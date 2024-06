Δεύτεροι Δελφικοί Διάλογοι: Δημοκρατία και Πολιτισμός στην εποχή του «μετα-ανθρώπινου»

Την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024, στις 17.30 ξεκινούν στο Συνεδριακό Κέντρο του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών (Ε.Π.Κε.Δ.) στους Δελφούς οι «Δεύτεροι Δελφικοί Διάλογοι», οι οποίοι θα συνεχιστούν και το Σάββατο 22 Ιουνίου.

Παναγιώτης Ροϊλός

«Έχοντας ως βάση ένα από τα πιο εμβληματικά τοπόσημα του αρχαίου κόσμου, την έδρα του Μαντείου του Απόλλωνα, τους Δελφούς, οι Δελφικοί Διάλογοι έχουν σκοπό να συμβάλουν στη διερεύνηση, την, κατά το δυνατόν, διάγνωση και διαύγαση σημαντικών θεμάτων τα οποία πρόκειται να συνεχίσουν να απασχολούν την ανθρωπότητα στο άμεσο, διαφαινόμενο και, στο μέτρο του δυνατού, προβλέψιμο μέλλον», είχε σημειώσει στην σχετική συνέντευξη τύπου ο Πρόεδρος του Ε.Π.Κε.Δ και Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Harvard, Παναγιώτης Ροϊλός, μην παραλείποντας να αναφέρει ότι έως τώρα τους Δελφικούς Διαλόγους έχουν παρακολουθήσει διαδικτυακά περίπου 90.000 άνθρωποι απ’ όλο τον κόσμο, μια πρωτοφανής επιτυχία».

Και είχε συνεχίσει: «Πενήντα χρόνια μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα, οι δραστηριότητες του Κέντρου εστιάζονται στην ευρύτερη θεματική της Δημοκρατίας.

Οι συμμετέχοντες στους Δελφικούς Διαλόγους είναι εξαιρετικοί συνάδελφοι – κάποιοι δε απ’ αυτούς ανήκουν στους πιο επιδραστικούς διανοητές διεθνώς στο χώρο του στοχασμού περί τεχνολογίας.

Όλοι τους είναι πρωτοπόροι στο χώρο της διερεύνησης του μετα-ανθρώπινου που, ως έννοια και ως αντικείμενο φιλοσοφικής, κριτικής σκέψης, στοχασμού αλλά και πολιτιστικής δημιουργίας, βρίσκεται στην αιχμή του δόρατος. Και είχε καταλήξει: «Η δραματική τεχνολογική εξέλιξη που συντελείται με πρωτόγνωρους ρυθμούς μεταβάλλει την ίδια την υπόσταση, την οντολογία του ανθρώπου, το τι σημαίνει άνθρωπος».

Ανδρέας Γκόφας

Με τη σειρά του ο Διευθυντής του Ε.Π.Κε.Δ, Καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου, Ανδρέας Γκόφας είχε αναφέρει: «Το όραμα του ιδρυτή του Κέντρου, Κωνσταντίνου Καραμανλή, ήταν διττό.

Να δημιουργηθεί στους Δελφούς ένα παγκόσμιο πνευματικό κέντρο και να δημιουργηθούν στο, 100 στρεμμάτων, κτήμα των Δελφών, περίπτερα από τις χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης ούτως ώστε μια βόλτα στο Κέντρο Δελφών να συνιστά έναν περίπατο στον σύγχρονο Ευρωπαϊκό πολιτισμό.

Έχουμε αρχίσει να συζητάμε, εν’ όψει του 2027 που συμπληρώνονται 50 χρόνια από την ίδρυση του Κέντρου, πώς θα μπορέσουμε να αναβιώσουμε αυτό το κομμάτι του οράματός του που, μεταξύ άλλων, θα συνιστά το Κέντρο επισκέψιμο σε καθημερινή βάση».

ΔΕΥΤΕΡΟΙ ΔΕΛΦΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

Οι Δεύτεροι Δελφικοί Διάλογοι προεκτείνουν την θεματική των Πρώτων και εστιάζονται στην μετάβαση των κοινωνιών προς την τεχνολογικά καθοριζόμενη μετα-ανθρώπινη εποχή. Όπως τονίζει ο Καθηγητής Παναγιώτης Ροϊλός, σημαντικά ερωτήματα που θα συζητηθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

«1) Πώς η μετάβαση αυτή θα επαναπροσδιορίσει βασικές δομές και λειτουργίες της δημοκρατίας και την σχέση των πολιτών με κέντρα λήψης αποφάσεων;

2) Ποιοι είναι οι σχετικοί πιθανοί κίνδυνοι πολιτιστικής, κοινωνικής και πολιτικής ομογενοποίησης και ποδηγέτησης της ετερότητας;

3) Πώς διαμορφώνεται η διαλεκτική εντόπιων πολιτισμικών παραδόσεων και πολιτιστικής παγκοσμιοποίησης;

4) Με ποιους τρόπους οι θεμελιώδεις ελευθερίες και τα δικαιώματα του ανθρώπου μπορούν να διασφαλισθούν εν όψει των δραματικά εξελισσόμενων και ευρέως εφαρμοζόμενων τεχνολογικών μηχανισμών ελέγχου των πολιτών και των επιλογών τους;

5) Πώς ανθρωπιστικές αξίες και ιδανικά μπορούν να επηρεάσουν την ‘ψηφιακή ηθική’ («digitalethics») και το αντίστροφο;

6) Μπορούμε να προβλέψουμε τις αλλαγές που οι εξελίξεις στην ψηφιακή τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη (π.χ. «deepfakes») θα επιφέρουν σε μέχρι τώρα εδραιωμένες οντολογικές και επιστημολογικές κατηγορίες»;

Ο κύριος Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Eurolife FFH, είχε δηλώσει σχετικά:

«Πριν από έναν χρόνο ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας με το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, αυτόν τον σπουδαίο οργανισμό που αποτελεί φάρο του ελληνικού πολιτισμού και ταυτόχρονα έναν παγκόσμιας εμβέλειας πυρήνα σκέψης και προώθησης του διαλόγου.

Η υποστήριξή μας έδωσε τη δυνατότητα στην άξια ομάδα του Κέντρου να υπηρετήσει απρόσκοπτα την αποστολή της και να διοργανώσει μια σειρά από δράσεις διεθνούς ακτινοβολίας, που προσφέρουν στην πνευματική ανάπτυξη της κοινωνίας μας.

Για εμάς στη Eurolife FFH αξία έχει να αποτελούμε καταλύτη για θετική αλλαγή στις ζωές των ανθρώπων, τόσο μέσα από τα ασφαλιστικά μας προϊόντα, όσο και μέσα από τα κοινωνικά μας προγράμματα. Ως ένας μεγάλος οργανισμός που δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά, θεωρούμε καθήκον μας να επιστρέφουμε στο κοινωνικό μας σύνολο μέρος της αξίας που δημιουργούμε μέσα από την επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Με μεγάλο κομμάτι της αξίας αυτής να επενδύεται στον πολιτισμό.

Και επί τούτου χρησιμοποιώ τον όρο “επένδυση”, καθώς αν, ως άτομα, οργανισμοί και κοινωνίες αφιερώσουμε χρόνο, κόπο και πόρους στον πολιτισμό, μόνο κερδισμένοι μπορούμε να βγούμε.

Με μεγάλη μας χαρά στεκόμαστε για δεύτερη συνεχή χρονιά δίπλα στο έργο του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, με τη βεβαιότητα πως η υποστήριξή μας στις δράσεις του θα δώσει σε ακόμα περισσότερους συνανθρώπους μας την ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά στον πολιτισμό, την εκπαίδευση και τη δημιουργική σκέψη».

ΔΕΛΦΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ 2024

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Ομιλητές κα Θέματα

Rosi Braidotti, Distinguished University Professor Emerita, Utrecht University

Τίτλος ανακοίνωσης: Posthuman Convergence and Affirmative Ethics

(Μετα-ανθρώπινη σύγκλιση και καταφατική ηθική)

Melani Cammett, Clarence Dillon Professor of International Affairs, Department of Government; Director, The Weatherhead Center for International Affairs, Harvard University

Τίτλοςανακοίνωσης:The Promises and Pitfalls of AI for Divided Societies

(Οι προοπτικές και οι παγίδες της τεχνητής νοημοσύνης για την πολυπολιτισμικότητα)

Martin Crowley, Professor of Modern French Thought and Culture, University of Cambridge

Τίτλος ανακοίνωσης: Political Agency in the Age of the Posthuman

(Η πολιτική δράση στην μετα-ανθρώπινη εποχή)

Luciano Floridi, Founding Director, Digital Ethics Center, Yale University

Τίτλος ανακοίνωσης: AI for and against Democracy

(Η τεχνητή νοημοσύνη υπέρ και κατά της δημοκρατίας)

Kate Hayles, Distinguished Research Professor, University of California, Los Angeles

Τίτλοςανακοίνωσης: Are AIs a Threat to Democracy?

(Αποτελεί κίνδυνο για τη δημοκρατία η Τεχνητή Νοημοσύνη;)

Patrice Maniglier, Αssociate Professor, Université Paris Nanterre

Τίτλος ανακοίνωσης: Citizens of the Earth: Rethinking Cosmopolitanism in a Planetary Age

(Πολίτες του πλανήτη Γη: Επανεξετάζοντας τον κοσμοπολιτισμό σε μια πλανητική εποχή)

Panagiotis Roilos, George Seferis Professor of Modern Greek Studies and Professor of Comparative Literature, Harvard University; President of the European Cultural Delphi Centre

Τίτλος ανακοίνωσης: «Neomedieval Metacapitalism» and Mechanisms of Anti-Democratic Homogenization («ΝεομεσαιωνικόςΜετακαπιταλισμός» και μηχανισμοί αντιδημοκρατικής ομογενοποίησης)

Τους Δελφικούς Διαλόγους θα παρακολουθήσουν επιλεγμένοι αριστούχοι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες από την Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και εξέχουσες προσωπικότητες από το χώρο της πολιτικής, της οικονομίας, της έρευνας και της παιδείας.

Οι Διάλογοι θα μεταδίδονται ζωντανά στο διαδίκτυο, ενώ τα πρακτικά τους θα δημοσιευτούν σε ειδική έκδοση.

Ζωντανή αναμετάδοση

Ιστοσελίδα: eccd.gr/ekdiloseis/delfikoi-dialogoi-2024; eccd.gr/en/events/delphi-dialogues-2024

Facebook:fb.com/europeanculturalcentredelphi