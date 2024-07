Επιβεβαίωσε την μεταγραφή του στη Χάποελ Τελ Αβίβ ο Μπέβερλι (pic)

Τη συμφωνία του με τη Χάποελ Τελ Αβίβ γνωστοποίησε ο Πάτρικ Μπέβερλι, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στην Ευρώπη μετά από έντεκα χρόνια συνεχούς παρουσίας στα φανταχτερά παρκέ του ΝΒΑ.

Ο Αμερικανός γκαρντ δεν περίμενε τους δημοσιογράφους, ούτε την ομάδα, ενημερώνοντας τους πάντες μέσω του podcast του και γράφοντας χαρακτηριστικά στον λογαριασμό του στο Twitter: «Μου έδωσαν τα πάντα όσα ζήτησα. Δεν μπορούσα να αρνηθώ».

Έτσι ο 36χρονος πλέον παίκτης γυρίζει στη Γηραιά Ήπειρο όπου θα συνεργαστεί ξανά με τον Στέφανο Δέδα, με τον οποίο είχαν βρεθεί μαζί στη Σπαρτάκ Αγίας Πετρούπολης την τελευταία του σεζόν (2011-12) πριν περάσει τον Ατλαντικό ωκεανό.

Θυμίζουμε πως η Χάποελ έχει κάνει σημαντικές κινήσεις όπως ο Τζο Ράγκλαντ που αγωνίστηκε πέρσι στο Περιστέρι, oι Μπεν Μπέντιλ και Μάρκους Φόστερ που έπαιξαν στον Παναθηναϊκό, αλλά και τον πρώην ΝΒΑer, Ις Γουέινραϊτ.

BREAKING: @patbev21 is headed to Europe. “They gave me everything I asked for… I couldn’t refuse.” Says Pat Bev

He plans to sign with Hapoel Tel Aviv BC

— Pat Bev Pod (@PatBevPod) July 16, 2024