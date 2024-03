Για 155η ημέρα μαίνεται ο πόλεμος του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, με την κατάσταση να είναι πλέον απελπιστική.

Η ανθρωπιστική κρίση στον παλαιστινιακό θύλακα κορυφώνεται. Οι άμαχοι εκλιπαρούν για λίγο αλεύρι προκειμένου να φτιάξουν ψωμί, ενώ παιδιά πεθαίνουν από την πείνα και την αφυδάτωση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ και η Αίγυπτος προσπαθούν να επιτύχουν μια συμφωνία για παύση των εχθροπραξιών πριν από το Ραμαζάνι. Ωστόσο, η Χαμάς δεν κάνει βήμα πίσω από τις απαιτήσεις της και ζητά την επιστροφή των εκτοπισμένων, λόγω του πολέμου, αμάχων στις εστίες τους.

Το Ισραήλ, από την πλευρά του, ζητά από τη Χαμάς να δώσει έναν ακριβή κατάλογο των ομήρων που είναι ακόμη ζωντανοί στη Γάζα, ωστόσο η οργάνωση δηλώνει ότι αγνοεί ποιος είναι «ζωντανός ή νεκρός».

Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ κατέρριψαν 15 εναέρια μη επανδρωμένα οχήματα (UAV) που είχαν εκτοξευτεί από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Οι καταρρίψεις των UAV που εξαπέλυσαν οι Χούθι έγιναν στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας τα ξημερώματα του Σαββάτου , όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).

«Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αντέδρασαν σε μία επίθεση μεγάλης κλίμακας στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας και του Κόλπου του Άντεν που εξαπολύθηκε μεταξύ 04:00 τα ξημερώματα και 06:30 το πρωί από τους Χούθι που υποστηρίζονται από το Ιράν», ανέφερε χαρακτηριστικά η CENTCOM σε μία ανάρτησή της στο Χ.

Between 4 a.m. and 6:30 a.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthi terrorists conducted a large-scale uncrewed aerial vehicle (UAV) attack into the Red Sea and Gulf of Aden. CENTCOM and coalition forces identified the one-way… pic.twitter.com/PJag5PYUfZ

US and Coalition Defeat Houthi Attack in Red Sea Area

Ο Τζο Μπάιντεν δηλώνει ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πρέπει να επιτρέψει τη μεταφορά περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

«Ναι, πρέπει να κάνει περισσότερα για να επιτρέψει τη μεταφορά της βοήθειας. Θα πρέπει να καταλάβει», τονίζει.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε για πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα την επιχείρηση ρίψης βοήθειας από αέρος, ενώ την Πέμπτη έκανε γνωστό ότι ο αμερικανικός στρατός θα κατασκευάσει ένα προσωρινό λιμάνι στις ακτές της Γάζας στη Μεσόγειο για να καταστεί δυνατή η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας δια θαλάσσης.

Καλημέρα σας. Μαζί θα παρακολουθήσουμε και σήμερα τις εξελίξεις σε Γάζα, Δυτική Όχθη και Ισραήλ.

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, κάλεσε τη Χαμάς να απελευθερώσει όλους τους αιχμαλώτους στη Γάζα.

«Συγκινήθηκα βαθύτατα από τις καυστικές αφηγήσεις που άκουσα από έναν απελευθερωμένο όμηρο και τις οικογένειες άλλων απαχθέντων από τη Χαμάς», ανέφερε στο Χ, κοινοποιώντας μια φωτογραφία από τη συνάντηση.

«Επαναλαμβάνω την έντονη έκκλησή μου για την άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων. ΤΩΡΑ», πρόσθεσε.

I was deeply moved by the searing accounts I heard from a released hostage and families of others kidnapped by Hamas.

I reiterate my strong appeal for the unconditional release of all hostages. NOW. pic.twitter.com/t16rwAmBxZ

— António Guterres (@antonioguterres) March 8, 2024