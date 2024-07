«Ο Ολυμπιακός απάντησε αρνητικά στον Ερυθρό Αστέρα για Πετρούσεφ»

Η επικείμενη επιστροφή του Σάσα Βεζένκοφ στον Ολυμπιακό αναμένεται να δημιουργήσει… πολυκοσμία στις θέσεις των ψηλών και ήδη πολλές ομάδες της Euroleague έχουν τις «κεραίες» τους στραμμένες στο λιμάνι για πιθανές αποχωρήσεις.

Μια από αυτές είναι ο Ερυθρός Αστέρας που φαίνεται να επιθυμεί διακαώς να επιστρέψει στο Βελιγράδι ο Φίλιπ Πετρούσεφ με πολλά δημοσιεύματα από το εξωτερικό να το επιβεβαιώνουν. Ωστόσο στον Ολυμπιακό φαίνεται να είναι διατεθειμένοι να αφήσουν έναν τόσο σημαντικό παίκτη να αποχωρήσει από την ομάδα.

Όπως ανέφερε ο Ιταλός δημοσιογράφος, Ματέο Αντρεάνι, οι Πειραιώτες έχουν απαντήσει αρνητικά στον Ερυθρό Αστέρα καθώς πιστεύουν πολύ στο πρότζεκτ και την προοπτική του Σέρβου φόργουορντ.

«Ο Ολυμπιακός απάντησε αρνητικά στο αίτημα του Ερυθρού Αστέρα για τον Φίλιπ Πετρούσεφ. Η ελληνική ομάδα έχει πίστη στον Σέρβο παίκτη και δεν θέλει να τον αφήσει να φύγει», ανέφερε ο Αντρεάνι με ανάρτησή του.

Olympiacos Piraeus responded negatively to Crvena Zvezda request for Filip Petrusev.

Greek club has faith in the Serbian player and has no desire to let the player go, I was told.

