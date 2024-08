Πυροσβέστες μάχονταν σήμερα για να θέσουν υπό έλεγχο δασικές πυρκαγιές σε πέντε τουρκικές επαρχίες, δήλωσε ο υπουργός Δασών, αν και μια πυρκαγιά στην περιοχή της Σμύρνης, στη δυτική Τουρκία, που ξέσπασε την Πέμπτη έχει κοπάσει κάπως και δεν απειλούνται πλέον κατοικημένες περιοχές.

Η πυρκαγιά στην περιοχή Κορδελιό (Καρσίγιακα) της Σμύρνης προκλήθηκε από φωτιά που άναψαν τρεις άνθρωποι που έκαναν πικ νικ κοντά σε δασική περιοχή, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο υπουργός Δασών, Ιμπραήμ Γιουμακλί, ο οποίος πρόσθεσε πως οι αρχές είναι κοντά στην ταυτοποίηση των ανθρώπων αυτών.

«Η ένταση της πυρκαγιάς έχει μειωθεί, και δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές προς το παρόν», δήλωσε ο Γιουμακλί. Η πυρκαγιά καίει στο εσωτερικό μιας κοιλάδας που είναι δύσκολο να προσεγγιστεί από την ξηρά, είπε ακόμη.

A forest fire broke out in the Menderes district of Izmir. Teams are continuing their efforts to extinguish it from the air and land.#izmirdeyangınvar #izmir #izmiryanıyor #izmirdeyangın pic.twitter.com/RITg2dd87V

