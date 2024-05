Eurovision 2024: Η πρώτη ανάρτηση του Nemo μετά τη νίκη του

Μετά την ολοκλήρωση του τελικού, το Nemo ευχαρίστησε τους πάντες για την αγάπη και την υποστήριξη που του έδειξαν γράφοντας στην ανάρτηση: «Έσπασα τον κωδικό. Σας ευχαριστώ πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου».

«Δεν θα πιστέψετε τι έγινε. Κέρδισα την Eurovision και έσπασα το τρόπαιο! Βασικά κέρδισα τον διαγωνισμό δύο φορές, αυτή είναι η δικαιολογία.

Και μετά έσπασα τον αντίχειρά μου, είναι ίσως το πιο χαοτικό πράγμα που μπορεί να κάνει κανείς. Ωστόσο, είμαι ευγνώμων, σας ευχαριστώ για την στήριξή σας και που ακούσατε την ιστορία μου και άλλων τόσων ανθρώπων. Σημαίνει τα πάντα για εμένα. Μη ξεχνάτε να είστε καλοί ο ένας με τον άλλο, η αγάπη πάντα κερδίζει στο τέλος. Θα σας δω σύντομα..».

Αμέσως μετά την ανάρτηση του βίντεο του νικητή, η Μαρίνα Σάττι άφησε ένα τρυφερό μήνυμα στο καλό της φίλο, δείχνοντας την υπερηφάνια και τη χαρά που είχε για τη νίκη του. «Ω ναι το έκανες!», έγραψε αναφορικά με το ότι κέρδισε την Eurovision.

Μετά την ανακοίνωση της νίκης του, το Nemo ανέβηκε ξανά στη σκηνή του Μάλμε για να πει το «The Code» και να παραλάβει το χαρακτηριστικό βραβείο του διαγωνισμού.

NEMO BROKE THE TROPHY HELPPP (fun fact my classmate’s dad helped create this year’s trophy) #Eurovision2024 #Eurovision pic.twitter.com/R1pqYxAib5

Λίγο μετά τη νίκη του, ο τραγουδιστής πανηγυρίζει στη σκηνή για τη νίκη του, εμφανώς συγκινημένος. Ωστόσο, εκείνη τη στιγμή, το τρόπαιο προσγειώθηκε στο δάπεδο, με αποτέλεσμα να σπάσει.

Graham saying “dont break the trophy” followed by the clink of Eurovision 2024 winner Nemo smashing the trophy is iconic #Eurovision pic.twitter.com/DgH9ziJmsH

