Έτοιμος για μεγάλη μεταγραφή ο Μοράτα

Αρχηγός της Ισπανίας που πανηγύρισε την κατάκτηση του Euro 2024, ο Άλβαρο Μοράτα οδήγησε τη «ρόχα» στο τέταρτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο και πλέον ετοιμάζεται να αποχωρήσει από την Ατλέτικο Μαδρίτης, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Συγκεκριμένα, ο Ιταλός δημοσιογράφος, εξπέρ στα μεταγραφικά, αποκάλυψε το πλάνο της Μίλαν που αφορά την αγορά του Ισπανού φορ από την ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε, ενεργοποιώντας την ρήτρα αποδέσμευσης του παίκτη που είναι ένα ποσό κοντά στα 13 εκατομμύρια ευρώ.

«Η Μίλαν ενημέρωσε την Ατλέτικο Μαδρίτης για την πρόθεσή της να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αποδέσμευσης των 13 εκατομμυρίων ευρώ του Μοράτα.

Ο Ισπανός συμφώνησε προφορικά σε τετραετές συμβόλαιο, αφήνοντας την Ατλέτικο Μαδρίτης μετά από μια δύσκολη περίοδο στην Ισπανία. Επίσημες ανακοινώσεις και ιατρικές εξετάσεις θα γίνουν αυτή την εβδομάδα», αναφέρε χαρακτηριστικά ο Ρομάνο.

🚨🔴⚫️ Álvaro Morata to AC Milan, here we go soon! AC Milan, informing Atlético of plan to trigger €13m release clause.

Morata has verbally agreed on four year deal at Milan, leaving Atlético Madrid after difficult time in Spain.

Formal steps and medical to follow this week. pic.twitter.com/l6iv7j596Z

