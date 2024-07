Ο κυκλώνας Μπέριλ, συνοδευόμενος από ισχυρές βροχοπτώσεις και ανέμους, έπληξε χθες, Τετάρτη, την Τζαμάικα και αναμένεται σήμερα το βράδυ να φτάσει στο Μεξικό, αφού έχει αφήσει πίσω του τουλάχιστον εννέα νεκρούς και έχει προκαλέσει σοβαρές καταστροφές στο νοτιοανατολικό τμήμα της Καραϊβικής και τη Βενεζουέλα.

Ο Μπέριλ είναι αυτή τη στιγμή κυκλώνας κατηγορίας 4 στην πεντάβαθμη κλίμακα Σάφιρ-Σίμσον, με ανέμους που πνέουν με ταχύτητα έως 215 χιλιόμετρα την ώρα, σύμφωνα με το αμερικανικό κέντρο κυκλώνων (NHC).

Χθες το απόγευμα ο κυκλώνας πλησίασε μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από τις νότιες ακτές της Τζαμάικα, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, προτού «απομακρυνθεί από το νησί το βράδυ».

Λόγω του Μπέριλ, που συνοδευόταν από ανέμους ταχύτητας «τουλάχιστον 119 χιλιομέτρων την ώρα», αυξήθηκε η στάθμη της θάλασσας και σημειώθηκαν σφοδρές βροχοπτώσεις.

Σε βίντεο που ανήρτησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα, Άντριου Χόλνερ, ζήτησε «από όλους τους Τζαμαϊκανούς να ακολουθούν τις εντολές εκκένωσης». Επίσης «παρακάλεσε» όλους όσοι ζουν σε περιοχές που κινδυνεύουν από πλημμύρες να πάνε «σε καταφύγια ή σε πιο ασφαλή μέρη».

Ο Μπέριλ ενδέχεται να προκαλέσει «σοβαρές ζημιές εξαιτίας των ανέμων, κυρίως στα σπίτια, τις στέγες, τα δέντρα και τα καλώδια ηλεκτροδότησης», είχε προειδοποιήσει την Τρίτη ο διευθυντής του NHC Μάικλ Μπρέναν, χαρακτηρίζοντας τον κυκλώνα «εξαιρετικά επικίνδυνο».

Επίσης αναμένονται κατολισθήσεις και ξαφνικές πλημμύρες λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων.

Ο Μπέριλ μετά την Τζαμάικα αναμένεται να περάσει από τα νησιά Κέιμαν νωρίς το πρωί της Πέμπτης, τοπική ώρα, σύμφωνα με το NHC.

Η τουριστική χερσόνησος Γιουκατάν στο Μεξικό αναμένει σήμερα το βράδυ τον κυκλώνα και οι αρχές έχουν ξεκινήσει τις προετοιμασίες. Τα σχολεία έκλεισαν, ενώ έχουν δημιουργηθεί περίπου 100 καταφύγια για τους κατοίκους. Παράλληλα έχουν αναπτυχθεί εκατοντάδες στρατιωτικοί και τεχνικοί για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Τρεις θάνατοι έχουν καταγραφεί στη Βενεζουέλα λόγω του Μπέριλ και τέσσερις άνθρωποι αγνοούνται, ενώ στη Γρενάδα οι νεκροί είναι τουλάχιστον τρεις.

Στον Άγιο Βικέντιο και Γρεναδίνες ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι στο νησί Γιούνιον έχει καταστραφεί περισσότερο από το 90% των κτιρίων.

Στη Γρενάδα ο πρωθυπουργός Ντίκον Μίτσελ έκανε λόγο για συνθήκες «Αρμαγεδδώνα», με το νησί Καριάκου να έχει αποκοπεί από τον υπόλοιπο κόσμο και υποδομές και κατοικίες να έχουν ισοπεδωθεί. Ο Μίτσελ ανακοίνωσε επίσης ότι τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Στη Δομινικανή Δημοκρατία τεράστια κύματα έπληξαν τις παράκτιες περιοχές στην πρωτεύουσα.

Ο Μπέριλ, ο πρώτος κυκλώνας της εποχής στον Ατλαντικό, προκάλεσε την ανησυχία των ειδικών καθώς αυξήθηκε πολύ γρήγορα η έντασή του στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Για ένα διάστημα είχε φτάσει την κατηγορία 5, την υψηλότερη.

Μια τόσο ισχυρή καταιγίδα σπάνια σχηματίζεται τόσο νωρίς την εποχή των κυκλώνων, η οποία στον Ατλαντικό ξεκινά στις αρχές Ιουνίου και ολοκληρώνεται στα τέλη Νοεμβρίου.

Drone video shows the devastation of Hurricane Beryl in Jamaica . Beryl the most intense hurricane on record so early. pic.twitter.com/Ad4ZLrp8EK

— April Color (@ColorApril) July 4, 2024