Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026
Οριστικό: Χωρίς Πρεστιάνι η Μπενφίκα στο Μπερναμπέου
Ποδόσφαιρο 25 Φεβρουαρίου 2026, 19:21

Οριστικό: Χωρίς Πρεστιάνι η Μπενφίκα στο Μπερναμπέου

Η έφεση της Μπενφίκα απορρίφθηκε και έτσι ο Πρεστιάνι δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στη ρεβάνς με την Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύνταξη
Οριστικά απών από τη ρεβάνς της Μπενφίκα με τη Ρεάλ, για τα πλέι-οφ του Champions League, θα είναι ο Τζιανλούκα Πρεστιάνι, καθώς η UEFA απέρριψε την έφεση του πορτογαλικού συλλόγου και διατήρησε σε ισχύ τον προσωρινό αποκλεισμό μιας αγωνιστικής του ποδοσφαιριστή.

Ο Αργεντινός εξτρέμ κατηγορείται για ρατσιστική συμπεριφορά σε βάρος του Βινίσιους, κατά την πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων, που έγινε την περασμένη εβδομάδα (17/2) στη Λισαβόνα και ολοκληρώθηκε με νίκη των Μαδριλένων 1-0.

Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία είχε ανακοινώσει τη Δευτέρα (23/2) την ποινή προσωρινού αποκλεισμού του Πρεστιάνι, εν αναμονή της ολοκλήρωσης της πειθαρχικής έρευνας που έχει ξεκινήσει από την επομένη του αγώνα στο «Ντα Λουζ».

Ο Βινίσιους, αμέσως μετά το γκολ που πέτυχε, κατήγγειλε στον διαιτητή ότι έγινε δέκτης ρατσιστικής συμπεριφοράς από τον Αργεντινό, ισχυρισμό τον οποίο υποστήριξαν και αρκετοί συμπαίκτες του Βραζιλιάνου.

Πρεστιάνι: Σκέψεις να κινηθεί εναντίον των Βινίσιους, Εμπαπέ για συκοφαντική δυσφήμιση

Σύμφωνα με ξένα ΜΜΕ, ο 20χρονος ποδοσφαιριστής της Μπενφίκα ωστόσο φέρεται διατεθειμένος να «απαντήσει» στις κατηγορίες, καταγγέλλοντας τους Βινίσιους και Εμπαπέ σε UEFA και FIFA, αλλά και στη δικαιοσύνη της Πορτογαλίας για συκοφαντική δυσφήμιση.

Απομένει να φανεί ποιο θα είναι το επόμενο επεισόδιο στην κόντρα του Αργεντινού εξτρέμ με τους παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και με την ευρωπαϊκή ομοσπονδία, μετά την απόφαση που έλαβε η UEFA ενόψει της αποψινής ρεβάνς των δύο ομάδων στο Μπερναμπέου.

Υπενθυμίζουμε ότι η Ρεάλ Μαδρίτης στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων επικράτησε στην Λισαβόνα και βρίσκεται με το… ενάμιση πόδι στους «16» της κορυφαίας ευρωπαϊκης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

Business
ATLANTIC SEE LNG: Στο ραντάρ και FRSU και μονάδες αερίου

ATLANTIC SEE LNG: Στο ραντάρ και FRSU και μονάδες αερίου

Ενέργεια
Παπασταύρου: Τι συζήτησε με Burgum και Wright – Η ενέργεια είναι δύναμη

Παπασταύρου: Τι συζήτησε με Burgum και Wright – Η ενέργεια είναι δύναμη

LIVE: Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός
Euroleague 25.02.26

LIVE: Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός

LIVE: Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός για την 29η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Αταλάντα – Ντόρτμουντ
Champions League 25.02.26

LIVE: Αταλάντα – Ντόρτμουντ

LIVE: Αταλάντα – Ντόρτμουντ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αταλάντα – Ντόρτμουντ για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Η ατάκα για τον Ρέτσο που τα λέει όλα
On Field 25.02.26

Η ατάκα για τον Ρέτσο που τα λέει όλα

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού έκανε τεράστια εμφάνιση και στο Λεβερκούζεν και δικαίως αποθεώθηκε από τους Γερμανούς μετά το τέλος του αγώνα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Champions League: Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να βρεθεί απευθείας στην επόμενη League Phase
Champions League 25.02.26

Champions League: Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να βρεθεί απευθείας στην επόμενη League Phase

To φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του Ολυμπιακού ολοκληρώθηκε, ωστόσο το τι θα κάνουν οι «ερυθρόλευκοι» στο υπόλοιπο της φετινής σεζόν, θα κρίνει και αν θα επιστρέψουν απευθείας στη League Phase του Champions League την επόμενη.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Έτοιμος να επιστρέψει στη δράση ο Τζόζεφ
Euroleague 25.02.26

Ολυμπιακός: Έτοιμος να επιστρέψει στη δράση ο Τζόζεφ

Ο Κόρι Τζόζεφ ετοιμάζεται για την επιστροφή του στα παρκέ κόντρα στη Ζαλγκίρις και ο Αμερικανός μίλησε στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την κατάστασή του, δηλώνοντας πως νιώθει ακόμη καλύτερα απ’ ότι πριν τραυματιστεί.

Σύνταξη
O Μέσι αποκάλυψε τι μετανιώνει από τη ζωή του (vid)
Ποδόσφαιρο 25.02.26

O Μέσι αποκάλυψε τι μετανιώνει από τη ζωή του (vid)

Ο Λιονέλ Μέσι φιλοξενήθηκε σε γνωστό podcast και μεταξύ των όσων ποδοσφαιρικών αναφέρθηκε, ο θρύλος της μπάλας αποκάλυψε και τι είναι αυτό που μετανιώνει περισσότερο από καθετί στη ζωή του...

Σύνταξη
ΔΥΠΑ: Διαψεύδει τις καταγγελίες των εργαζομένων για αδιαφάνεια σε προγράμματα του Tαμείου Ανάκαμψης
Γιάννα Χορμόβα 25.02.26

ΔΥΠΑ: Διαψεύδει τις καταγγελίες των εργαζομένων για αδιαφάνεια σε προγράμματα του Tαμείου Ανάκαμψης

Η διοικήτρια της ΔΥΠΑ κ. Γιάννα Χορμόβα μιλάει στο in για τα προγράμματα κατάρτισης και δράσεις που εντάσσονται στο ΤΑΑ. Διαψεύδει τις καταγγελιες εργαζομένων για αδιαφανείς διαδικασίες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ύποπτος για τη δολοφονία του πρώην υψηλόβαθμου φιλορώσου Ουκρανού Αντρέι Πορτνόφ συνελήφθη στη Γερμανία
Κόσμος 25.02.26

Ύποπτος για τη δολοφονία του πρώην υψηλόβαθμου φιλορώσου Ουκρανού Αντρέι Πορτνόφ συνελήφθη στη Γερμανία

Μετά από κοινή επιχείρηση ανάμεσα στις γερμανικές αστυνομικές δυνάμεις και Ισπανών πρακτόρων, συνελήφθη ο ύποπτος για την δολοφονία του φιλορώσου ουκρανού βουλευτή Αντρέι Πορτνόφ

Σύνταξη
Ισλανδία: Θα διεξαγάγει δημοψήφισμα για την ένταξη στην ΕΕ «τους επόμενους μήνες»
Επιβεβαιώθηκε 25.02.26

Η Ισλανδία θα διεξαγάγει δημοψήφισμα για την ένταξη στην ΕΕ «τους επόμενους μήνες»

Την ανακοίνωση για το δημοψήφισμα έκανε η πρωθυπουργός της Ισλανδίας, Κριστρούν Φροσταντότιρ - Το Politico σε πρόσφατο ρεπορτάζ του είχε αναφέρει πρώτο αυτή την πιθανότητα

Σύνταξη
Ουκρανία: Περισσότεροι από 1.700 Αφρικανοί πολεμούν για λογαριασμό της Ρωσίας, ανακοίνωσε το Κίεβο
Κόσμος 25.02.26

Ουκρανία: Περισσότεροι από 1.700 Αφρικανοί πολεμούν για λογαριασμό της Ρωσίας, ανακοίνωσε το Κίεβο

Μετά την επιστροφή νοτιοαφρικανών με την μεσολάβηση Πούτιν στην χώρα τους, οι ουκρανικές αρχές ισχυρίζονται πως 1.700 Αφρικανοί πολεμούν στην Ουκρανία έχοντας επιστρατευθεί με διάφορα προσχήματα

Σύνταξη
Ιαπωνία: Θα εγκαταστήσει πυραύλους κοντά στην Ταϊβάν – Πώς θα αντιδράσει η Κίνα, το δίλημμα για το Τόκιο
Κλιμάκωση της έντασης 25.02.26

Η Ιαπωνία θα εγκαταστήσει πυραύλους κοντά στην Ταϊβάν - Πώς θα αντιδράσει η Κίνα, το δίλημμα για το Τόκιο

Η Κίνα μέχρι στιγμής δεν έχει απαντήσει επισήμως στην ανακοίνωση της Ιαπωνίας για ανάπτυξη πυραύλων στο νησί Γιοναγκούνι κοντά στην Ταϊβάν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΠΑΣΟΚ για Καρυστιανού: Και άλλοι στο παρελθόν αναπαρήγαγαν ψεκασμένες συκοφαντίες – Διαψεύστηκαν και ακυρώθηκαν ως πολιτικά πρόσωπα
Πολιτική Γραμματεία 25.02.26

ΠΑΣΟΚ για Καρυστιανού: Και άλλοι στο παρελθόν αναπαρήγαγαν ψεκασμένες συκοφαντίες – Διαψεύστηκαν και ακυρώθηκαν ως πολιτικά πρόσωπα

Απάντηση στην Μαρία Καρυστιανού έδωσε το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως «όσο μιλάει για θέματα που δε γνωρίζει, εκτίθεται. Εκτός και αν το κάνει σκοπίμως για να δώσει πολιτικά διαπιστευτήρια, οπότε τότε υπάρχει και ηθικό ζήτημα»

Σύνταξη
Έβρος: Αγωνία για τους κατοίκους – Τεράστιοι όγκοι νερού από τη Βουλγαρία
Ελλάδα 25.02.26

Αγωνία για τους κατοίκους του Έβρου - Τεράστιοι όγκοι νερού από τη Βουλγαρία

Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού παραμένει ο Έβρος με τις Αρχές να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή. Η θραύση του αναχώματος του Αμορίου σήμανε συναγερμό. Μεγάλοι όγκοι υδάτων από τη γειτονική Βουλγαρία.

Σύνταξη
Αμηχανία στην κυβέρνηση από το κεραυνοβόλημα Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 25.02.26

Αμηχανία στην κυβέρνηση από το κεραυνοβόλημα Σαμαρά

Πλήγματα στο Μαξίμου από τις νέες βολές του Αντώνη Σαμαρά για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Πώς επιχειρεί να απαντήσει η κυβέρνηση. Τι σηματοδοτεί η παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού και ενώ ο νυν πρωθυπουργός είχε την περιοδεία στον Έβρο

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Κανείς δεν φαντάστηκε ότι η μυρωδιά είναι διαρροή» – Τι λέει ο δικηγόρος του Κ. Τζιωρτζιώτη για την τραγωδία στη Βιολάντα
Ελλάδα 25.02.26

«Κανείς δεν φαντάστηκε ότι η μυρωδιά είναι διαρροή» – Τι λέει ο δικηγόρος του Κ. Τζιωρτζιώτη για την τραγωδία στη Βιολάντα

Ο Μιχάλης Δημοτρακόπουλος υποστήριξε ότι για τις παραλείψεις δεν ευθύνεται ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, αλλά «αυτοί που ενδεχομένως δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους».

Σύνταξη
Ανακοινώθηκε ο ενδυματολογικός κώδικας για το Met Gala 2026 και αφήνει πολλά στη φαντασία
Σώμα ίσον καμβάς 25.02.26

Ανακοινώθηκε ο ενδυματολογικός κώδικας για το Met Gala 2026 και αφήνει πολλά στη φαντασία

Τη Δευτέρα, 4 Μαΐου, οι καλεσμένοι στο Met Gala 2026 θα γιορτάσουν το «Costume Art», την ανοιξιάτικη έκθεση στο Costume Institute του Metropolitan Museum of Art, όπου ο ενδυματολογικός κώδικας για φέτος είναι «Η μόδα είναι τέχνη».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
POLITICO: Χιλιάδες bots πίσω από την ψηφιακή εκτόξευση της Νίκι Μινάζ
Cyabra 25.02.26

POLITICO: Χιλιάδες bots πίσω από την ψηφιακή εκτόξευση της Νίκι Μινάζ

Σχεδόν το ένα τρίτο των λογαριασμών που ενίσχυαν πολιτικές αναρτήσεις της Νίκι Μινάζ φέρονται να ήταν ψεύτικοι, με περισσότερα από 18.000 bots να διογκώνουν τεχνητά την απήχησή της, σύμφωνα με νέα ανάλυση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ζάκυνθος: Τι απαντά η παιδίατρος του νοσοκομείου για το βρέφος με τη μηνιγγίτιδα – «Είναι δύσκολο» λέει η μητέρα του
Ελλάδα 25.02.26

Ζάκυνθος: Τι απαντά η παιδίατρος του νοσοκομείου για το βρέφος με τη μηνιγγίτιδα – «Είναι δύσκολο» λέει η μητέρα του

«Προσπαθούν να καλύψουν την ανεπάρκεια του συστήματος. Έχει τύχει η άλλη μου συνάδελφος να έχει πάρει αναρρωτική 1,5-2 μήνες και να έχω μείνει μόνη μου, να μην μου φέρνουν κανέναν».

Σύνταξη
