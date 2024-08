Μάχη με τρεις μεγάλες πυρκαγιές δίνουν οι πυροσβέστες στη δυτική Τουρκία

Πυροσβέστες καταβάλλουν προσπάθειες για να περιορίσουν πυρκαγιές που μαίνονται σε τρεις επαρχίες της βορειοδυτικής Τουρκίας, ανακοίνωσε αργά χθες, Πέμπτη, το βράδυ ο υπουργός Γεωργίας και Δασών Ιμπραήμ Γιουμακλί, προσθέτοντας ότι η κατάσταση φαίνεται να εξελίσσεται θετικά.

Δεκατέσσερα αεροπλάνα, 31 ελικόπτερα και 265 χερσαία οχήματα συμμετέχουν στις προσπάθειες πυρόσβεσης, μαζί με 1.400 μέλη του δασικού προσωπικού, δήλωσε ο Γιουμακλί.

Οι πυρκαγιές ξέσπασαν στην περιοχή Ετσεαμπάτ της επαρχίας Τσανάκαλε, στην περιοχή Γκοϊνούκ της επαρχίας Μπολού και στην περιοχή Γκορντές της επαρχίας Μανίσα.

Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές τι προκάλεσε τις πυρκαγιές.

«Και στις τρεις πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη, η διαδικασία (της πυρόσβεσης) πηγαίνει καλά. Θεού θέλοντος, ελπίζω να σας δώσω καλά νέα αύριο (Παρασκευή) και να σας πω ότι και οι τρεις πυρκαγιές μας έχουν τελειώσει», δήλωσε.

Σε εικόνες βίντεο από τις τρεις πυρκαγιές, φλόγες και μαύρος καπνός φαίνονται να υψώνονται πάνω από δάση και πόλεις. Κατοικημένες περιοχές δεν κινδυνεύουν από τις φλόγες, διαβεβαίωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

⚡️BREAKING:

The forest fire has now spread to residential areas in Izmir, Turkey.

Turkey is currently battling forest fires across four provinces: Canakkale, Bolu, Izmir, and Manisa. pic.twitter.com/y78cNtmEm3

— Pulse Media Cell (@PulseMediacell) August 16, 2024