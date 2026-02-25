Φάμελλος: Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις θα βρεις ένα σκάνδαλο της ΝΔ – Η διαφθορά θα παταχθεί μόνο αν παραιτηθούν

Σφοδρή επίθεση στο «καθεστώς Μητσοτάκη, το οποίο βασίστηκε σε ένα οργανωμένο σχέδιο της οικονομικής και πολιτικής εξουσίας, ένα σχέδιο που τροφοδότησε τη διαφθορά και τη διαπλοκή και διαβρώνει την χώρα μας εδώ και 7 χρόνια», εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης για το μητρώο διαφθοράς.

Ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε στη συστηματική παραβίαση των κανόνων του Κράτους Δικαίου, «μία ευθεία προσβολή και υποβάθμιση της Δημοκρατίας», όπως τόνισε, βάζοντας στο κάδρο τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, τον οποίο χαρακτήρισε «πρόθυμο εκτελεστή» του πρωθυπουργού.

«Ο υπουργός Δικαιοσύνης έχει υπερβεί κάθε όριο, παρουσιάζει το άσπρο-μαύρο, αλλάζει ρυθμίσεις κάθε εξάμηνο – πολλές φωτογραφικές και χατιρικές – και προσβάλει την κοινωνία, τους πολίτες και τον θεσμό της Δικαιοσύνης», υπογράμμισε, αναφέροντας ως «χαρακτηριστικά παραδείγματα της αποσάθρωσης του κράτους δικαίου», τις υποκλοπές, τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνοντας λόγο για «υποθέσεις που ήρθαν στη Βουλή και αποτέλεσαν κηλίδα για τη λειτουργία και του Κοινοβουλίου».

«Μπλοκάρισμα σε προανακριτικές επιτροπές, ακόμη και με απόρριψη των αιτημάτων της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, εξεταστικές επιτροπές που κουκούλωσαν αντί να φωτίσουν, που μπάζωσαν ξεδιάντροπα την αλήθεια, προανακριτικές για τα μάτια του κόσμου και πρωτοφανής παραβίαση του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής», όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Να λάμψει η αλήθεια για το έγκλημα των Τεμπών»

Ο Σωκράτης Φάμελλος μίλησε για «συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών», τονίζοντας ότι «είμαστε μπροστά σε δύο εγκλήματα: τη σύγκρουση των τρένων, αλλά και το έγκλημα της συγκάλυψης, το μπάζωμα, που έγινε με σχέδιο από το Μαξίμου, από τις πρώτες ώρες μετά τη σύγκρουση».

Υπενθύμισε ότι ο κ. Φλωρίδης έλεγε πως «όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα», ενώ ακολούθησε η εξεταστική επιτροπή που συγκροτήθηκε για τα Τέμπη, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο τον πρωθυπουργό, «δεν ήταν η καλύτερη στιγμή της Βουλής».

«Το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ από τη μια αντιμετωπίστηκε ως ‘ευαγγέλιο’ από την κυβέρνηση, αλλά μόλις διαπιστώθηκε ότι αναφέρεται ρητά σε αλλοίωση του χώρου του εγκλήματος, ξαφνικά αντιμετωπίστηκε ως αναξιόπιστο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπενθύμισε και τα χειροκροτήματα των βουλευτών της ΝΔ, που ακούστηκαν στην Ολομέλεια μετά την ομιλία του Κώστα Αχ. Καραμανλή κατά τη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης τον Μάρτιο του 2024, τα οποία χαρακτήρισε ως «ακόμη μια πολύ ντροπιαστική στιγμή της Βουλής».

«Να φύγετε το συντομότερο για να ανασάνει και η δικαιοσύνη»

Στάθηκε ιδιαίτερα στο αίτημα των συγγενών των θυμάτων για εκταφή των σορών, προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες θανάτου.

«Ενημερώθηκα από γονείς ότι ζητούν να γίνουν οι εξειδικευμένες χημικές εξετάσεις στις σορούς σε πιστοποιημένα εργαστήρια της Γερμανίας και της Ολλανδίας, γιατί οι αρμόδιοι φορείς βεβαιώνουν ότι δεν γίνονται στη χώρα μας. Ενημερώθηκα ότι σε μία συνέντευξή σας χθες (σ.σ. ο Γ. Φλωρίδης) αφήσατε περιθώριο να γίνουν οι εξετάσεις και στο εξωτερικό, αν δεν υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν εδώ. Ενημερώθηκα επίσης ότι γίνονται αναλύσεις στο εξωτερικό. Σας καλώ λοιπόν να δηλώσετε εδώ δημόσια ότι πρέπει να γίνουν οι εξετάσεις που ζητούν οι γονείς. Να σταματήσει εδώ αυτό το δράμα, που μαζί με τους γονείς και τους συγγενείς ζει όλη η Ελλάδα. Και αυτό θα είναι και το σύνθημα που θα μας ενώσει το Σάββατο, στο Σύνταγμα, σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας αλλά και στο εξωτερικό: Να δοθούν απαντήσεις. Να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Να λάμψει η αλήθεια. Να υπάρξει οξυγόνο και δικαιοσύνη. Να φύγετε το συντομότερο για να ανασάνει και η δικαιοσύνη».

«Να έρθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Τρίμπαλης»

Στη συνέχεια, στηλίτευσε το «θάψιμο» του μεγάλου σκανδάλου των υποκλοπών, για το οποίο εξετάζονται ως υπαίτιοι μόνο τέσσερις ιδιώτες για αδικήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα. Χαρακτήρισε πολιτική επιλογή την παρακολούθηση υπουργών, πολιτικών στελεχών, οικονομικών παραγόντων, δημοσιογράφων, αλλά και της ηγεσίας του Στρατού, επιλογή η οποία «σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από πολιτικά στελέχη και μέσα από το Μαξίμου».

Κάλεσε την κυβέρνηση, αν έχει «ίχνος αξιοπρέπειας», να δεχτεί το αίτημα της προοδευτικής αντιπολίτευσης να έρθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο κ. Τρίμπαλης, «που κατέθεσε στο δικαστήριο ότι του δόθηκαν από πριν οι ερωτήσεις που θα του υποβάλλονταν από τους βουλευτές της ΝΔ στην Εξεταστική και μετά δεχόταν και συγχαρητήρια γιατί τα είπε καλά!».