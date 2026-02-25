magazin
Ανακοινώθηκε ο ενδυματολογικός κώδικας για το Met Gala 2026 και αφήνει πολλά στη φαντασία
Ανακοινώθηκε ο ενδυματολογικός κώδικας για το Met Gala 2026 και αφήνει πολλά στη φαντασία

Τη Δευτέρα, 4 Μαΐου, οι καλεσμένοι στο Met Gala 2026 θα γιορτάσουν το «Costume Art», την ανοιξιάτικη έκθεση στο Costume Institute του Metropolitan Museum of Art, όπου ο ενδυματολογικός κώδικας για φέτος είναι «Η μόδα είναι τέχνη».

Relationship burnout: Προκαλεί η αγάπη συναισθηματική εξάντληση;

Relationship burnout: Προκαλεί η αγάπη συναισθηματική εξάντληση;

Spotlight

Με το Met Gala 2026 να απέχει μόλις δύο μήνες, ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να φανταζόμαστε τι θα φορέσουν οι διασημότητες στον ετήσιο χορό. Η αμερικανική Vogue έδωσε μια πρώτη ένδειξη, ανακοινώνοντας τον ενδυματολογικό κώδικα: «Η μόδα είναι τέχνη».

Το θέμα της έκθεσης, «Costume Art», που αποκαλύφθηκε τον Δεκέμβριο, θα εξετάσει «την κομβική θέση του ντυμένου σώματος στον χώρο και στον χρόνο», επεκτείνοντας περαιτέρω τον τρόπο με τον οποίο η ανθρώπινη μορφή και η τέχνη της μόδας έχουν επηρεάσει η μία την άλλη κατά τη διάρκεια των γενεών.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Drip (@drip)

Ελεύθερο θέμα

Ο σκοπός του dress code είναι να διευρύνει το πλαίσιο και να διαμορφώσει ένα ευρύ φάσμα ερμηνειών του εν λόγω θέματος. Η Vogue εξηγεί ότι «ο ενδυματολογικός κώδικας ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να σκεφτούν τους πολλούς τρόπους με τους οποίους οι σχεδιαστές χρησιμοποιούν το σώμα ως λευκό καμβά».

Αυτός είναι ίσως ο πιο ανοιχτός και αφηρημένος ενδυματολογικός κώδικας μέχρι σήμερα, με τον επιμελητή Άντριου Μπόλτον να λέει αόριστα: «Αυτό που συνδέει κάθε τμήμα επιμελητών και κάθε γκαλερί του μουσείου είναι η μόδα, ή το ντυμένο σώμα».

Η Vogue εξηγεί ότι «ο ενδυματολογικός κώδικας ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να σκεφτούν τους πολλούς τρόπους με τους οποίους οι σχεδιαστές χρησιμοποιούν το σώμα ως λευκό καμβά»

YouTube thumbnail

Τέσσερις γυναίκες σταρ

Με μια τόσο ασαφή οδηγία, οι λάτρεις της μόδας σίγουρα θα απολαύσουν το θέαμα στο κόκκινο χαλί.

Φέτος θα σηματοδοτήσει την επιστροφή της Beyoncé στην εκδήλωση μετά από μια δεκαετή απουσία, ως μία από τις τρεις συνπροέδρους του γκαλά μαζί με τη Νικόλ Κίντμαν και τη Βένους Γουίλιαμς. Η Άννα Γουίντουρ, αν και δεν είναι πλέον αρχισυντάκτρια της αμερικανικής Vogue, θα είναι επίσης συνπρόεδρος της εκδήλωσης, όπως είναι εδώ και δεκαετίες.

Η Άννα και οι άλλοι

Μαζί με τους άλλους συνπροέδρους της εκδήλωσης, τον σχεδιαστή μόδας Άντονι Βακαρέλο και την ηθοποιό Ζόι Κράβιτς, η επιτροπή διοργάνωσης θα περιλαμβάνει επίσης προσωπικότητες όπως η Τεγιάνα Τέιλορ, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, η Μίστι Κόπλαντ, η Λένα Ντάναμ και 20 ακόμη.

Ο Τζέφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος θα είναι επίσης επίτιμοι πρόεδροι, καθώς είναι οι κύριοι χορηγοί της εκδήλωσης.

Ο ανοιχτός χαρακτήρας τόσο του θέματος της έκθεσης όσο και του γενικού κώδικα ενδυμασίας οφείλεται, εν μέρει, στις ολοκαίνουργιες γκαλερί Condé M. Nast, οι οποίες θα ανοίξουν για πρώτη φορά με την έκθεση του Costume Institute, την πρώτη Δευτέρα του Μαΐου.

Η έκθεση θα αποτελείται από σχεδόν 400 αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων γλυπτών και ζωγραφικών έργων, τα οποία θα τοποθετηθούν γύρω από την ολόφρεσκη γκαλερί.

*Το Met Gala θα πραγματοποιηθεί στο Metropolitan Museum of Art στις 4 Μαΐου.

*Αρχική Φωτό: Η Κάρα Ντελεβίν ποζάρει στο Met Gala, στις 6 Μαΐου του 2024, με θέμα «Sleeping Beauties: Reawakening Fashion» (Ωραίες κοιμωμένες: Η αναγέννηση της μόδας) στη Νέα Υόρκη / REUTERS/Andrew Kelly

