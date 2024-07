Έκπτωση αν δεν… αγωνιστεί ο Μέσι στο MLS

Οι φίλαθλοι της Chicago Fire, οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο για τον αγώνα της 31ης Αυγούστου με την Ιντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι, θα έχουν δικαίωμα έκπτωσης, εάν ο διάσημος Αργεντινός, ο οποίος είναι τραυματίας, δεν παίξει στην συγκεκριμένη αναμέτρηση του MLS.

Οι διοικούντες την Chicago Fire σκοπεύουν να γεμίσουν το γήπεδό τους χωρητικότητας 62.000 θέσεων στον αγώνα με την Ιντερ Μαϊάμι, αλλά παράλληλα θέλουν να καθησυχάσουν τους φιλάθλους σε περίπτωση απουσίας του Μέσι, ο οποίος ταλαιπωρείται από «βαρύ» διάστρεμμα στον δεξιό αστράγαλο, που υπέστη στον τελικό του Κόπα Αμέρικα (σ.σ. 1-0 την Κολομβία στην παράταση).

Οπως έγινε γνωστό, ο «pulga» θα χάσει τους επόμενους δύο αγώνες του MLS λόγω αυτού του τραυματισμού, αλλά θεωρείται βέβαιο ότι θα είναι έτοιμος για τον αγώνα της 31ης Αυγούστου.

«Ενα αστέρι του διαμετρήματος του Μέσι αναμφίβολα βοηθά στην προσέλκυση περισσότερων ανθρώπων», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση του αμερικανικού συλλόγου, με την διευκρίνιση ότι έαν ο Αργεντινός δεν αγωνισθεί, οι θεατές θα λάβουν μερική αποζημίωση υπό διαφορετικούς όρους, όπως για παράδειγμα έκπτωση 100 δολαρίων για την αγορά εισιτηρίων για τουλάχιστον δύο άλλους αγώνες.

To ensure a full stadium and to create the best possible experience for all in attendance at our 8/31 match, the Fire are offering the Fan-First Credit Guarantee.

Depending on your date of purchase, if Messi is unavailable on 8/31, fans will receive credit toward:

🎟️ Season… pic.twitter.com/iJAjSeXKRN

— Chicago Fire FC (@ChicagoFire) July 19, 2024