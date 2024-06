Τουλάχιστον 22 άνθρωποι συνελήφθησαν αφού διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων εισέβαλαν σε μουσείο της Νέας Υόρκης, όπου έγιναν φθορές, ανακοίνωσε η αστυνομία χθες Σάββατο.

Εκατοντάδες διαδηλωτές απέκλεισαν την είσοδο του Brooklyn Museum, φωνάζοντας συνθήματα για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, κρατώντας πλακάτ, διαπίστωσε προχθές Παρασκευή ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ορισμένοι εισέβαλαν στο μουσείο για να κρεμάσουν την πρόσοψη πανό που ανέγραφε «Λευτεριά στην Παλαιστίνη, σταματήστε τη γενοκτονία».

«Δυστυχώς, υπήρξαν φθορές και μέλη του προσωπικού μας υπέστησαν επίθεση», ανέφερε μια εκπρόσωπος του μουσείου.

The moment that our march arrived at the doors of @brooklynmuseum, which they closed early to arrest activists de-occupying the inside demanding they divest from the Gaza genocide 🇵🇸 WOL chair @NerdeenKiswani was targeted and brutally arrested by the NYPD#BoycottBrooklynMuseum pic.twitter.com/1RkOoH6TmA

— Within Our Lifetime (@WOLPalestine) June 1, 2024