Ρεάλ Μαδρίτης: Έτοιμη να ανακοινώσει την παραμονή του Μόντριτς για ακόμα ένα χρόνο

Ο Λούκα Μόντριτς μετακόμισε το 2012 στο «Μπερναμπέου» από την Τότεναμ κι έκτοτε έχει σαρώσει τους τίτλους με τη Ρεάλ Μαδρίτης, φτάνοντας το βράδυ του Σαββάτου (01/06) συνολικά τους 26 τίτλους (4 πρωταθλήματα Ισπανίας, 2 Κύπελλα, 5 Σούπερ Καπ Ισπανίας, 6 Champions League, 4 Σούπερ Καπ Ευρώπης, 5 Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων).

Παρά το γεγονός ότι ο Κροάτης διανύει το 39ο έτος της ηλικίας του, η Βασίλισσα της Ευρώπης είναι διατεθειμένη να τον κρατήσει στο ρόστερ και γι’ αυτό τον λόγο του προσφέρει νέο συμβόλαιο.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους και μέσα στις επόμενες ημέρες ο Κροάτης θρύλος των μπλάνκος θα υπογράψει νέο συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας.

Μάλιστα, αναφέρεται πως προτεραιότητα για τον Μόντριτς ήταν η παραμονή του στη Μαδρίτη, κάτι που επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι δεν νοιάστηκε για τα χρήματα, απορρίπτοντας δύο μεγάλες προτάσεις από το MLS και την Σαουδική Αραβία.

🚨⚪️ Luka Modrić stays at Real Madrid as he will sign new deal next week — here we go, confirmed.

Final meeting will Florentino Pérez will be exactly as expected: put pen to paper, take pictures, then announce it.

Modrić didn’t care about money, he rejected two big proposals. pic.twitter.com/SPadzGYYkz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2024