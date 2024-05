«Έσπαγαν» το κεφάλι τους για την παρουσιάστρια της Eurovision Malin Akerman – Αν σου φάνηκε γνωστή, υπάρχει λόγος

Οι θαυμαστές της Eurovision έψαχναν μανιωδώς τη μία από τις δύο παρουσιάστριες της Eurovision Malin Akerman γιατί κάτι τους θύμιζε. Μέχρι που ανακάλυψαν ότι είναι διάσημη πρωταγωνίστρια του κινηματογράφου και της μικρής οθόνης.

Ανάμεσα στις ερμηνείες και τις παρασκηνιακές διαμάχες, οι θαυμαστές της Eurovision δεν σταμάτησαν να μιλάνε για τους οικοδεσπότες της βραδιάς.

Η Σουηδή ηθοποιός και παρουσιάστρια Petra Mede με τη Malin Akerman παρουσίασαν τον ημιτελικό και τον μεγάλο τελικό της Eurovision στο Μάλμε της Σουηδίας.

Αρκετοί θεατές σοκαρίστηκαν όταν είδαν τη Malin να συμπαρουσιάζει τον θεσμό καθώς τη θυμήθηκαν από πολλές δημοφιλείς ταινίες και τηλεοπτικές σειρές.

Μαζί με τους πρωταγωνιστικούς ρόλους της στο The Heartbreak Kid και το Watchmen, το βιογραφικό της στο Χόλιγουντ περιλαμβάνει και ταινίες όπως οι The Utopian Society (2003), Harold & Kumar Go To White Castle (2004) και 27 Dresses (2008).

Είχε πρωταγωνιστήσει επίσης στα Couples Retreat (2009), Wanderlust (2012), Chick Fight (2020) και στο πλευρό του Τομ Κρουζ στο Rock of Ages (2012).

Η λαμπερή Malin είχε εμφανιστεί και σε τέσσερις σεζόν της επιτυχημένης δραματικής σειράς Billions (2016-2019) ως σύζυγος του πρωταγωνιστή Damian Lewis, ενώ είχε και πρωταγωνιστικό ρόλο στην κωμική σειρά Trophy Wife (2013-2014) και έναν ρόλο για δύο σεζόν στην κωμική σειρά Dollface (2019-2020).

Ωστόσο, ορισμένοι θεατές έμειναν σαστισμένοι καθώς αναγνώριζαν το πρόσωπο της ηθοποιού, αλλά δεν μπορούσαν να καταλάβουν από που τη γνώριζαν.

Έλυσαν την απορία στα social media

Μπαίνοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μοιράστηκαν την έκπληξή τους, καθώς τελικά τη γνώριζαν από τις εμφανίσεις της στη μεγάλη και τη μικρή οθόνη.

«Μισό λεπτό… είναι αυτή η Malin Akerman; Trophy Wife’s; Εγώ δύο ώρες αργότερα συνειδητοποιώ πως η Malin Akerman έπαιζε την Tess στην ταινία 27 Dresses».

«Θεέ μου, είναι αυτή που παίζει την Juna Milken από το gay cult classic The Comeback παρουσιάστρια της Eurovision με την Petra!?!? Είναι. Ο σύζυγός μου: αυτή η γυναίκα μοιάζει κάπως με τη Malin Akerman».

«Πώς ξεχνάτε όλοι ότι η Malin Akerman ήταν στο 27 Dresses και το The Proposal! Τι κάνει η γυναίκα του Bobby Ayelrod Malin Akerman στη Eurovision 2024;» ήταν ορισμένα από τα μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.