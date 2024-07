Φονικό πέρασμα του Μπέριλ από τις ΗΠΑ

Αμερικανικές πολιτείες παρέμεναν σε κατάσταση συναγερμού για πλημμύρες χθες Τρίτη, πριν το πέρασμα του κυκλώνα Μπέριλ, ο οποίος ήδη στοίχισε τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους στις νότιες ΗΠΑ (φωτογραφία του Reuters/Adrees Latif, επάνω, από το Τέξας).

Μετά το φονικό πέρασμά του από την Καραϊβική, ο Μπέριλ άρχισε να πλήττει από προχθές Δευτέρα τις νότιες ΗΠΑ, με τις αρχές να καταμετρούν επτά θανάτους στο Τέξας κι έναν στη Λουιζιάνα.

Wild 7 day satellite study of Hurricane Beryl from Category 5 to tropical storm and then back to a hurricane! #Beryl #HurricaneBeryl pic.twitter.com/bF53zGW3Bz

Ο Μπέριλ, που αναβαθμίστηκε ξανά σε κυκλώνα, ενδέχεται να προκαλέσει πλημμύρες από τον νότο «ως τις Μεγάλες Λίμνες» στον βορρά, προειδοποίησε το αμερικανικό κέντρο κυκλώνων και τυφώνων (NHC).

Είναι επίσης πιθανό να χτυπήσουν ανεμοστρόβιλοι ορισμένες περιοχές, πρόσθεσε ο οργανισμός, διεύθυνση της αμερικανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας.

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιφέρεια της Χιούστον, σύμφωνα με τον δήμαρχο της μεγαλούπολης του νότιου Τέξας και την αστυνομία.

Beryl caused significant damage and flooding in Texas, leaving at least seven dead in the Houston region and over 2.3 million residents without power.

The Coast Guard shared this aerial view around Sargent, Texas, about 50 miles south of Houston. https://t.co/88HBVyniHP pic.twitter.com/MnABcZamu0

— AccuWeather (@accuweather) July 9, 2024