Οι ισραηλινές δυνάμεις ενέτειναν τις επιθέσεις σε όλη τη Γάζα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 13 γυναίκες και παιδιά στον προσφυγικό καταυλισμό Nuseirat και καταστρέφοντας έναν πύργο κατοικιών στη Ράφα.

Στη βόρεια Γάζα, ένα βρέφος και μια νεαρή γυναίκα πέθαναν από υποσιτισμό, ανεβάζοντας τον αριθμό των καταγεγραμμένων θανάτων από ασιτία σε 25.

Η υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ δήλωσε ότι οι συνομιλίες για εκεχειρία βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς ο επικεφαλής της Χαμάς Χανίγια κάλεσε τους συμμάχους του Ισραήλ να «σταματήσουν αυτόν τον αποτρόπαιο πόλεμο στη Γάζα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάιντεν δήλωσε στο MSNBC ότι ο Νετανιάχου «βλάπτει περισσότερο το Ισραήλ παρά το βοηθάει» με την προσέγγισή του στον πόλεμο στη Γάζα.

10:26 Έκκληση στις ανθρωπιστικές οργανώσεις από τον δήμο τη Γάζας

Ο δήμος της Γάζας απηύθυνε επείγουσα έκκληση προς τους διεθνείς οργανισμούς ενόψει της έναρξης του ιερού μουσουλμανικού μήνα του Ραμαζανιού.

«Βασικές υπηρεσίες όπως η ύδρευση, η αποχέτευση και η διαχείριση των απορριμμάτων έχουν επηρεαστεί σοβαρά», ανέφερε ο δήμος σε ανάρτησή του στο Χ.

Ζήτησε διεθνή βοήθεια για την προμήθεια καυσίμων και ηλεκτρικού ρεύματος για τα πηγάδια ύδρευσης και την παροχή βαρέων μηχανημάτων για την επισκευή των υποδομών και τη διαχείριση των απορριμμάτων.

10:13 Η πολιτική άμυνα της Γάζας καταγγέλλει την τακτική της ρίψης βοήθειας από αέρος

Εκπρόσωπος της Πολιτικής Άμυνας της Γάζας επέκρινε την κίνηση αρκετών χωρών να ρίχνουν από αέρος βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, λέγοντας ότι έχει προκαλέσει θύματα.

«Η μέθοδος της χρήσης της ρίψης βοήθειας δεν περιόρισε την κρίση λιμού που υφίσταται ο λαός μας στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά αύξησε τον αριθμό των θυμάτων που αναζητούν ένα μεροκάματο», ανέφερε σε δήλωσή του ο Μαχμούντ Μπασάλ.

«Η συνέχιση αυτής της μεθόδου παροχής βοήθειας στους πολίτες έχει προκαλέσει θύματα και τραυματισμούς μεταξύ των πολιτών.

«Ως εκ τούτου, επιβεβαιώνουμε την ανάγκη αναζήτησης ριζοσπαστικών λύσεων για να αποδειχθεί η ματαιότητα αυτής της μεθόδου για την παροχή ανακούφισης στους πολίτες που υποφέρουν από την πείνα στη Λωρίδα της Γάζας και τονίζουμε την ανάγκη να εργαστούμε για να εισέλθει αυτή η βοήθεια μέσω των λιμανιών της Λωρίδας της Γάζας και να παραδοθεί με ασφαλή τρόπο σε όλους τους πολιορκημένους πολίτες για να αποφευχθούν περαιτέρω θύματα».

Ανώτερος αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών για την παροχή βοήθειας προειδοποίησε ότι τουλάχιστον 576.000 άνθρωποι σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας – το ένα τέταρτο του πληθυσμού – αντιμετωπίζουν καταστροφικά επίπεδα επισιτιστικής ανασφάλειας και ένα στα έξι παιδιά κάτω των δύο ετών στο βορρά υποφέρει από οξύ υποσιτισμό.

09:59 Ρουκέτες εκτοξεύτηκαν στο βόρειο Ισραήλ από τον Λίβανο

Με διαφορά λεπτών 37 ρουκέτες έπεσαν στο βόρειο Ισραήλ σε δύο εκτοξεύσεις από τον Λίβανο. Σύμφωνα με τις IDF οι επτά αναχαιτίστηκαν.

Την ευθύνη της επίθεσης ανέλαβε η Χεζμπολάχ.

09:54 Η χερσαία πρόσβαση είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να φτάσει η βοήθεια στη Γάζα

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν προειδοποιήσει τη διεθνή κοινότητα εδώ και μήνες ότι όλα τα σημάδια έδειχναν ότι η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα θα ήταν κρίσιμη, αν δεν επρόκειτο για μια μόνιμη εκεχειρία, λέει η Meg Sattler, διευθύνουσα σύμβουλος της Ground Truth Solutions.

Η Sattler δήλωσε ότι υπήρξαν εκκλήσεις για σεβασμό του ανθρωπιστικού δικαίου στη Γάζα και άνοιγμα των χερσαίων συνόρων για την πρόσβαση σε βοήθεια.

«Τίποτα από αυτά δεν έχει συμβεί», δήλωσε στο Al Jazeera. «Κάναμε μια έρευνα με ανθρώπους που ζουν στη Γάζα πριν από δύο μήνες που έδειξε ότι ο πληθυσμός έχει απόλυτη ανάγκη από νερό και τρόφιμα.

«Το 97% των ανθρώπων είπαν ότι μοιράζονται τρόφιμα για να επιβιώσουν, παραλείπουν γεύματα και πίνουν βρώμικο νερό.

«Αυτά [τα περάσματα] έχουν μπλοκαριστεί από ανθρώπους και πρέπει να ξανανοίξουν», είπε, προσθέτοντας ότι η χερσαία πρόσβαση είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να φτάσει η βοήθεια στον θύλακα.

«Οι άνθρωποι πεθαίνουν από την πείνα τώρα», είπε. Και όταν οι άνθρωποι φτάνουν σε αυτό το επίπεδο πείνας, έχουν διαθέσιμες ώρες, δεν έχουν εβδομάδες».

09:42 Διαδήλωση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη και στα Όσκα

Διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης σχεδιάζουν να συγκεντρωθούν σήμερα στο Λος Άντζελες πριν από την αποψινή τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ στο Χόλιγουντ.

Εκατοντάδες διαδηλωτές αναμένεται να διαμαρτυρηθούν για τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Γάζα, κοντά στο Dolby Theatre στο Λος Άντζελες.

Η διαμαρτυρία διοργανώνεται από ομάδες όπως οι Writers Against the War on Gaza LA (WAWOG), οι Film Workers for Palestine, τα μέλη της SAG-AFTRA για την κατάπαυση του πυρός και η εβραϊκή οργάνωση Jewish Voice for Peace, υπό το σύνθημα «While you’re watching, bombs are dropping», το οποίο κυκλοφόρησε και κατά τη διάρκεια του Super Bowl τον περασμένο μήνα.

«Τα Όσκαρ έρχονται αυτή την Κυριακή – την ίδια μέρα που το Ισραήλ απείλησε να εισβάλει στη Ράφα, όπου 1,5 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι βρίσκουν καταφύγιο», αναφέρει το JVP σε ανάρτησή του στο Instagram.

«Δεν θα μας αποσπάσει την προσοχή η βιομηχανία του θεάματος. Θα συνεχίσουμε να ζητάμε μόνιμη κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των Παλαιστινίων. Ας κινητοποιηθούμε και ας βγούμε στους δρόμους για να δείξουμε ότι αρνούμαστε να κοιτάξουμε αλλού από αυτή τη συνεχιζόμενη γενοκτονία! Κατάπαυση του πυρός ΤΩΡΑ!»

View this post on Instagram A post shared by Film Workers for Palestine (@filmworks4pal)

09:28 Ο Μπάιντεν θέλει να δει ένα σχέδιο για την εκκένωση της Ράφα, λέει ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Ισραέλ Κατζ δήλωσε ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν θέλει να δει ένα σχέδιο για την εκκένωση των Παλαιστινίων πριν από μια ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα.

«Εκκενώσαμε περισσότερους από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιους από το βορρά προς το νότο και τώρα πρέπει να τους μετακινήσουμε δυτικά και σε άλλες περιοχές πριν από την επιχείρηση στη Ράφα», ανέφερε σε δηλώσεις του που επικαλείται η Δημόσια Ραδιοφωνία του Ισραήλ.

Το Ισραήλ πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές στην πόλη στη νότια Γάζα, η οποία είναι γεμάτη με εκτοπισμένους ανθρώπους που έφυγαν από το βόρειο τμήμα του θύλακα λόγω της επίθεσης του Ισραήλ.

09:14 Παλαιστίνιοι συνελήφθησαν σε ολονύκτιες ισραηλινές επιδρομές στη Δυτική Όχθη

Τουλάχιστον έξι Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους και μια γυναίκα, συνελήφθησαν από τις ισραηλινές δυνάμεις σε νυχτερινές επιδρομές στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Οι επιδρομές αναφέρθηκαν στη Ραμάλα και στα βόρειά της, στο Μπιρζάιτ. Περισσότερες επιδρομές πραγματοποιήθηκαν στη Ναμπλούς και στα κοντινά χωριά Μπέιτα και Σάλεμ.

Οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν επίσης επιδρομές στη Βηθλεέμ και στον προσφυγικό καταυλισμό Dheisheh νότια της πόλης, όπου συνελήφθη ένας Παλαιστίνιος.

09:02 Διαδήλωση στη Ρώμη

Χιλιάδες διαδήλωσαν στη Ρώμη το Σάββατο σε αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη.





08:57 Ο πρόεδρος του Ισραήλ θα παραστεί στα εγκαίνια του μουσείου του Ολοκαυτώματος στο Άμστερνταμ εν μέσω διαμαρτυρίας για τη Γάζα

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ πρόκειται να παραστεί στα εγκαίνια του Εθνικού Μουσείου Ολοκαυτώματος στο Άμστερνταμ εν μέσω προγραμματισμένης διαμαρτυρίας κατά του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα.

Το μουσείο δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης ότι είχε προσκαλέσει τον Χέρτσογκ πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και την επακόλουθη επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα, η οποία έχει μετατρέψει το μεγαλύτερο μέρος του θύλακα σε ερείπια.

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας ανησυχία σχετικά με τα επικείμενα εγκαίνια του Ολλανδικού Εθνικού Μουσείου Ολοκαυτώματος, όπου έχει προγραμματιστεί να παρευρεθεί ο Ισραηλινός πρόεδρος Χέρτζογκ», δήλωσε η ολλανδική εβραϊκή αντισιωνιστική οργάνωση Erev Rav σχετικά με την επίσκεψη του Χέρτζογκ.

Είπε ότι τα μέλη της οργανώνουν διαμαρτυρία με την ολλανδική παλαιστινιακή κοινότητα και τη Σοσιαλιστική Διεθνή. Η ανακοίνωση πρόσθεσε ότι ενώ οι διαδηλωτές τιμούν τη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος, δεν μπορούν να μείνουν αμέτοχοι όταν συνεχίζεται ο πόλεμος στη Γάζα.

08:53 «Genocide Joe» – Ακτιβιστής διακόπτει ομιλία του Μπάιντεν

Ένας ακτιβιστής υπέρ της Παλαιστίνης διέκοψε τον Τζο Μπάιντεν την ώρα που εκφωνούσε προεκλογική ομιλία στην Ατλάντα της νότιας πολιτείας της Τζόρτζια.

«Είσαι δικτάτορας, genocide Joe», ακούστηκε να φωνάζει ο ακτιβιστής σε βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. «Δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι είναι νεκροί. Παιδιά πεθαίνουν».

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο διαδηλωτής απομακρύνθηκε από το προσωπικό των μυστικών υπηρεσιών.

Στη συνέχεια, ο Μπάιντεν δήλωσε ότι δεν «δυσανασχέτησε» με το «πάθος» του διαδηλωτή. Ο Αμερικανός ηγέτης πρόσθεσε ότι «υπάρχουν πολλοί Παλαιστίνιοι που θυματοποιούνται άδικα».

BREAKING: Joe Biden interrupted by Palestine solidarity activists during his campaign rally in Atlanta, GA. Protesters demanded an immediate ceasefire, end to aid to Israel, and to end the Georgia International Law Enforcement Exchange GILEE, where U.S. police are trained by… pic.twitter.com/F5SPBsSLXU — BreakThrough News (@BTnewsroom) March 10, 2024

08:45 Καταστράφηκαν τα γραφεία ανθρωπιστικής οργάνωσης στη Γάζα

Το Ταμείο Αρωγής Παιδιών της Παλαιστίνης (PCRF) δήλωσε ότι το τελευταίο γραφείο του που είχε απομείνει στη Γάζα καταστράφηκε σε ισραηλινή επίθεση.

Σε μια ανάρτηση στο Χ, η ομάδα ανάρτησε φωτογραφίες ενός κτιρίου που είχε μετατραπεί σε ερείπια και δήλωσε ευγνώμων που «κανείς δεν σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια αυτών των βομβαρδισμών».

Το PCRF, που ιδρύθηκε το 1991 στις ΗΠΑ, δήλωσε ότι παρέχει ιατρική περίθαλψη σε τραυματισμένα και άρρωστα παιδιά που δεν έχουν πρόσβαση σε περίθαλψη στο τοπικό ιατρικό σύστημα.

LAST PCRF OFFICE IN GAZA IS BOMBED TODAY… PCRF’s last office in Gaza was destroyed by one of Israel’s air raids today. Two other offices were destroyed in previous months by Israeli air attacks as well. We are thankful that no one was killed or severely injured during these… pic.twitter.com/DoRGhGEAnK — The PCRF (Palestine Children’s Relief Fund) (@ThePCRF) March 10, 2024

08:33 «Ούτε μία σπιθαμή δεν είναι ασφαλής»

Καλημέρα σας. Μαζί θα παρακολουθήσουμε και σήμερα τις εξελίξεις σε Γάζα, Δυτική Όχθη και Ισραήλ.

Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε σπίτι στον προσφυγικό καταυλισμό Nuseirat στη Λωρίδα της Γάζας, όπου είχαν καταφύγει 21 εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι.

Τουλάχιστον 13 γυναίκες και παιδιά -μεταξύ των οποίων ένα κοριτσάκι πέντε μηνών, η Ζέινα, και ένα εξάχρονο αγόρι, ο Ομάρ- σκοτώθηκαν.

Ο παππούς ενός από τα παιδιά που σκοτώθηκαν δήλωσε στο Al Jazeera ότι ήταν ο μόνος άνδρας μέσα στο σπίτι.

«Δεν υπάρχει ασφαλής ζώνη σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας», είπε. «Ούτε μια σπιθαμή δεν είναι ασφαλής. Οι Ισραηλινοί λένε ψέματα. Μας είπαν ότι προς τα νότια είναι ασφαλές. Αναγκαστήκαμε να βρούμε καταφύγιο εδώ. Είμαστε όλοι πολίτες. Όλοι όσοι ήταν μέσα στο σπίτι ήταν γυναίκες και παιδιά.

«Δεν υπάρχει τίποτα που να ονομάζεται διεθνές δικαστήριο ή διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», είπε. «Όλα αυτά είναι απλά ψέματα. Όλα αυτά τα ονόματα δημιουργήθηκαν για να στηρίξουν τους ισχυρούς ενάντια στους αδύναμους, τους καταπιεστές ενάντια στους καταπιεσμένους».

