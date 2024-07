Ο κυκλώνας Μπέριλ έφθασε χθες στον κόλπο του Μεξικού και κατευθύνεται προς το Τέξας, αφότου έπληξε τη χερσόνησο Γιουκατάν όπου προκάλεσε υλικές ζημιές, σύμφωνα με τις Αρχές της χώρας.

Ο Μπέριλ, από την επέλαση του οποίου έχασαν τη ζωή του 11 άνθρωποι στην Καραϊβική και τη Βενεζουέλα λόγω της σφοδρότητάς του, βρίσκεται σε απόσταση 995 χιλιομέτρων από το Κόρπους Κρίστι στο Τέξας, όπου αναμένεται να φθάσει αύριο.

Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο δελτίο του Εθνικού Κέντρου Κυκλώνων των ΗΠΑ (NHC), συνοδεύεται από ανέμους ταχύτητας 95 χλμ./ώρα.

«Ο Μπέριλ εξασθένισε σε τροπική καταιγίδα», ανέφερε το Κέντρο, που βρίσκεται στο Μαϊάμι.

Hurricane Beryl reached in these hours the state of Quintana Roo near the city of Tulum. Wind speed at the epicenter at the time of landfall was 161 km/h (45 m/s), with gusts up to 185 km/h (51 m/s).

