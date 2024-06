«Κόκκινη» η κορυφαία ενδεκάδα του Conference League! (pic)

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το φετινό Europa Conference League, επικρατώντας με σκορ 1-0 της Φιορεντίνα στην παράταση του τελικού της «Opap Arena».

Οι «ερυθρόλευκη» πανάξια έφτασαν έως την κορυφή και κέρδισαν το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο για ελληνική ομάδα στο ποδόσφαιρο.

Λίγη ώρα μετά την ανάδειξη του Αγιούμπ Ελ Κααμπί (των 11 γκολ στα νοκ-άουτ) ως του κορυφαίου ποδοσφαιριστή για το φετινό Conference League, έγινε γνωστή και η καλύτερη ενδεκάδα της διοργάνωσης.

Μέσα σε αυτήν, όπως είναι λογικό, υπάρχει «ερυθρόλευκη» κυριαρχία, καθώς τέσσερις παίκτες του Ολυμπιακού βρίσκονται στην κορυφαία ενδεκάδα του Europa Conference League 2023-24!

Ο λόγος για τους Νταβίντ Κάρμο, Κώστα Φορτούνη, Ντάνιελ Ποντένσε και Αγιούμπ Ελ Κααμπί! Σχεδόν η μισή ενδεκάδα, δηλαδή, είναι «ερυθρόλευκη»!

The 2023/24 Europa Conference League Team of the Season, selected by UEFA’s Technical Observer panel 💫#UECL

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) June 1, 2024