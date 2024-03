Το Ισραήλ έπληξε ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα κατοικιών στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας σήμερα, εντείνοντας την πίεση στην τελευταία περιοχή του θύλακα στην οποία δεν έχει εισβάλει ακόμα και όπου πάνω από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι έχουν βρει καταφύγιο.

Το 12ώροφο κτίριο, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από τα σύνορα με την Αίγυπτο, υπέστη ζημιές από την επιδρομή.

Δεκάδες οικογένειες έμειναν άστεγες, αν και προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα, σύμφωνα με τους κατοίκους.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει προς το παρόν ανταποκριθεί σε αίτημα να σχολιάσει σχετικά.

Τους έδωσαν διωρία 30′ να το εγκαταλείψουν

Ένας από τους 300 ενοίκους του κτιρίου είπε στο Reuters ότι το Ισραήλ τους έδωσε περιθώριο 30 λεπτών να το εγκαταλείψουν τη νύχτα.

«Ο κόσμος τρόμαξε, έτρεχε πανικόβλητος στις σκάλες, ορισμένοι έπεσαν, επικρατούσε χάος. Άνθρωποι άφησαν τα υπάρχοντά τους και τα χρήματά τους», δήλωσε ο Μοχάμαντ Αλ- Ναμπρίς, προσθέτοντας ότι μεταξύ αυτών που παραπάτησαν στα σκαλιά κατά τη διάρκεια της εκκένωσης ήταν η έγκυος σύζυγος ενός φίλου του.

They are trying to flatten down this building in Rafah #GenocideinGaza #IsraeliNewNazism https://t.co/HrcRdwUE0G pic.twitter.com/2PdMYrECii

Αξιωματούχος της Φατάχ, από τη Ράφα, εξέφρασε φόβους πως το γεγονός ότι το Ισραήλ έπληξε το πολυώροφο κτίριο στη Ράφα αποτελεί ένδειξη μιας επικείμενης ισραηλινής εισβολής.

Πέντε μήνες μετά την αμείωτη αεροπορική και χερσαία επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα, οι υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν πως σχεδόν 31.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, πάνω από 72.500 έχουν τραυματιστεί και χιλιάδες βρίσκονται εγκλωβισμένοι κάτω από τα χαλάσματα.

Οι ισραηλινές επιχειρήσεις βύθισαν τον παλαιστινιακό θύλακα, που ήδη είχε κλονιστεί από έναν ισραηλινό αποκλεισμό 17 ετών, σε μια ανθρωπιστική καταστροφή.

Μεγάλο μέρος της περιοχής έχει μετατραπεί σε συντρίμμια και το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού της των 2,3 εκατομμυρίων έχει εκτοπιστεί, με τον ΟΗΕ να προειδοποιεί για την εμφάνιση ασθενειών και λιμού.

«Κτηνώδης πόλεμος»

Τρία Παλαιστίνια παιδιά πέθαναν από αφυδάτωση και υποσιτισμό στο νοσοκομείο Αλ Σίφα κατά τη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας στη Γάζα Άσραφ αλ Κίντρα. Ο Κίντρα είπε με τις απώλειες αυτές ανέρχεται σε 23 ο αριθμός των Παλαιστινίων που πέθαναν από παρόμοια αίτια εδώ και σχεδόν 10 ημέρες.

«Αυτός ο κτηνώδης πόλεμος έχει διαλύσει κάθε έννοια της κοινής ανθρωπιάς», δήλωσε η Μιριάνα Σπόλιαριτς, πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού.

Η ίδια ζήτησε το τέλος των εχθροπραξιών προκειμένου να επιτραπεί μια ουσιαστική διανομή βοήθειας στη Γάζα, η Χαμάς να απελευθερώσει όλους τους ομήρους χωρίς όρους και το Ισράηλ να διαχειριστεί με ανθρωπιά τους Παλαιστίνιους κρατουμένους και να τους επιτρέψει να επικοινωνήσουν με τις οικογένειές τους.

IDF fighter planes struck a residential tower in the center of #Rafah, in the south #Gaza Strip

According to local reports, the building was hit with four missiles. pic.twitter.com/KJI0JpOu9q

— 𝐂𝐡𝐞 𝐆𝐮𝐞𝐯𝐚𝐫𝐚 ☭ (@cheguwera) March 9, 2024