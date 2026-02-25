Σε νέα αναβολή για τις 6 Μαρτίου 2026 οδηγήθηκε η δίκη του γνωστού μάνατζερ μοντέλων και καλλιτεχνών ο οποίος επρόκειτο να δικαστεί σήμερα από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Η δίκη αναβλήθηκε προκειμένου να προσέλθουν οι αστυνομικοί που καταδίωξαν τον 72χρονο μάνατζερ στην περιοχή της Κηφησιάς όταν εκείνος δεν σταμάτησε σε σήμα τους για έλεγχο.

Παράλληλα, το δικαστήριο ήρε την κράτηση του κατηγορούμενου.

Υπενθυμίζεται ότι ο κατηγορούμενος είχε υποστηρίξει στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο: «Είναι δυνατόν με το σμαρτάκι μου να τρέχω; Πήγα σπίτι μου και είδα ένα αυτοκίνητο να με ακολουθεί. Το αυτοκίνητο φτάνει μέχρι 60 χιλιόμετρα/ώρα, φοβήθηκα μήπως είναι κακοποιοί».

«Ούτε μεθυσμένος ήμουν ούτε βρήκαν κάτι οι αστυνομικοί στο αυτοκίνητο. Με έχουν κλέψει 25 φορές γι’ αυτό φοβήθηκα», είπε ο 72χρονος κατηγορούμενος.

Τι υποστήριξε ο δικηγόρος του μάνατζερ

Έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων, ο δικηγόρος του μάνατζερ, Ανδρέας Σπυρόπουλος, υποστήριξε ότι η εικόνα που μεταφέρεται από τη δικογραφία δεν ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα.

​«Αναβλήθηκε η υπόθεση για 6 Μαρτίου. Φυσικά, ήρθε η κράτηση του εντολέως μου. Αρκετά πράγματα, όπως έχουν μεταφερθεί και έχουν αποτυπωθεί ακόμη και στη δικογραφία, είναι καθ’ υπερβολήν ή υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν έχουν αποτυπωθεί ως έπρεπε» δήλωσε ο κ. Σπυρόπουλος.

«Είναι μια χαρά ψυχολογικά. Λυπάται και αισθάνεται άσχημα για την όποια αναστάτωση έχει άθελά του προκαλέσει, αλλά θα έχει την ευκαιρία ενώπιον του φυσικού δικαστή να εξηγήσει την αλήθεια», σημείωσε.

​Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο δικηγόρος στο γεγονός ότι δεν υπήρξαν άλλες παραβάσεις: «Ούτε είχε πιει, ούτε υπήρχε κάποια παράβαση στο αλκοόλ, ούτε υπήρχε οποιαδήποτε παράβαση με το αυτοκίνητο, το οποίο ήταν ασφαλισμένο, με τα ΚΤΕΟ του, με όλα».

Κατέληξε δε λέγοντας πως «δεν υπήρχε κανένας λόγος να συμβεί αυτό που συνέβη και το οποίο πραγματικά άθελά του προεκλήθη».