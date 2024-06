«Ο Ζενεσιό απέρριψε πρόταση του Παναθηναϊκού» (pic)

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή μετά την απομάκρυνση του Φατίχ Τερίμ με τα ονόματα που έχουν γραφτεί να είναι αρκετά με αποκορύφωμα τον Μαουρίτσιο Σάρι. Η «Equipe» έρχεται να αποκαλύψει πως ο Πράσινοι κινήθηκαν και κατέθεσαν πρόταση στον Μπρουνό Ζενεσιό για να αναλάβει την ομάδα.

Κάτι που είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει, αφού όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει την καριέρα του στον πάγκο της Λιλ, μετά την αποχώρησή του από τη Ρεν.

Exclusive behind the scenes: #Panathīnaïkos approached Bruno Genesio. They were keen on him but he rejected as he wanted to play in a better league.

He’ll sign with Lille instead.@Cyrilolives 🤝🏻https://t.co/H7stg93rQF

