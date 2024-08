Η Κύπρος και η Αίγυπτος βρίσκονται σε στενό συντονισμό, με κοινό συμφέρον να αποτραπεί ο κίνδυνος περεταίρω ανάφλεξης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξαν ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Αιγύπτιος ομόλογός του Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι κατά τη διάρκεια συνομιλίας τους με θέμε τις περιφερειακής εξελίξεις.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενό συντονισμό, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν νωρίτερα σήμερα, Παρασκευή.

Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του κυβερνητικού Εκπροσώπου στην Κύπρο Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, οι πρόεδροι των δύο χωρών συζήτησαν τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή και ιδιαίτερα την επιτακτική ανάγκη αποφυγής περαιτέρω κλιμάκωσης και ολοκλήρωσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, και απελευθέρωσης των ομήρων και κρατουμένων.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επανέλαβε τη βαθιά του ανησυχία για τη δεινή κατάσταση στη Γάζα, εξέφρασε τη λύπη του για τις απώλειες αμάχων και υπογράμμισε τον σημαντικό και συνεχή διαμεσολαβητικό ρόλο του Προέδρου Αλ Σίσι για επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ετοιμότητα της Κύπρου να εφαρμόσει τον αξιόπιστο ρόλο της ως ανθρωπιστικός κόμβος σε περιόδους ανάγκης, πάντα σύμφωνα με την αρχή της πολιτικής της να αποτελεί μέρος της λύσης και με στόχο την προώθηση συνθηκών ειρήνης και σταθερότητας.

Ανησυχίες και αντιδράσεις από την αντιπολίτευση προκαλεί έντονη κινητικότητα που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στην Κύπρο με παρουσία αμερικάνικων πολεμικών πλοίων.

Χθες Πέμπτη, κατέπλευσε στο λιμάνι της Λεμεσού το USS Wasp, ένα αμφίβιο πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

The USS Wasp is visiting 🇨🇾 in support of long-planned 🇺🇸🇨🇾 partnership activities. The visit comes at a time when 🇺🇸 continues all efforts along with key partners to de-escalate regional tensions & to be prepared to support civilians in crisis. https://t.co/WvrZ85kYw6

— Julie Davis Fisher (@USAmbCy) August 9, 2024