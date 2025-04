Ο ΟΗΕ είναι «βαθιά θορυβημένος» για τις πληροφορίες σχετικά με βομβαρδισμό σε φυλακή στην επαρχία Σαάντα, λίκνο και προπύργιο των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες μετανάστες, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα εκπρόσωπός του (στη φωτογραφία από το Reuters/Naif Rahma, επάνω, τραυματισμένος μετανάστης μεταφέρεται από τους διασώστες).

«Μπορώ να σας πω ότι είμαστε βαθιά θορυβημένοι για τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για αεροπορικά πλήγματα εναντίον κέντρου κράτησης όπου βρίσκονταν μετανάστες στην επαρχία Σάντα» τη νύχτα, δήλωσε ο Στεφάν Ντουζαρίκ, δίχως ν’ αναφερθεί ονομαστικά στις ΗΠΑ, τις ένοπλες δυνάμεις των οποίων κατηγόρησαν οι Χούθι γι’ αυτόν τον βομβαρδισμό.

US Strikes on African Migrant Center in Yemen Kill Up to 68, Civil Defense Service Says

Another 47 injuries at a Saada migrant detention center in northwest Yemen were reported.

The Houthi Interior Ministry accused the US of bombing the center, where 115 migrants were held. pic.twitter.com/gZu2atAFTh

