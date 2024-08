Η μάχη του Κουρσκ – Γιατί η τελευταία ουκρανική επιδρομή σε ρωσικό έδαφος είναι διαφορετική;

Στο παρελθόν, οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει μερικές εισβολές στο ρωσικό έδαφος, με πιο πρόσφατη τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, όταν τρεις ένοπλες μονάδες κατά του Κρεμλίνου πέρασαν από την Ουκρανία στις περιοχές Μπελγκορόντ και Κουρσκ, με αποτέλεσμα να σημειωθούν συγκρούσεις με τις ρωσικές δυνάμεις σε διάφορους οικισμούς.

Όλες αυτές τις εισβολές ακολούθησαν σχεδόν αμέσως αδυσώπητες επιθέσεις στην περιφερειακή πρωτεύουσα Σούμι και την ευρύτερη περιοχή.

Αλλά αυτό που ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης στο ήσυχο τμήμα των συνόρων Ουκρανίας – Ρωσίας εξελίχθηκε γρήγορα σε ένα διαφορετικό είδος επιδρομής.

Όλες οι πληροφορίες και οι λεπτομέρειες σχετικά με τις τρέχουσες μάχες στην περιοχή του Κουρσκ, και συγκεκριμένα γύρω από την πόλη Σούτζα, προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από επίσημες ρωσικές πηγές και ρωσικούς στρατιωτικούς bloggers.

Δεν υπήρχαν προειδοποιήσεις, βίντεο, φωτογραφίες ή δηλώσεις από την Ουκρανία, κατά την προετοιμασία και τις πρώτες ώρες της επιχείρησης, η οποία πρέπει να προετοιμαζόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα, σημειώνει το Euronews.

Η μόνη φορά που Ουκρανοί αξιωματούχοι σχολίασαν τα όσα συνέβαιναν στο Κουρσκ ήταν όταν ο αξιωματούχος του Ουκρανικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας, Andrii Kovalenko, δήλωσε ότι η Ρωσία δεν είχε τον έλεγχο των συνόρων της.

Ακόμα και ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που επαίνεσε τον ουκρανικό στρατό για την ικανότητά του «να αιφνιδιάζει» και να πετυχαίνει αποτελέσματα, έκανε μια έμμεση αναφορά στην κατάσταση που επικρατεί στο Κουρσκ, χωρίς να μιλήσει ανοιχτά διεκδικώντας τα εύσημα.

Ο ουκρανικός στρατός φαίνεται να έχει υιοθετήσει μια στρατηγική αυστηρής σιωπής προς το παρόν σχετικά με τη δραστηριότητά του στο Κουρσκ.

«Οι πάντες μπορούν να δουν ότι ο ουκρανικός στρατός ξέρει πώς να αιφνιδιάζει. Και ξέρει πώς να πετυχαίνει αποτελέσματα», τόνισε ο Ζελένσκι, στη διάρκεια εκδήλωσης όπου έγινε η παρουσίαση μιας νέας ψηφιακής εφαρμογής για τη μείωση της γραφειοκρατίας του στρατού.

«Αυτό αποδεικνύεται από το πεδίο της μάχης, όπου οι στρατιώτες μας όχι μόνο άντεξαν τη συντριπτική δύναμη των κατακτητών, αλλά και την καταστρέφουν με τον τρόπο που είναι απαραίτητος για την προστασία της Ουκρανίας – του κράτους και της ανεξαρτησίας μας», ανέφερε σε ένα βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στο Telegram.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε αρχικά ότι περίπου 300 Ουκρανοί στρατιώτες πραγματοποίησαν εισβολή πέρα από τα σύνορα προς τημ Ρωσία, συμμετέχοντας σε μάχη στο εσωτερικό, με την υποστήριξη αρμάτων μάχης και τεθωρακισμένων οχημάτων, καθώς και με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραυλικές επιθέσεις.

Η Μόσχα δήλωσε αρχικά ότι οι επιθέσεις αποκρούστηκαν. Ο εκτελών χρέη κυβερνήτη της περιφέρειας, Αλεξέι Σμιρνόφ, δήλωσε πως ενημέρωσε τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, για την κατάσταση, η οποία, όπως είπε, είναι υπό έλεγχο.

Όμως οι Ρώσοι στρατιωτικοί bloggers συνέχισαν να αναφέρουν ότι οι ουκρανικές δυνάμεις κατέλαβαν αρκετούς οικισμούς και κινήθηκαν βαθύτερα στο ρωσικό έδαφος.

Αρκετές πιο νέες ουκρανικές ταξιαρχίες έχουν εισαχθεί στις επιθέσεις στο Κουρσκ και τεθωρακισμένοι σχηματισμοί έχουν ήδη εμφανιστεί κοντά στις γραμμές του μετώπου, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.

Ανώτερος Ρώσος στρατιωτικός αξιωματούχος επιβεβαίωσε για πρώτη φορά ότι Ρώσοι στρατιώτες σκοτώθηκαν στις συγκρούσεις στο Κουρσκ, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει τον ακριβή αριθμό των θυμάτων.

Την είδηση μεταδίδουν οι ανεξάρτητοι «The Moscow Times», που υποστηρίζουν ότι ο υποστράτηγος Απτί Αλαουντίνοφ, αναπληρωτής επικεφαλής της Στρατιωτικοπολιτικής Διεύθυνσης του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, δήλωσε πως οι ουκρανικές δυνάμεις προχώρησαν περίπου 10 χιλιόμετρα στην περιοχή του Κουρσκ.

«Κάποιοι πέθαναν, ναι, αυτό συνέβη. Ο εχθρός εισήλθε σε αρκετές κατοικημένες περιοχές», ανέφερε ο Αλαουντίνοφ, σημειώνοντας ότι οι ουκρανικές δυνάμεις μπόρεσαν να καταλάβουν αυτές τις περιοχές λόγω έλλειψης «ανθρώπινου δυναμικού, εξοπλισμού ή πόρων».

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, πάντως, δεν έχει ακόμη σχολιάσει επίσημα τις αναφερόμενες απώλειες στρατιωτών στο Κουρσκ.

Την ευθύνη για προηγούμενες επιδρομές και εισβολές στο ρωσικό έδαφος έχουν αναλάβει κυρίως το Ρωσικό Σώμα Εθελοντών, η Λεγεώνα Ελευθερίας της Ρωσίας και το Τάγμα Σιμπίρ, το οποίο αποτελείται από εθελοντές από την Ρωσία που πολεμούν στο πλευρό των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας.

Αλλά αυτή τη φορά, η ανακοίνωση της Μόσχας υποστήριξε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις ανήκαν στην 22η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία του στρατού – δηλαδή, όχι εθελοντές, αλλά οι έμπειροι στρατιώτες των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, σκληραγωγημένοι από μερικές από τις πιο σκληρές μάχες, μεταξύ άλλων στην περιοχή Μπαχμούτ.

Τη δεύτερη ημέρα της εισβολής, οι αναφορές των ουκρανικών μέσων ενημέρωσης έδειξαν ότι δεκάδες Ρώσοι στρατιώτες παραδόθηκαν στην Ουκρανία στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας.

«Σαράντα Ρώσοι παραδόθηκαν στην Ουκρανία στην περιφέρεια Κουρσκ. Η Ουκρανία συνεχίζει την εισβολή της», υποστηρίζει το ουκρανικό Euromaidan Press, με ανάρτησή του στο Χ.

