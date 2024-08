Μαίνεται η φωτιά στη Σμύρνη – Κάηκαν ακόμη και πολυώροφες πολυκατοικίες

Για τρίτη ημέρα συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο Κορδελιό της Σμύρνης, όπου χτες βράδυ αναζωπυρώθηκε η φωτιά που από νωρίς είχε φτάσει σε κατοικημένες περιοχές καίγοντας σπίτια.

Με το πρώτο φως του ηλίου ξεκίνησαν και πάλι να επιχειρούν τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης, ενώ το έργο της κατάσβεσης δυσχέραιναν οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι, που φτάνουν και τα 80 χιλιόμετρα την ώρα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 12 ελικόπτερα, 245 οχήματα και 1357 άτομα όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Ανατολή.

Σήμερα το πρωί, ο ουρανός ήταν ακόμη γεμάτος γκρίζους καπνούς από την πλευρά του Καρσίκαγια, της περιοχής της Σμύρνης από την οποία ξεκίνησε η πυρκαγιά, ενώ η οσμή του καπνού είναι αισθητή σε όλη την πόλη, είπε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας άνθρωπος από την περιοχή, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομασθεί.

Ενιακόσιοι κάτοικοι πέντε περιοχών απομακρύνθηκαν στη διάρκεια της νύχτας από τα σπίτια τους, ανακοίνωσε ο τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια.

Major wildfires in Izmir, 🇹🇷 have spread to residential areas, reaching the city center. Homes are now burning as the fires continue to rage. Izmir, Turkey’s 3rd largest city with a population of 4.5 million, is facing a severe crisis. #Izmir #Fire #ForestFire #Yangin pic.twitter.com/2fP2zT8TYS

— Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) August 16, 2024