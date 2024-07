«Αισιόδοξοι στον Ερυθρό Αστέρα για Πετρούσεφ»

Στον Ερυθρό Αστέρα είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει την καριέρα του ο Φίλιπ Πετρούσεφ, σύμφωνα με τον γνωστό Ισραηλινό δημοσιογράφο Άρελ Γκίνσμπερ.

Όπως αναφέρει ο Γκίνσμπερ ο Σέρβος φόργουορντ είναι ο βασικός στόχος της ομάδας του Βελιγραδίου για την τελευταία μεταγραφή στη φροντ λάιν, και μάλιστα οι «ερυθρόλευκοι» αισιοδοξούν για την επιστροφή του.

Η διαφαινόμενη επιστροφή του Σάσα Βεζένκοφ, έχει προκαλέσει πληθώρα δημοσιευμάτων για πιθανές αποχωρήσεις από τον Ολυμπιακό κυρίως στη γραμμή των ψηλών, ωστόσο τίποτα δεν μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα αφού η επιστροφή του Βούλγαρου στον Πειραιά δεν έχει γίνει ακόμα πράξη.

Ο Σέρβος φόργουορντ φόρεσε τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα τη σεζόν 2022-23 και στη συνέχεια δοκίμασε την τύχη του στον μαγικό κόσμο του NBA, προτού επιστρέψει στην Ευρώπη για λογαριασμό των Πειραιωτών, με τους οποίους σε 22 ματς είχε στην Ευρωλίγκα 6,3 πόντους, 3,3 ριμπάουντ και 0,6 ασίστ.

🚨🚨I can tell that Filip Petrusev is the top candidate for Crvena Zvezda’s last frontcourt signing!

The Serbian club strongly wants to bring Petrusev back to the team. they’re very optimistic and pushing hard for this move

Full Season Highlights –

