«Ήταν μια στιγμή αγριότητας που δεν θέλω να θυμάμαι» λέει ο πρώην πρύτανης ΟΠΑ για την επίθεση του 2020

«Ήταν μια στιγμή αγριότητας που δεν θέλω να θυμάμαι». Με τη φράση αυτή ο πρώην πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Δημήτρης Μπουραντώνης αναφέρθηκε στο περιστατικό διαπόμπευσης του που έλαβε χώρα μέσα στο γραφείο του στο Πανεπιστήμιο.

Η κατάθεση του δόθηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών στο πλαίσιο της δίκης με τρεις κατηγορουμένους, δύο άντρες και μια γυναίκα, οι οποίοι αντιμετωπίζουν αδικήματα για μία σειρά από πλημμεληματικές πράξεις, όπως παράνομη κατακράτηση απο κοινού, παράνομη βία από κοινού, διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας και φθορά ξένης ιδιοκτησίας πραγμάτων που χρησιμεύουν για το κοινό όφελος.

Οι κατηγορούμενοι από την πρώτη στιγμή αρνούνται τις κατηγορίες, και υποστηρίζουν ότι βρίσκονταν στη σχολή εκείνη την ημέρα για διαφορετικούς λόγους.

Δύο εκ των κατηγορουμένων κάθισαν στο εδώλιο, ενώ ο τρίτος ο οποίος κρατείται προσωρινά για άλλη υπόθεση εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο του.

«Ήταν μια στιγμή αγριότητας που δεν θέλω να θυμάμαι. Το Πανεπιστήμιο ταράχτηκε, ήταν μία τρομακτική επίθεση αυτή. Πας στο Πανεπιστήμιο και δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί, υπήρξε κίμα ανασφάλειας για όλους», κατέθεσε ο πρώην πρύτανης του ΟΠΑ.

Ο μάρτυρας περιέγραψε τη σκηνή της επίθεσης από κουκουλοφόρους αναφέροντας: «Είμαι στο γραφείο. Ξαφνικά άνοιξε η πόρτα. Έσπαγαν αντικείμενα, βιτρίνες, τον υπολογιστή… Υπολογίζω ότι ήταν 8-9 άτομα, εικάζω ότι ήταν και άλλοι από έξω, αιφνιδιάστηκα. Ήταν με κουκούλες και κασκόλ, έκρυβαν το πρόσωπό τους. Ήμουν μαζί με τον αντιπρύτανη, τον κ. Δράκο. Εγώ αιφνιδιάζομαι, δεν μπορώ να αντιληφθώ ποιος είναι. Είδα μία ψηλή κοπέλα. Με ξένισε το μένος της που έσπαγε τα πράγματα».

Στη συνέχεια ο μάρτυρας περιέγραψε την επιμαχη σκηνή λέγοντας τα εξής: «Με έπιασαν από τον λαιμό, μου έβαλαν τα χέρια πίσω. Τρεις άνδρες με πιάσανε ‘μην κουνηθείς ενδεχομένως να είναι τα πράγματα χειρότερα’ φώναζαν, πήγαν να μου βάλουν μία ταμπέλα στο λαιμό».

«Από τη φωνή έμοιαζαν νεαρά άτομα. Αντιστάθηκα, έβαλαν την ταμπέλα με τη βία, ήταν τρεις μου είχαν πιάσει τα χέρια πίσω και με είχαν ακινητοποιήσει πιάνοντάς με από τον λαιμό. Ένας τέταρτος με έβγαλε φωτογραφία. Το όλο συμβάν κράτησε 6-7 λεπτά. Από το γραφείο δεν μπορούσα να φύγω. Είχε δυο πόρτες το γραφείο. Έφυγα από τη μεριά της Συγκλήτου», απάντησε ο κ. Μπουραντώνης.

Πρόεδρος: Η ταμπέλα τι έγινε;

Μάρτυρας: Δεν ξέρω, δεν την πέταξα εγώ. Έφυγαν τρέχοντας.

Πρόεδρος: Τι ζημιές προκλήθηκαν;

Μάρτυρας: Καταστροφή ολόκληρου του γραφείου, το μουντζούρωσαν, έσπασαν κομπιούτερ, βιτρίνες, εθιμοτυπικά αντικείμενα. 8.300 ευρώ είχαμε εκτιμήσει το κόστος των ζημιών.

Η κατάθεση του κ. Μπουραντώνη θα συνεχιστεί στις 23 Μαρτίου με ερωτήσεις από την πλευρά της υπεράσπισης των κατηγορουμένων.