Η Olivia Munn δηλώνει συντετριμμένη μετά τη διπλή μαστεκτομή – «Έκλαψα, δεν αναγνώριζα τον εαυτό μου»

Το τελευταία διάστημα, η ηθοποιός Olivia Munn έχει μιλήσει ανοιχτά για την σοβαρή περιπέτεια της υγείας της, αλλά και το πόσο ευγνώμων νιώθει που είχε κοντά της τους κατάλληλους γιατρούς που την βοήθησαν να ξεπεράσει τον κίνδυνο. Η Munn μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αλλά και μέσα από συνεντεύξεις της, έχει αναφερθεί στη μάχη της με τον καρκίνο και τις δύσκολες στιγμές που αντιμετώπισε στην διαδρομή.

🔗: https://t.co/3wFqGUrfkP

Olivia Munn continues to be honest about the realities of her cancer journey. She shares her reaction to her double mastectomy and reconstructive surgeries at the link. (📷: Instagram) pic.twitter.com/epVyd20B6N

— E! News (@enews) June 5, 2024