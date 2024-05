Μαζικοί πυροβολισμοί έπεσαν σε γειτονιά της Μινεάπολης το βράδυ της Πέμπτης, με αποτέλεσμα ένας αστυνομικός να σκοτωθεί και άλλοι πέντε να τραυματιστούν. Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, έξι ήταν τα άτομα- δύο αστυνομικοί και τέσσερις πολίτες – πυροβολήθηκαν στην γειτονιά Γουίτιερ γύρω στις 6 το απόγευμα.

Συγκεκριμένα, ένας 28χρονος αστυνομικός σκοτώθηκε και ο άλλος βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Άλλος ένας αστυνομικός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. «Προσευχόμαστε για όλους τους άνδρες της άμεσης δράσης που έσπευσαν στο σημείο και εργάζονται για να κρατήσουν την κοινότητα ασφαλή», έγραψε στο Twitter ο Κυβερνήτης Τιμ Βαλτς, προσθέτοντας ότι η πολιτεία «είναι έτοιμη να παράσχει κάθε απαραίτητο πόρο».

The fallen Minneapolis police officer has been identified as Jamal Mitchell. He was on the job just over a year. A father and a hero who was recognized for saving two elderly people from their burning home on just his 3rd day on the job in Mpls. pic.twitter.com/aTzQW9NjQV

— Liz Collin (@lizcollin) May 31, 2024