.

✈️ Telegram’s CEO Pavel Durov has nothing to hide and travels frequently in Europe.

😵‍💫 It is absurd to claim that a platform or its owner…

— Telegram Messenger (@telegram) August 25, 2024