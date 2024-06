Ποδοσφαιρικός πολιτισμός: Η Μπαρτσελόνα συνεχάρη την Ρεάλ για την κατάκτηση του Champions League (pic)

Παρόλο που συχνά, ανά την Ευρώπη, δημιουργείται μεγάλη τοξικότητα στο ποδόσφαιρο και γενικότερα στον αθλητισμό, οι Ισπανοί δίδαξαν γι’ ακόμη μία φορά ήθος και αθλητικό πολιτισμό.

Συγκεκριμένα, η Μπαρτσελόνα δεν παρέλειψε να συγχαρεί τη Ρεάλ Μαδρίτης για την κατάκτηση του 15ου της Champions League χθες βράδυ (1/6), στέλνοντας ένα μήνυμα στη «βασίλισσα» μέσω social media.

Αν και στην χώρα μας μοιάζει… περίεργο αυτό, οι μπλαουγκράνα έδωσαν συγχαρητήρια στους μερένχες για τον χθεσινό τους θρίαμβο, όπως είχαν κάνει και με την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

«Συγχαρητήρια στη Ρεάλ Μαδρίτης για την κατάκτηση του τίτλου του Champions League», έγραψαν συγκεκριμένα οι Καταλανοί, σε μια ένδειξη ποδοσφαιρικού πολιτισμού.

Congratulations to Real Madrid for winning the Champions League title

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 1, 2024