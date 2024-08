Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του «συνεχίζουν να αποκρούουν» μια ουκρανική απόπειρα διείσδυσης στην περιφέρεια του Κουρσκ.

Οι ρωσικές δυνάμεις δίνουν μάχες εναντίον ουκρανικών στρατευμάτων για τέταρτη ημέρα, αφού οι Ουκρανοί πέρασαν την Τρίτη τα ρωσικά σύνορα.

Η περιοχή Λιπέτσκ της Ρωσίας επλήγη επίσης από «μαζική» επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της, καθώς η διασυνοριακή επίθεση της Ουκρανίας στη Ρωσία δεν δείχνει σημάδια χαλάρωσης.

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση, η οποία προκάλεσε ζημιές στις ενεργειακές υποδομές και προκάλεσε την προσωρινή εκκένωση των κατοίκων σε αρκετές περιοχές, έγραψε την Παρασκευή στο Telegram ο κυβερνήτης του Λίπετσκ Ιγκόρ Αρταμόνοφ.

«Η επιχείρηση καταστροφής σχηματισμών του ουκρανικού στρατού συνεχίζεται», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο διαβεβαιώνοντας ότι οι ουκρανικές επιθέσεις «αποτυγχάνουν».

Ωστόσο σε βίντεο, που δημοσιοποιήθηκε σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επαληθεύτηκε από το Ρόιτερς, εικονίζεται μια φάλαγγα με καμένα ρωσικά στρατιωτικά φορτηγά κατά μήκος αυτοκινητοδρόμου στην περιφέρεια του Κουρσκ.

Περίπου 15 φορτηγά φαίνονται στο βίντεο, μεταξύ των οποίων ένα που φέρει το σήμα Ζ το οποίο χρησιμοποιεί η Ρωσία ως σύμβολο της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησής» της στην Ουκρανία.

Το Ρόιτερς ήταν σε θέση να διαπιστώσει ότι η τοποθεσία είναι το χωριό Οκτιαμπρσκόγε, με βάση κτίρια, δένδρα και το δρόμο, όμως δεν μπόρεσε να εντοπίσει πότε ακριβώς τραβήχτηκε το βίντεο.

Σύμφωνα με το ουρανικό Nexta TV η επίθεση είχε σαν αποτέλεσμα πολλούς νεκρούς. Σε βίντεο που δημοσίευσε φαίνονται νεκροί στρατιώτες μέσα σε φορτηγά. Άλλες πηγές προσκείμενες στην Ουκρανία αναφέρουν ότι σχεδόν 50 Ρώσοι στρατιώτες παραδόθηκαν στους Ουκρανούς.

‼️ BREAKING: Russia may have lost up to half a thousand soldiers in a night strike

A morning video of a destroyed Russian military convoy in the Kursk region has appeared online. The footage shows burnt-out trucks with the bodies of dozens of Russian soldiers scattered among… pic.twitter.com/954cCN3D04

