Ενεργός επί 36 ημέρες ο τροπικός κυκλώνας Φρέντι, που έπληξε το ανατολικό τμήμα της νότιας Αφρικής από τον Φεβρουάριο ως τον Μάρτιο του 2023 αφήνοντας πίσω του περισσότερους από χίλιους νεκρούς και σοβαρές υλικές ζημιές, είναι επισήμως ο κυκλώνας με τη μεγαλύτερη διάρκεια που έχει καταγραφεί ποτέ, ανακοίνωσε σήμερα ο ΟΗΕ.

Διεθνής επιτροπή ειδικών του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (ΠΜΟ) ανακοίνωσε ότι ο Φρέντι ο οποίος επί «36 ημέρες κατατασσόταν στην κατηγορία της τροπικής καταιγίδας ή υψηλότερη», είναι ο τροπικός κυκλώνας με «το παγκόσμιο ρεκόρ μεγαλύτερης διάρκειας».

Ο Φρέντι εκθρόνισε τον Τζον, ο οποίος σχηματίστηκε το 1994 στον Ειρηνικό Ωκεανό και διατηρήθηκε στην κατηγορία της τροπικής καταιγίδας ή υψηλότερη επί 714 ώρες, 29,75 ημέρες, υπογράμμισε ο ΠΜΟ.

Ωστόσο ο Τζον παραμένει η τροπική καταιγίδα που έχει διανύσει τη μεγαλύτερη απόσταση, 13.159 χιλιόμετρα. Ο Φρέντι διένυσε μόνο 12.785 χιλιόμετρα.

🌪️ The World Meteorological Organization (WMO) has declared Tropical Cyclone Freddy to be the longest-lasting tropical cyclone on record, at 36 days.

Ο ΠΜΟ δεν συνδέει τη διάρκεια του Φρέντι με την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή.

Ωστόσο η υπερθέρμανση του πλανήτη επηρεάζει την ένταση των μετεωρολογικών αυτών φαινομένων, εξήγησε η Αν-Κλερ Φοντέιν επιστημονική υπεύθυνη αρμόδια για τους τροπικούς κυκλώνες στον ΠΜΟ.

«Αν και η συχνότητά τους αναμένεται να παραμείνει ίδια, ή ακόμη και να μειωθεί λίγο, θα υπάρξει εξέλιξη προς πιο έντονους κυκλώνες σε όλο τον κόσμο», δήλωσε βασιζόμενη στα πιο πρόσφατα συμπεράσματα της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC).

CONFIRMED: According to @WMO, Cyclone #Freddy in the South Indian Ocean back in early-2023 is OFFICIALLY the longest-lived tropical cyclone in recorded history – 36 days.

The record was previously held by Hurricane John in 1994 with 29.75 days.

— Matthew Cuyugan (@mscuyugan) July 2, 2024