Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τρεις άλλοι αγνοούνται μετά το πέρασμα κυκλώνα την Παρασκευή από την πολιτεία Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, στη νότια Βραζιλία, ανακοίνωσαν χθες Κυριακή οι αρχές.

Σφοδρές βροχοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ζημιές σε δεκάδες περιοχές στην πολιτεία αυτή, περιλαμβανομένης της πρωτεύουσάς της, το Πόρτo Αλέγκρε.

«Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 13, ανάμεσά τους ένα βρέφος τεσσάρων μηνών, μετά τον εντοπισμό δύο πτωμάτων στην πόλη Καράα, η οποία βρίσκεται σε μία από τις πλέον πληγείσες περιοχές», ανακοίνωσε στο Twitter η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της πολιτείας αυτής που συνορεύει με την Ουρουγουάη και την Αργεντινή.

«Οι έρευνες συνεχίζονται», πρόσθεσε η υπηρεσία.

Από την άλλη, αναθεωρήθηκε προς τα κάτω ο αριθμός των αγνοούμενων, από 20 που είχε ανακοινωθεί το Σάββατο σε τρεις. Όλοι τους είναι κάτοικοι της παράκτιας πόλης Καράα, που βρίσκεται 90 χιλιόμετρα από το Πόρτο Αλέγκρε.

Ισχυροί άνεμοι έπληξαν τα παράλια της πολιτείας, κυρίως στην πόλη Τραμαντάι, όπου καταγράφηκαν άνεμοι που έπνεαν με ταχύτητα έως και 101 χιλιόμετρα την ώρα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Οι οικίες σχεδόν 5.000 κατοίκων υπέστησαν ζημιές και χθες περίπου 84.000 άνθρωποι δεν είχαν ακόμη ηλεκτρικό ρεύμα. Περίπου 800 αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν με τη βοήθεια ελικοπτέρων.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας, ο Εντουάρντο Λέιτε, δήλωσε το Σάββατο ότι ένα βρέφος τεσσάρων μηνών έχασε τη ζωή του στο Σάο Σεμπαστιάο ντο Κάι, καθώς δεν μπόρεσε να του παρασχεθεί εγκαίρως ιατρική βοήθεια.

«Βασικός μας στόχος σε αυτό το στάδιο είναι να προστατεύσουμε και να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Να σώσουμε απομονωμένους ανθρώπους, να εντοπίσουμε τους αγνοούμενους και να προσφέρουμε βοήθεια στις οικογένειες», τόνισε ο Λέιτε.

Στο Σάο Λεοπόλδο, μια πόλη 240.000 κατοίκων, έπεσαν 246 χιλιοστά βροχής σε 18 ώρες, «ένα πρωτοφανές επίπεδο» στην ιστορία της πόλης, υπογράμμισε ο δήμαρχος του Πόρτο Αλέγκρε, ο Άρι Ζοζέ Βανατσι.

Στην Καράα, όπου η κατάσταση παραμένει ανησυχητική, δημιουργήθηκε κέντρο για την υποδοχή των πληγέντων.

Σύμφωνα με τον Λέιτα, η πυροσβεστική έχει ήδη προσφέρει βοήθεια σε 2.400 ανθρώπους σε διάφορες περιοχές που επλήγησαν από τον κυκλώνα.

