Οριστικό: Χωρίς Πρεστιάνι η Μπενφίκα στο Μπερναμπέου

Οριστικά απών από τη ρεβάνς της Μπενφίκα με τη Ρεάλ, για τα πλέι-οφ του Champions League, θα είναι ο Τζιανλούκα Πρεστιάνι, καθώς η UEFA απέρριψε την έφεση του πορτογαλικού συλλόγου και διατήρησε σε ισχύ τον προσωρινό αποκλεισμό μιας αγωνιστικής του ποδοσφαιριστή.

Ο Αργεντινός εξτρέμ κατηγορείται για ρατσιστική συμπεριφορά σε βάρος του Βινίσιους, κατά την πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων, που έγινε την περασμένη εβδομάδα (17/2) στη Λισαβόνα και ολοκληρώθηκε με νίκη των Μαδριλένων 1-0.

Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία είχε ανακοινώσει τη Δευτέρα (23/2) την ποινή προσωρινού αποκλεισμού του Πρεστιάνι, εν αναμονή της ολοκλήρωσης της πειθαρχικής έρευνας που έχει ξεκινήσει από την επομένη του αγώνα στο «Ντα Λουζ».

Ο Βινίσιους, αμέσως μετά το γκολ που πέτυχε, κατήγγειλε στον διαιτητή ότι έγινε δέκτης ρατσιστικής συμπεριφοράς από τον Αργεντινό, ισχυρισμό τον οποίο υποστήριξαν και αρκετοί συμπαίκτες του Βραζιλιάνου.

Πρεστιάνι: Σκέψεις να κινηθεί εναντίον των Βινίσιους, Εμπαπέ για συκοφαντική δυσφήμιση

Σύμφωνα με ξένα ΜΜΕ, ο 20χρονος ποδοσφαιριστής της Μπενφίκα ωστόσο φέρεται διατεθειμένος να «απαντήσει» στις κατηγορίες, καταγγέλλοντας τους Βινίσιους και Εμπαπέ σε UEFA και FIFA, αλλά και στη δικαιοσύνη της Πορτογαλίας για συκοφαντική δυσφήμιση.

Απομένει να φανεί ποιο θα είναι το επόμενο επεισόδιο στην κόντρα του Αργεντινού εξτρέμ με τους παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και με την ευρωπαϊκή ομοσπονδία, μετά την απόφαση που έλαβε η UEFA ενόψει της αποψινής ρεβάνς των δύο ομάδων στο Μπερναμπέου.

Υπενθυμίζουμε ότι η Ρεάλ Μαδρίτης στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων επικράτησε στην Λισαβόνα και βρίσκεται με το… ενάμιση πόδι στους «16» της κορυφαίας ευρωπαϊκης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.