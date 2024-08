Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, θα απευθύνει ομιλία σήμερα (25/8) στις 18:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος), μετά την ανακοίνωση του κινήματός του ότι διεξήγαγε επίθεση ευρείας κλίμακας κατά του Ισραήλ, αναφέρει το ίδιο σε ανακοίνωσή του.

Η ομιλία του Χασάν Νασράλα θα αφορά «τις τελευταίες εξελίξεις», διευκρίνισε η Χεζμπολάχ στην ανακοίνωσή της.

Το σιιτικό κίνημα του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι η επίθεση ευρείας κλίμακας κατά ισραηλινών στρατιωτικών στόχων σε αντίποινα για τον θάνατο του Σουκρ, με τη χρήση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) και ρουκετών, «ολοκληρώθηκε» για σήμερα, σημειώνοντας ότι πέτυχε τους στόχους της.

«Η στρατιωτική μας επιχείρηση για σήμερα ολοκληρώθηκε και επιτεύχθηκε», ανέφερε και πρόσθεσε ότι οι ισχυρισμοί του Ισραήλ «όσον αφορά την αποτρεπτική δράση που διεξήγαγε (…) και την αποτυχία της επίθεσης της αντίστασης είναι κενοί ισχυρισμοί».

Ο ισραηλινός στρατός, από πλευράς του, ανακοίνωσε ότι «γύρω στα 100» αεροσκάφη του «στοχοθέτησαν και κατέστρεψαν χιλιάδες ράμπες εκτόξευσης ρουκετών της Χεζμπολάχ» στη διάρκεια των αεροπορικών επιδρομών που εξαπέλυσε για να αποτρέψει επίθεση του σιιτικού κινήματος στο Ισραήλ.

«Τα πυρά του λιβανικού σιιτικού κινήματος ήταν μέρος μιας μεγαλύτερης επίθεσης που είχε σχεδιαστεί και μπορέσαμε να αποτρέψουμε ένα μεγάλο μέρος αυτής σήμερα το πρωί», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι IDF.

Στη Δυτική Γαλιλαία, την πόλη Άκρε, την Κιριάτ Σμόνα και ακόμα έξι περιοχές σήμανε συναγερμός για επιθέσεις από αέρος στο έδαφος του Ισραήλ, η χώρα κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τις επόμενες 48 ώρες, ενώ στις 7:00 το πρωί ξεκίνησε έκτακτη συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, η οποία ολοκληρώθηκε μετά από περίπου 1,5 ώρα.

«Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε το παν για να υπερασπιστούμε τη χώρα μας, για να επιστρέψουν οι κάτοικοι του βορρά στα σπίτια τους με ασφάλεια» και «να συνεχίσουμε να τηρούμε μια απλή αρχή: όποιος μας κάνει κακό — του κάνουμε κακό», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς άρχιζε η έκτακτη συνεδρίαση του συμβουλίου, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του.

Ο Ντάνιελ Χαγκάρι, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, δήλωσε ότι ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη επιτέθηκαν στο Λίβανο για να απομακρύνουν «προληπτικά» μια «απειλή» που τέθηκε από τη Χεζμπολάχ.

«Πριν από λίγο, (ο ισραηλινός στρατός) εντόπισε την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ να ετοιμάζεται να εκτοξεύσει πυραύλους και ρουκέτες προς το ισραηλινό έδαφος», δήλωσε.

«Σε μια πράξη αυτοάμυνας για την απομάκρυνση αυτών των απειλών, (ο ισραηλινός στρατός) πλήττει τρομοκρατικούς στόχους στο Λίβανο, από τους οποίους η Χεζμπολάχ σχεδίαζε να εξαπολύσει τις επιθέσεις της εναντίον ισραηλινών πολιτών. Η Χεζμπολάχ θα εκτοξεύσει σύντομα ρουκέτες και πιθανόν πυραύλους και UAV προς το ισραηλινό έδαφος», πρόσθεσε.

Ακόμη, ανέφερε: «Ακριβώς δίπλα από τα σπίτια των Λιβανέζων πολιτών στο νότιο Λίβανο, μπορούμε να δούμε ότι η Χεζμπολάχ ετοιμάζεται να εξαπολύσει μια εκτεταμένη επίθεση στο Ισραήλ, θέτοντας σε κίνδυνο τους Λιβανέζους πολίτες. Προειδοποιούμε τους αμάχους που βρίσκονται στις περιοχές όπου δρα η Χεζμπολάχ, να απομακρυνθούν άμεσα από τον κίνδυνο για τη δική τους ασφάλεια».

