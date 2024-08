Ξανάρχισαν σήμερα το πρωί οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ, ανακοίνωσε πριν από λίγο η αρχή πολιτικής αεροπορίας του Ισραήλ, μετά την καθυστέρηση απογειώσεων και την εκτροπή προσγειώσεων σε άλλα αεροδρόμια της χώρας, την ώρα που το Ισραήλ δήλωνε ότι προσπαθεί να αποτρέψει επίθεση της Χεζμπολάχ.

Ο εκπρόσωπος της ισραηλινής αρχής πολιτικής αεροπορίας, Ρόι Στάινμετζ, ανακοίνωσε την επανέναρξη της λειτουργίας του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν «στις 07:00″ τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος) συμπεριλαμβανομένων απογειώσεων και προσγειώσεων».

«Τα αεροπλάνα που είχαν εκτραπεί σε άλλα αεροδρόμια θα απογειωθούν ξανά προς το Μπεν Γκουριόν», πρόσθεσε.

Hezbollah says it fired over 320 rockets towards Israel

