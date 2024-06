35ο Συνέδριο Ηγεσίας της ΕΑΣΕ: Οι 4 αξίες στις οποίες πρέπει να βαδίζει ο κάθε ηγέτης

Οι ικανότητες και οι αξίες των ηγετών στην εποχή της «Ψηφιακής Νοημοσύνης» απασχόλησαν τις εργασίες της πρώτης ημέρας του 35ου Συνεδρίου Ηγεσίας της Ένωσης Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων.

Τις εργασίες του 35ου Συνεδρίου Ηγεσίας της ΕΑΣΕ, με θέμα «Ηγετικά ερωτήματα Ψηφιακής Νοημοσύνης» άνοιξε ο κ. Γιάννης Παπαχρήστου, Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΑΣΕ, ο οποίος τόνισε την εκθετική ταχύτητα με την οποία αναπτύσσεται η συγκεκριμένη τεχνολογία ενώ χαρακτήρισε την Τεχνητή Νοημοσύνη «5η Επανάσταση της Ιστορίας». Χορηγός επικοινωνίας του Συνεδρίου Ηγεσίας είναι ο ΟΤ.

Ο Μάρκος Βερέμης

Το βήματα του προσωπικού του ταξιδιού στον κόσμο του επιχειρείν περιέγραψε ο Μάρκος Βερέμης, ιδρυτής της Upstream και partner της Big Pi Ventures, από το βήμα του 35ου Συνεδρίου Ηγεσίας της ΕΑΣΕ και την ενότητα «Το Βήμα του Ηγέτη».

«Ηγέτες είναι οι άνθρωποι που επιλέγουν να παίρνουν αποφάσεις για τους υπόλοιπους», είπε ο κ. Βερέμης τονίζοντας παράλληλα ότι μέσα από την μακρόχρονη πορεία του στον κόσμο των επιχειρήσεων αυτό που αντιλήφθηκε είναι ότι δεν μπορούν και δεν θέλουν όλοι να αναλάβουν την ευθύνη να ηγηθούν.

Ταυτόχρονα τόνισε ότι, η ηγεσία είναι προνόμιο που απολαμβάνουν λίγοι αλλά είναι και μεγάλη ευθύνη γιατί πρώτα πρέπει να ξεκινήσει από την προσπάθεια βελτίωσης του ίδιου του ηγέτη.

Οι 4 αξίες

«Καλύτεροι ηγέτες είναι αυτοί που δεν τους ενδιαφέρει να θυμούνται οι υπόλοιποι το όνομά τους αλλά το αποτέλεσμα», είπε. Για τον ίδιο ένας πραγματικά χαρισματικός ηγέτης θα πρέπει να μπορεί να επιλέγει το κατάλληλο άτομο για την κατάλληλη θέση, να δημιουργεί χώρο για άλλους ηγέτες, να επιδιώκει την ολοκλήρωση και όχι την τελειότητα μέσα από μια διαδικασία διορθωτικών κινήσεων επί των λαθών.

Τέλος, ο Μάρκος Βερέμης είπε ότι ο ηγέτης θα πρέπει να «βαδίζει» πάνω σε μια σειρά από διαχρονικές αξίες, όπως τις έχει διατυπώσει χιλιάδες χρόνια πριν ο Αριστοτέλης: τόλμη (η μεγαλύτερη τόλμη είναι να βρεις τη δύναμη να εμπιστευτείς τον άνθρωπο δίπλα σου, όπως είπε χαρακτηριστικά), ενσυναίσθηση, δικαιοσύνη και μέτρο.

Επιχειρήσεις και τεχνητή νοημοσύνη

Νωρίτερα, η συζήτηση στο 35ο Συνέδριο Ηγεσίας της ΕΑΣΕ επικεντρώθηκε στην Τεχνητή Νοημοσύνη με τον Λούκα Λεονάρντι, Duca Family Professor of Technology Management στο UC Santa Barbara, στην ενότητα «What It Really Takes to Thrive in the Age of Data Algorithms, and AI» να αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ηγεσία σημαίνει «οι άνθρωποι να ρωτούν και οι μηχανές να δίνουν τις απαντήσεις».

Στην ενότητα «Εργασία, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, και λήψη αποφάσεων στην ψηφιακή επιχείρηση», η Ντένια Κανελλοπούλου Innovation Director at IIS Division & AI Innovation Expert at ahedd DIH |NCSR “DEMOKRITOS”, είπε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις ανυπομονούν να υιοθετήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη. Παράλληλα αναφέρθηκε στην ελληνική πραγματικότητα και στην διερεύνηση των δυνατοτήτων των δεδομένων, ενώ η ψηφιοποίηση αρχείων είναι στην ουσία δεδομένα.

Η Δρ. Μαρίλη Νίκα, AI Product Lead at Google/ex-Meta in California, founder at AI Product Academy (corporate trainings) αναφέρθηκε από τη δική της πλευρά στη διαχείριση της Τεχνητής Νοημοσύνης και στην υπάρχουσα ανησυχία για αντικατάσταση των εργαζομένων από κάποιας μορφής AI.

Η AI στην καθημερινότητα

Η Sasha Rubel, Head of AI/Machine Learning, Public Policy, EMEA | Amazon Web Services, τόνισε ότι «η AI δεν είναι καθρέφτης της κοινωνίας αλλά μεγεθυντής», ενώ σημείωσε πως ό,τι δεν κατανοούμε είναι στην ανθρώπινη φύση να το φοβόμαστε.

Ο κ. Αλέξανδρος Λαμνίδης, Managing Partner Boyden Greece & Cyprus, σημείωσε ότι η τεχνολογία της Τεχνητής Νοημοσύνης «ακόμη δεν είναι έτοιμη» ωστόσο τόνισε ότι σε χρονικό διάστημα 5-10 χρόνων θα είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας και θα μας απαλλάσσει από σημαντικό μέρος των εργασιών μας.

Μάλιστα, ο κ. Λαμνίδης υπενθύμισε τη δήλωση προ ημερών του CEO της Microsoft ότι «όλοι θα εργαζόμαστε με έναν co-pilot στο πλευρό μας».

Η εκπαίδευση

Στην ενότητα «AI: Trends, Tools, Opportunities Risks» ο Ρομπ Φραζίνι, Digital Value Creation and AI Leader, Private Equity Practice | Deloitte, σημείωσε ότι η AI υπάρχει εδώ και πολύ καιρό, έχει αναπτύξει ιδιαίτερη δυναμική τα τελευταία χρόνια, με την μηχανική μάθηση να είναι αυτή που επιταχύνει την εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Μάλιστα, χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη εξέλιξη τη σημαντικότερη «ευκαιρία« της αγοράς εδώ και χρόνια ενώ τόνισε ότι υπάρχει «φόβος» για το τι θα γίνει αν δεν εκμεταλλευτούμε αυτή την τεχνολογία.

Αναφέρθηκε επίσης στην ανάπτυξη σχετικών ικανοτήτων και στην εκπαίδευση στην AI καθώς όσο πιο γρήγορα εκπαιδευτεί το προσωπικό τόσο πιο γρήγορα θα ενσωματωθεί η Τεχνητή Νοημοσύνη στις επιχειρήσεις.

Αναφερόμενος στον ρόλο της AI είπε ότι βοηθά τους υπαλλήλους να επικεντρωθούν στον πραγματικό στόχο της επιχείρησης ενώ σημείωσε ότι κάθε LLM (μεγάλο γλωσσικό μοντέλο βάσει των οποίων αναπτύσσονται τα AI εργαλεία) έχει διαφορετικές ικανότητες και η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να βρει τον κατάλληλο συνδυασμό που θα καλύπτει τις ανάγκες της.

Τέλος, αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα των δεδομένων λέγοντας ότι είναι «πιο σημαντικά από ποτέ», ενώ κλείνοντας είπε ότι δεν είναι θέμα τεχνολογίας, είναι θέμα διαχείρισης (management) και του πώς δημιουργείται η κατάλληλη φιλοσοφία λειτουργίας στον εκάστοτε οργανισμό.

Στην ενότητα «The AI-powered organization is here», ο Μάικ Γουόλς, Futurist | Author | Speaker on AI-Powered Organizations and Leaders, σημείωσε ότι η τεχνολογία δεν θα καταργήσει την εργασία αλλά θα την αλλάξει. Τρία ήταν τα βασικά ερωτήματα που έθεσε: Τι θα σημαίνει να ζούμε σε έναν κόσμο που «κινείται» από την AI; Πώς η AI θα αλλάξει την οργάνωση των επιχειρήσεων; Πώς η AI θα αλλάξει τον ρόλο των ηγετών;

Πηγή: OT.gr