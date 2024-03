Υλικοτεχνικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζει το πλοίο με την ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα

Ένα πλοίο βοήθειας με προορισμό τη Γάζα, το οποίο αναμένεται να πραγματοποιήσει το παρθενικό του ταξίδι κατά μήκος ενός νέου θαλάσσιου διαδρόμου από την Κύπρο, δεν έχει ακόμη αποπλεύσει λόγω υλικοτεχνικών προκλήσεων. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν το Σάββατο ότι, ενώ ένα σκάφος που ανήκει στην Open Arms, μια ισπανική ομάδα έρευνας και διάσωσης, είχε φορτωθεί με τρόφιμα, νερό και άλλες προμήθειες και ήταν έτοιμο να αναχωρήσει από το νησί της Μεσογείου, ήταν απίθανο να φύγει πριν από την Κυριακή.

«Περιμένουμε ακόμη το πράσινο φως από το Ισραήλ», δήλωσε στον Guardian ο Γιάννης Αντωνίου, αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Και ο καιρός θα παίξει επίσης ρόλο … το πλοίο θα κινηθεί πολύ αργά, θα χρειαστεί διπλάσιο χρόνο από τον κανονικό, περίπου 50 ώρες, για να φτάσει εκεί».

Το πού ήταν το «εκεί» παρέμεινε επίσης ασαφές. Αν και το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ δήλωσε ότι τα φορτία θα υπόκεινται σε επιθεώρηση «σύμφωνα με τα ισραηλινά πρότυπα», το ποιος θα διανείμει τη βοήθεια και ποιος θα είναι ο προορισμός των πλοίων δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια.

«Θα πάει στη Γάζα, αλλά σε αυτό το στάδιο δεν μπορούμε να πούμε πού θα γίνει η εκφόρτωση», πρόσθεσε ο Αντωνίου, εξηγώντας ότι η αποστολή θεωρείται δοκιμαστική από τους αξιωματούχους.

Το πλοίο με ισπανική σημαία έδεσε πριν από τρεις εβδομάδες στο λιμάνι της Λάρνακας στην Κύπρο, την πλησιέστερη χώρα της ΕΕ στη Λωρίδα της Γάζας. Σε ανάρτησή της στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης X, η αμερικανική φιλανθρωπική οργάνωση World Central Kitchen έγραψε: «Ομάδες βρίσκονται στην Κύπρο και φορτώνουν παλέτες με ανθρωπιστική βοήθεια σε πλοίο που κατευθύνεται προς τη βόρεια Γάζα. Προετοιμαζόμαστε εδώ και εβδομάδες μαζί με τον αξιόπιστο εταίρο μας της ΜΚΟ Open Arms για το άνοιγμα ενός θαλάσσιου διαδρόμου βοήθειας που θα μας επιτρέψει να κλιμακώσουμε τις προσπάθειές μας στην περιοχή».

Επισκεπτόμενη την Κύπρο την Παρασκευή, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είχε ανακοινώσει ότι η πιλοτική επιχείρηση «ελπίζουμε να πραγματοποιηθεί αργότερα εκείνη την ημέρα». Εν μέσω αυξανόμενων φόβων για λιμό, ήταν σαφές ότι η εμπόλεμη περιοχή αντιμετώπιζε «μια ανθρωπιστική καταστροφή», δήλωσε η ίδια. Η πολιορκημένη παράκτια λωρίδα απέχει μόλις 210 ναυτικά μίλια από τη Λάρνακα. Οι προμήθειες βοήθειας που συντονίζονται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πρόκειται να συγκεντρωθούν, να αποθηκευτούν και να φορτωθούν σε πλοία στο λιμάνι.

3 weeks ago, the #OpenArms ship, in collaboration with @WCK, docked in Cyprus for a joint mission. What initially appeared as an insurmountable challenge is now on the verge of realization.

The endeavor to establish a humanitarian maritime corridor in #Gaza is making progress,… pic.twitter.com/njaOxGZtnn

— Open Arms ENG (@openarms_found) March 8, 2024