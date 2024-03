Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται η αναχώρηση του σκάφους με την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σημειώνοντας παράλληλα ότι η ακριβής ώρα δεν θα κοινοποιηθεί για λόγους ασφαλείας.

«Η υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής της πρωτοβουλίας Αμάλθειας βρίσκεται σε εξέλιξη σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, και σε επίσημη συνεννόηση με το Ισραήλ», ανέφερε ο κ. Λετυμπιώτης απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Επίσης, ανέφερε ότι «η αναχώρηση του φορτίου σύμφωνα και με τις ενέργειες του φορέα εκτέλεσης της αποστολής αναμένεται εντός των επόμενων ωρών, η ακριβής ώρα του οποίου δεν θα κοινοποιηθεί για λόγους ασφαλείας».

Ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι «έχει ήδη γίνει ο απαραίτητος έλεγχος του φορτίου από τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με όλα τα πρωτόκολλα που περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό».

Σημείωσε ακόμη ότι η Κυπριακή Δημοκρατία «βρίσκεται σε διαρκή επαφή με όλους τους εμπλεκόμενους εταίρους με στόχο την επίτευξη μιας αξιόπιστης διόδου για απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό της Γάζας».

Το πλοίο με όνομα Open Arms, το οποίο ανήκει στην ομώνυμη φιλανθρωπική οργάνωση έδεσε πριν από τρεις εβδομάδες στη Λάρνακα και θα ρυμουλκήσει μια φορτηγίδα φορτωμένη με είδη που παρέχονται από την World Central Kitchen, όπως δήλωσε στο Associated Press ο ιδρυτής του Open Arms, Όσκαρ Καμπς.

«Θα χρειαστεί περίπου δύο με τρεις ημέρες για να φτάσει σε μια άγνωστη τοποθεσία στα ανοικτά των ακτών της Γάζας», δήλωσε ο ίδιος και πρόσθεσε ότι το τελευταίο μίλι του ταξιδιού των 216 συνολικά μιλίων θα είναι «η πιο περίπλοκη επιχείρηση».

Σύμφωνα με τον Καμπς, στο σημείο προορισμού, μια ομάδα από την οργάνωση World Central Kitchen έχει κατασκευάσει μια προβλήτα για την υποδοχή της βοήθειας.

3 weeks ago, the #OpenArms ship, in collaboration with @WCK, docked in Cyprus for a joint mission. What initially appeared as an insurmountable challenge is now on the verge of realization.

The endeavor to establish a humanitarian maritime corridor in #Gaza is making progress,… pic.twitter.com/njaOxGZtnn

— Open Arms ENG (@openarms_found) March 8, 2024