Τιμωρήθηκε από το NBA και ζήτησε να παίξει στην Ελλάδα ο Τζόντεϊ Πόρτερ

Λίγες ημέρες έχουν περάσει από την ομολογία του Τζοντέι Πόρτερ για την ενοχή του σε υπόθεση συνδεδεμένη με σκάνδαλο στοιχηματισμού και ένα δημοσίευμα από τις ΗΠΑ έρχεται να τον φέρει κοντά στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το FOX NEWS ο πρώην παίκτης του NBA και των Τορόντο Ράπτορς αιτήθηκε, μέσω των δικηγόρων του, να περάσει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και να συνεχίσει την καριέρα του στη χώρα μας για λογαριασμό του Προμηθέα Πάτρας.

Ωστόσο, η κίνηση του Αμερικανού να τροποποιήσει τους όρους με τους οποίους αφέθηκε ελεύθερος και να πάρει πίσω το διαβατήριό του, απορρίφθηκε, όπως γνωστοποιήθηκε την Τρίτη (16/07).

«Η έρευνα διαπίστωσε ότι πριν από τον αγώνα των Ράπτορς στις 20 Μαρτίου, ο Πόρτερ αποκάλυψε εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του σε ένα άτομο που γνώριζε ότι στοιχιματίζει στο NBA. Ένα άλλο άτομο με το οποίο ο Πόρτερ συνδέθηκε και ήξερε ότι ήταν επίσης παίκτης στοιχήματος, έβαλε στη συνέχεια ένα στοίχημα ύψους 80.000 δολαρίων για να κερδίσει 1.1 εκατομμύρια δολάρια, στοιχηματίζοντας ότι ο Πόρτερ θα είχε χαμηλότερη απόδοση στο παιχνίδι της 20ης Μαρτίου.

Επιπλέον, από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2024, ενώ ταξίδευε με τη θυγατρική ομάδα των Ράπτορς για αγώνες στην G-League, ο Πόρτερ στοιχημάτισε σε τουλάχιστον 13 παιχνίδια του NBA χρησιμοποιώντας τον διαδικτυακό λογαριασμό στοιχηματισμού ενός συνεργάτη του», ανέφερε η ανακοίνωση της Λίγκας για το σκάνδαλο.

Jontay Porter has asked a federal judge for permission to move to Greece and continue his basketball career, per @FoxNews pic.twitter.com/lQfaUDoZdd

— NBACentral (@TheDunkCentral) July 17, 2024