Η Εφές «έδεσε» τον Λάρκιν μέχρι το 2028 (vid)

H Αναντολού Εφές επισημοποίησε το νέο συμβόλαιο της με τον Σέιν Λάρκιν, δίνοντας τέλος στα όνειρα των… μνηστήρων του έμπειρου γκαρντ. Ο 32χρονος έβαλε την υπογραφή του σε νέα τετραετή επέκταση της συνεργασίας του με την τουρκική ομάδα, όπερ σημαίνει ότι θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της μέχρι το 2028.

Μετά από αυτή την εξέλιξη ο Αμερικανός αναμένεται -εκτός απροόπτου- να κρεμάσει τα… παπούτσια του στην Αναντολού Εφές, έχοντας κλείσει σε αυτή μία θητεία δέκα ετών, καθώς αποκτήθηκε το 2018 και το νέο του συμβόλαιο θα εκπνεύσει το 2028. Την εφετινή αγωνιστική περίοδο, ο Λάρκιν είχε μέσο όρο σε 35 αγώνες στη Euroleague 16,8 πόντους, 2,8 ριμπάουντ, 5,1 ασίστ και 1,1 κλέψιμο.

✊ Buckle up and get ready. We have 4 more years! #WhereIStand pic.twitter.com/krM1Khonnb

— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) June 3, 2024