Live οι εξελίξεις σε Γάζα και Ισραήλ: «Οι επιδρομές θα συνεχίστούν και απόψε» λένε οι IDF

Ο πλανήτης παρακολουθεί τον «στραγγαλισμό» της Γάζας που χωρίς νερό, τρόφιμα και καύσιμα προσπαθεί να επιβιώσει εν μέσω αδιάκοπων βομβαρδισμών.

Κανένα από τα δύο ψηφίσματα που κατατέθηκαν στον ΟΗΕ δεν πήρε την απαραίτητη πλειοψηφία ενώ οι πιέσεις για ανθρωπιστική παύση των βομβαρδισμών πέφτουν στο κενό.

Τα σκοτωμένα παιδιά στη Γάζα πλησιάζουν τις 3.000

Την ίδια στιγμή αυξάνονται οι επιδρομές στη Δυτική Όχθη και κλιμακώνεται η ένταση στα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου.

Το Κατάρ και άλλες χώρες πιέζουν τη Χαμάς για την απελευθέρωση όλων των ομήρων, ενώ Τζο Μπάιντεν και Μπενιαμίν Νετανιάχου είχαν ακόμα μία συνομιλία όπου συζήτησαν και για την ασφαλή διέλευση ξένων πολιτών που επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη Γάζα.

Από τις 7 Οκτωβρίου έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 7.028 άνθρωποι στη Γάζα, μεταξύ των οποίων 2.913 παιδιά, 1.709 γυναίκες και 397 ηλικιωμένοι.

Δείτε live εικόνα

Δείτε live τις εξελίξεις στο in

06:16 «Οχι» Τζόνσον στο… πακέτο Μπάιντεν

Ο νέος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Ρεπουμπλικάνος Μάικ Τζόνσον, δήλωσε χθες Πέμπτη πως η χρηματοδότηση για την υποστήριξη της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία και αυτή που προορίζεται για την υποστήριξη του Ισραήλ στον πόλεμο με τη Χαμάς πρέπει να διαχωριστούν.

Αφησε έτσι να εννοηθεί πως ο ίδιος και η παράταξή του δεν θα εγκρίνουν αίτημα του δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν για έκτακτες δαπάνες 106 δισ. δολαρίων, που συμπεριλαμβάνουν – μεταξύ άλλων – πακέτα χρηματοδότησης για τους δυο συμμάχους της Ουάσιγκτον.

05:55 Ρουκέτα πλήττει πόλη της Αιγύπτου

Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν στην Τάμπα, αιγυπτιακή πόλη στα σύνορα με το Ισραήλ, εξαιτίας ρουκέτας, με φόντο τον πόλεμο Ισραήλ – Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν ΜΜΕ και αυτόπτες μάρτυρες.

Η Τάμπα, αντίκρυ στην Εϊλάτ, είναι τουριστικός προορισμός και απέχει πάνω από 350 χιλιόμετρα από τη Λωρίδα της Γάζας.

«Ρουκέτα έπεσε στην Τάμπα, προκαλώντας πέντε τραυματισμούς και ζημιές σε πολυκατοικία», μετέδωσε το αιγυπτιακό τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Καχέρα.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως είναι «ενήμερος» για «συμβάν ασφαλείας» στην Τάμπα, «εκτός των συνόρων μας» (δείτε περισσότερα εδώ).

05:31 Πρώτη επιθετική ενέργεια των ΗΠΑ – Αεροπορικές επιδρομές στην Συρία

Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές νωρίς την Παρασκευή σε δύο τοποθεσίες στην ανατολική Συρία που συνδέονται με το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο, σε αντίποινα για ένα πλήθος επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους εναντίον αμερικανικών βάσεων και προσωπικού στην περιοχή που ξεκίνησαν στις αρχές της περασμένης εβδομάδας.

Σύμφωνα με το Assosiated Press, «τα αμερικανικά πλήγματα αντανακλούν την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης Μπάιντεν να διατηρήσει μια λεπτή ισορροπία. Οι ΗΠΑ θέλουν να πλήξουν όσο το δυνατόν πιο δυνατά τις ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν και είναι ύποπτες για τη στόχευση των ΗΠΑ, ώστε να αποτρέψουν μελλοντική επιθετικότητα, που πιθανόν να τροφοδοτείται από τον πόλεμο του Ισραήλ κατά της Χαμάς, ενώ παράλληλα προσπαθούν να αποφύγουν την ανάφλεξη της περιοχής και την πρόκληση ευρύτερης σύγκρουσης».

Ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν δήλωσε ότι «ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν διέταξε τα στενά προσαρμοσμένα πλήγματα για να καταστήσει σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ανεχθούν τέτοιες επιθέσεις και θα υπερασπιστούν τον εαυτό τους, το προσωπικό τους και τα συμφέροντά τους».

05:05 Επίθεση σε ισραηλινό φυλάκιο επιτήρησης στην Ερυθραία

Πηγές της Al Mayadeen κάνουν λόγο πως η επίθεση στόχευσε συγκεκριμένα την κορυφή ενός βουνού που στεγάζει ένα ισραηλινό φυλάκιο επιτήρησης για την παρακολούθηση της Ερυθράς Θάλασσας.

Στρατιωτικές πηγές της Ερυθραίας ανέφεραν στην Al Mayadeen την Πέμπτη ότι σημειώθηκε επίθεση εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών που σταθμεύουν σε στρατιωτικό φυλάκιο στο αρχιπέλαγος Ντάλακ στην Ερυθραία.

Σύμφωνα με τις πηγές, η επίθεση στόχευσε την κορυφή του βουνού Άμπα Σουίν που στεγάζει ένα ισραηλινό φυλάκιο επιτήρησης για την παρακολούθηση της Ερυθράς Θάλασσας, απέναντι από την Υεμένη.

Οι πηγές δήλωσαν στο Al Mayadeen ότι ένας ανώτερος ισραηλινός στρατιωτικός σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αυτής της επίθεσης.

Η επίθεση αυτή προηγήθηκε αυτής στην Αίγυπτο, αλλά δεν υπάρχει πληροφορία αν συνδέονται.

04:44 Ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ron DeSantis κανονίζει να στείλει στο Ισραήλ κράνη, αλεξίσφαιρα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Το γραφείο του κυβερνήτη της Φλόριντα, Ron DeSantis, δήλωσε ότι κανόνισε να μεταφέρει αλεξίσφαιρα, κράνη και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Ισραήλ χρησιμοποιώντας αεροπλάνα μεταφοράς εμπορευμάτων που έχουν κρατικές συμβάσεις.

Εκπρόσωπος του κυβερνήτη δήλωσε ότι οι αποστολές έγιναν σε συνεννόηση με τον ισραηλινό γενικό πρόξενο στο Μαϊάμι. Ο εξοπλισμός, μαζί με νοσοκομειακό υλικό, προορίζεται για χρήση από τις υπηρεσίες πρώτης ανταπόκρισης.

«Συνεργαζόμασταν επίσης με τον γενικό πρόξενο για να βοηθήσουμε να πάρουμε άδεια για τις πτήσεις που στέλνουν όπλα και πυρομαχικά στο Ισραήλ μέσω ιδιωτών», δήλωσε ο εκπρόσωπος Jeremy Redfern. Η Φλόριντα δεν αγόρασε τα όπλα ή τα πυρομαχικά, τα οποία μεταφέρθηκαν ξεχωριστά, πρόσθεσε.

Δεν μπορούσε να προσδιοριστεί ποια ήταν η συγκεκριμένη εμπλοκή του γραφείου του DeSantis με τα όπλα και δεν απάντησε σε αίτημα της Wall Street Journal για περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο ΝτεΣάντις προσπαθεί να δείξει με κάθε τρόπο την υποστήριξή του στο Ισραήλ στον πόλεμο του με τη Χαμάς και διαφήμισε αυτές τις προσπάθειες, καθώς ανταγωνίζεται τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και άλλους για το προεδρικό χρίσμα των Ρεπουμπλικανών 2024.

04:20 Οι Ρεπουμπλικάνοι επιδιώκουν να διαχωρίσουν τη βοήθεια προς το Ισραήλ από το πακέτο για την Ουκρανία

Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές εισήγαγαν νομοθεσία με στόχο να διαχωρίσουν την προτεινόμενη από την κυβέρνηση Μπάιντεν έκτακτη βοήθεια προς το Ισραήλ και τη βοήθεια προς την Ουκρανία.

Οι τέσσερις Ρεπουμπλικανοί – οι Σεν. Roger Marshall, JD Vance, Mike Lee και Ted Cruz – στοχεύουν στην επιτάχυνση της έκτακτης βοήθειας ύψους 14,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς το Ισραήλ, χωρίς να εξαρτάται από τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας ύψους 60 δισ. δολαρίων.

Το νομοσχέδιο είναι βέβαιο ότι δεν θα προχωρήσει, αλλά προμηνύει βαθιές εσωτερικές κομματικές διαιρέσεις για το θέμα – ιδιαίτερα μετά την υποστήριξη του ηγέτη της μειοψηφίας της Γερουσίας Μιτς Μακόνελ στην πρωτοβουλία του Μπάιντεν.

Σύμφωνα με την Haaretz, το θέμα είναι ακόμη πιο αμφιλεγόμενο στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου περισσότεροι από τους μισούς Ρεπουμπλικάνους αντιτίθενται στην περαιτέρω χρηματοδότηση της Ουκρανίας – συμπεριλαμβανομένου του νέου Προέδρου της Βουλής Μάικ Τζόνσον.

03:58 ΟΗΕ: Η γραφειοκρατία μειώνει τη ροή βοήθειας στη Γάζα

Ένας «τρελός» όγκος γραφειοκρατίας στο πέρασμα της Ράφα από την Αίγυπτο στη Γάζα επιβραδύνει την παράδοση της βοήθειας σε μια «ρανίδα», δήλωσε η επικεφαλής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος του ΟΗΕ (ΠΕΠ).

Ο αριθμός των φορτηγών που επιτρέπεται να εισέλθουν είναι ένα κλάσμα του αριθμού των φορτηγών που εισέρχονταν στο έδαφος πριν από την έναρξη της σύγκρουσης.

Ενώ έχουν γίνει περιορισμένες παραδόσεις τροφίμων, νερού και φαρμάκων από το Σάββατο, δεν έχει επιτραπεί η είσοδος καυσίμων.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το Ισραήλ ανησυχεί για τις παραδόσεις καυσίμων που μπορεί να εκτραπούν προς τη Χαμάς.

Η κ. Μακέιν, εκτελεστική διευθύντρια του WFP, δήλωσε: «Έχουμε μερικά – μια σταγόνα, μόνο μια σταγόνα – φορτηγά μέσα».

«Πρέπει να φέρουμε μια μεγάλη ποσότητα. Χρειαζόμαστε ασφαλή, απρόσκοπτη πρόσβαση στη Γάζα, ώστε να μπορούμε να ταΐσουμε και να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι δεν θα πεθάνουν από την πείνα, γιατί αυτό συμβαίνει».

Πρόσθεσε ότι ενώ κατανοεί την ανάγκη να ελέγχεται ότι δεν διακινούνται λαθραία όπλα και πυρομαχικά, θα έπρεπε να είναι ευκολότερο να εισάγονται τρόφιμα.

03:40 Νέο χτύπημα σε αιγυπτιακό έδαφος, δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης αυτή την φορά

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας σχολίασαν ότι είναι «ενήμερες για περιστατικό ασφαλείας» στην Αίγυπτο κοντά στα σύνορα με το Σινά.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκαν σε περιστατικό ασφαλείας κοντά στα σύνορά του στην Ερυθρά Θάλασσα με την Αίγυπτο νωρίς την Παρασκευή, μετά από αναφορές για έκρηξη στην αιγυπτιακή πόλη Τάμπα.

«Γνωρίζουμε για ένα περιστατικό ασφαλείας, αλλά είναι έξω από τα σύνορά μας», δήλωσε ο ισραηλινός στρατός.

Τα αιγυπτικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για πέντε τραυματίες.

03:15 Ο Μπάιντεν θα συναντηθεί με Αμερικανούς μουσουλμάνους ηγέτες εν μέσω οργής για την αντίδρασή του στον πόλεμο της Γάζας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα μια μη δημοσιοποιημένη συνάντηση με ηγέτες της μουσουλμανικής κοινότητας της Αμερικής στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με το CNN, επικαλούμενο δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω αυξανόμενης οργής μεταξύ των Αράβων και των μουσουλμάνων Αμερικανών για την υποστήριξη του Μπάιντεν στη στρατιωτική απάντηση του Ισραήλ στην επίθεση της Χαμάς, η οποία, όπως έχει τονίσει, πρέπει να περιλαμβάνει προστασία για τους Παλαιστίνιους αμάχους.

Ο πρόεδρος δέχθηκε πυρά χθες από τις ΗΠΑ και όλο τον κόσμο επειδή είπε ότι δεν έχει «καμία εμπιστοσύνη» στον απολογισμό των νεκρών από το υπουργείο Υγείας της Χαμάς στη Γάζα.

02:50 Οι HΠΑ και το Κατάρ θα αναθεωρήσουν τις σχέσεις του εμιράτου με την Χαμάς μόλις λήξει η ομηρία

Τέσσερις διπλωμάτες μίλησαν στην Washington Post και επιβεβαίωσαν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Κατάρ συμφώνησαν να επανεξετάσουν τη σχέση του κράτους του Περσικού Κόλπου με τη Χαμάς μετά την επίλυση της διεθνούς κρίσης ομηρίας για περισσότερους από 220 ανθρώπους στη Γάζα.

Η συμφωνία που βγαίνει απόψε, σφυρηλατήθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης στη Ντόχα μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν και του εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ αλ-Θάνι. Οι πηγές δεν έχουν γνώση αν θα απελαθεί από το εμιράτο η πολιτική ηγεσία της Χαμάς που διατηρεί γραφεία στο Κατάρ.

Σύμφωνα με την Post, η συμφωνία αποτελεί μια προσπάθεια εξισορρόπησης του βραχυπρόθεσμου στόχου της κυβέρνησης Μπάιντεν για τη διάσωση όσο το δυνατόν περισσότερων ομήρων με τον μακροπρόθεσμο στόχο της να προσπαθήσει να απομονώσει τη Χαμάς μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ.

02:25 Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει καταγράψει 171 επιθέσεις σε δομές υγείας στην Γάζα

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (Twitter) o ΠΟΥ ενημέρωσε πως «από τις 7 Οκτωβρίου, έχει καταγράψει 171 επιθέσεις σε δομές υγείας στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη».

Αναφέρεται πως «493 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις κατά της υγείας, συμπεριλαμβανομένων 16 εργαζομένων στον τομέα της υγείας εν ώρα υπηρεσίας».

Κλείνει λέγοντας πως «η υγειονομική περίθαλψη και οι πολίτες πρέπει να προστατευθούν τώρα».

🚨Since 7 October, @WHO has documented 171 attacks on health care in the occupied Palestinian territory. 493 people have been killed in health attacks including 16 health workers on duty. Health care and civilians must be protected now.#NotATarget pic.twitter.com/MtR9X60hjp — WHO in occupied Palestinian territory (@WHOoPt) October 25, 2023

02:05 Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ζητούν άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

«Ήρθε η ώρα να τερματιστεί η αδιάκριτη αιματοχυσία και οι μαζικές επιθέσεις στη Γάζα. Σήμερα είναι αδύνατο για τους συναδέλφους μας να εργαστούν με ασφάλεια λόγω των εκτεταμένων επιθέσεων κατά της υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίες έχουν επηρεάσει τα νοσοκομεία, τα ασθενοφόρα, το ιατρικό προσωπικό και τους ασθενείς. Το προσωπικό των ΓΧΣ που παραμένει στη βόρεια Γάζα μας λέει ότι είναι εξαντλημένο, τόσο ψυχικά όσο και σωματικά», δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια Avril Benoît.

Thousands have been killed and injured. Hospitals were destroyed. Our staff across Gaza report a huge number of children being killed and severely injured by the relentless bombing. pic.twitter.com/LNv68uABiB — Doctors Without Borders / Médecins Sans Frontières (@MSF_canada) October 26, 2023

«Περιγράφουν μια ιατρική κατάσταση έκτακτης ανάγκης που επιδεινώνεται καθημερινά, με συνεχείς βομβαρδισμούς και μειωμένες προμήθειες για τη θεραπεία των θυμάτων. Αντιετωπίζουν περιστατικά μαζικών γεγονότων που θα δοκίμαζαν ακόμη και τα πιο καλά εξοπλισμένα νοσοκομεία», πρόσθεσε η ίδια.

01:45 To Ισραήλ ενημέρωσε τους διαμεσολαβητές πως προτίθεται να δώσει ανταλλάγματα για την απελευθέρωση μεγάλου αριθμού ομήρων

Το Ισραήλ ενημέρωσε τους διαμεσολαβητές του Κατάρ ότι είναι διατεθειμένο να δώσει κάτι σε αντάλλαγμα, για την απελευθέρωση ενός σημαντικού αριθμού ομήρων από τη Γάζα, όπως μετέδωσε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan.

Το ρεπορτάζ που επικαλείται ανώνυμη πολιτική πηγή δεν διευκρινίζει τι θα ήταν διατεθειμένο να προσφέρει το Ισραήλ και η Ιερουσαλήμ έχει ήδη ειπωθεί ότι απορρίπτει προτάσεις που απαιτούσαν να επιτρέψει την είσοδο καυσίμων στη Γάζα λόγω φόβων ότι θα χρησιμοποιηθούν από τη Χαμάς.

Το Ισραήλ έχει επιμείνει δημοσίως ότι οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν άνευ όρων και δεν είναι σαφές αν έδωσαν κάτι σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση των πρώτων τεσσάρων ομήρων την περασμένη εβδομάδα.

01:20 Τουλάχιστον 27 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί, 8 τραυματίες και 9 αγνοούνται ή κρατούνται σύμφωνα με την CPJ

Η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων(CJP) ανέφερε πως τουλάχιστον 27 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί στη συνεχιζόμενη σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: 22 Παλαιστίνιοι, 4 Ισραηλινοί και 1 Λιβανέζος.

Οκτώ δημοσιογράφοι έχουν επίσης τραυματιστεί και άλλοι εννέα έχουν αναφερθεί ως αγνοούμενοι ή κρατούμενοι, ανέφερε η Επιτροπή.

«Η CPJ τονίζει ότι οι δημοσιογράφοι είναι πολίτες που κάνουν σημαντικό έργο σε περιόδους κρίσης και δεν πρέπει να στοχοποιούνται από εμπόλεμες πλευρές», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Σείφ Μανσούρ, συντονιστής του προγράμματος της CPJ για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

01:00 Το Ισραήλ καταγγέλλει ψήφισμα του ΟΗΕ που υποστηρίχθηκε από την Ιορδανία και το οποίο καλεί σε κατάπαυση του πυρός, χωρίς αναφορά στη Χαμάς

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας Αϊμάν Σαφάντι, μιλώντας στη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ εκ μέρους 22 αραβικών χωρών, κατηγορεί το Ισραήλ ότι «κάνει τη Γάζα μια διαρκή κόλαση στη γη».

«Το τραύμα θα στοιχειώνει τις επόμενες γενιές», λέει, προσθέτοντας ότι «το δικαίωμα στην αυτοάμυνα δεν είναι άδεια να σκοτώνεις ατιμώρητα. Η συλλογική τιμωρία δεν είναι αυτοάμυνα, είναι έγκλημα πολέμου».

Η Ιορδανία έχει κυκλοφορήσει ένα σχέδιο ψηφίσματος που βρίσκεται ακόμη υπό συζήτηση, το οποίο πρόκειται να τεθεί σε ψηφοφορία αύριο.

Το κείμενο επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στην ανθρωπιστική κατάσταση, ζητώντας «άμεση κατάπαυση του πυρός» και «απρόσκοπτη ανθρωπιστική πρόσβαση» στη Λωρίδα της Γάζας. Καλεί επίσης όλα τα μέρη να συμμορφωθούν με την «προστασία των αμάχων», αλλά δεν κάνει καμία αναφορά στην επίθεση της Χαμάς.

Ο Ισραηλινός πρέσβης στον ΟΗΕ Τζιλάντ Ερντάν κατακεραυνώνει το κείμενο: «Οι συντάκτες του ψηφίσματος ισχυρίζονται ότι ενδιαφέρονται για την ειρήνη», λέει. «Ωστόσο, οι διεφθαρμένοι δολοφόνοι που ξεκίνησαν αυτόν τον πόλεμο δεν αναφέρονται καν στο ψήφισμα. Το μόνο μέρος που ανήκει αυτό το ψήφισμα είναι στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας».

00:40 Επιτυχημένη διάσωση από συνεργεία της Πολιτικής Άμυνας της Παλαιστίνης (σ.σ. Ισοδύναμο της Πολιτικής Προστασίας και των ΕΜΑΚ )

Βγήκε και επιβεβαιώθηκε βίντεο με την προσπάθεια διάσωσης ενό κοριτσιού ύστερα από βομβαρδισμό στην περιοχή Χαν Γιουνίς.

Civil defense crews attempt to rescue a little girl from under the rubble in Khan Yunis. pic.twitter.com/TvL5S798c0 — naaliyah (@koehinoor) October 26, 2023

00:35 Η επιβεβαίωση από το Πεντάγωνο για την νέα επίθεση αεροπορική βάση των ΗΠΑ στο Ιράκ

Το Πεντάγωνο αναφέρει ότι έγινε απόπειρα επίθεσης στην αεροπορική βάση του Ιρμπίλ στο Ιράκ, αλλά δεν υπήρξαν θύματα και μόνο μικρές ζημιές στις εγκαταστάσεις.

Ο ταξίαρχος της Πολεμικής Αεροπορίας Πατ Ράιντερ, εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για το ποιες ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν μπορεί να ευθύνονται για την πρόσφατη σειρά επιθέσεων σε βάσεις στο Ιράκ και τη Συρία.

Λέει ότι έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 12 επιθέσεις στο Ιράκ και τέσσερις στη Συρία και ότι 21 μέλη του αμερικανικού προσωπικού υπέστησαν ελαφρούς τραυματισμούς σε δύο ξεχωριστές επιθέσεις στις αρχές της περασμένης εβδομάδας.

00:22 Γάζα: Η στιγμή που ο δημοσιογράφος του Al Jazeera έμαθε ότι το ισραηλινό χτύπημα είχε σκοτώσει την οικογένειά του

Την ώρα που ο Ουαέλ αλ- Νταντού του Al Jazeera έκανε ρεπορτάζ για τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη γειτονιά Yarmouk της πόλης της Γάζας, πληροφορήθηκε για ένα ισραηλινό χτύπημα που είχε στόχο το σπίτι στο οποίο έμενε η οικογένειά του, πιο νότια, στον προσφυγικό καταυλισμό Nuseirat.

«Δυστυχώς, καθώς μιλούσα, συνειδητοποίησα ότι αυτό που εννοούσαν οι συνάδελφοί μου ήταν ότι το σπίτι είχε πράγματι χτυπηθεί απευθείας με πύραυλο».

«Πήγα εκεί αμέσως. Ήταν όλα κατεστραμμένα. Κάποιοι από την οικογένειά μου είχαν διασωθεί από τα συντρίμμια του σπιτιού. Για άλλους βοήθησα να τους βγάλουν έξω, απομακρύνοντας τα συντρίμμια από τη μέση».

«Τότε μπόρεσα να ελέγξω και να δω τον οδυνηρό απολογισμό του ποιος είχε πεθάνει και ποιος είχε τραυματιστεί και ποιος χρειαζόταν βοήθεια και ποιος όχι. Ήταν δυστυχώς κάτι που έπρεπε να περάσω. Περάσαμε την πιο φρικτή νύχτα. Στη συνέχεια, σήμερα τους αναπαύσαμε. Τους έθαψα με τα ίδια μου τα χέρια σε έναν ομαδικό τάφο».

How Al Jazeera’s Wael Al-Dahdouh learned that members of his family had been killed by an Israeli air strike in Gaza. pic.twitter.com/jA5hkAuuby — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 26, 2023

00:10 Τι αναφέρει αναλυτικά η απόφαση των 27 της ΕΕ

Οι 27 ηγέτες των κρατών μελών, έπειτα από περίπου πέντε ώρες συζητήσεων, κατέληξαν σε συμφωνία σε ό,τι αφορά τα συμπεράσματα για τη Μέση Ανατολή.

«Επιβεβαιώνοντας τη δήλωση των μελών του της 15ης Οκτωβρίου 2023, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο τη Χαμάς για τις βάναυσες και αδιάκριτες τρομοκρατικές επιθέσεις της σε ολόκληρο το Ισραήλ. Η χρήση αμάχων ως ανθρώπινων ασπίδων από τη Χαμάς είναι μια ιδιαίτερα άθλια θηριωδία» επισημαίνουν.

Υπογραμμίζουν ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει έντονα το δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Επαναλαμβάνει την έκκλησή της προς τη Χαμάς να απελευθερώσει αμέσως και άνευ όρων όλους τους ομήρους.

Οι 27 επαναλαμβάνουν τη σημασία της διασφάλισης της προστασίας όλων των αμάχων ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, και εκφράζει τη λύπη του για όλες τις απώλειες αμάχων.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέτασε την κατάσταση και τη συνέχεια που δόθηκε στα διάφορα σκέλη δράσης, συμπεριλαμβανομένων των συντονισμένων προσπαθειών για την παροχή βοήθειας στους πολίτες της ΕΕ.

Οι αρχηγοί των κρατών-μελών επαναλαμβάνουν τη βαθύτατη ανησυχία τους για την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα και καλούν για συνεχή, ταχεία, ασφαλή και απρόσκοπτη ανθρωπιστική πρόσβαση και βοήθεια (προκειμένου αυτή) να φτάσει σε όσους έχουν ανάγκη μέσω όλων των απαραίτητων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων ανθρωπιστικών διαδρόμων και παύσεων για ανθρωπιστικές ανάγκες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεργαστεί στενά με τους εταίρους στην περιοχή για την προστασία των αμάχων, την παροχή βοήθειας και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε τροφή, νερό, ιατρική περίθαλψη, καύσιμα και καταφύγιο, διασφαλίζοντας ότι η βοήθεια αυτή δεν γίνεται κατάχρηση από τρομοκρατικές οργανώσεις.

«Να αποφευχθεί η περιφερειακή κλιμάκωση»

Επίσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει την ανάγκη να αποφευχθεί η περιφερειακή κλιμάκωση και να υπάρξει συνεργασία με τους εταίρους από την άποψη αυτή, συμπεριλαμβανομένης της Παλαιστινιακής Αρχής.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να συμβάλει στην αναβίωση μιας πολιτικής διαδικασίας στη βάση της λύσης των δύο κρατών, μεταξύ άλλων μέσω της προσπάθειας για την Ημέρα της Ειρήνης, και χαιρετίζει τις διπλωματικές πρωτοβουλίες για την ειρήνη και την ασφάλεια και υποστηρίζει τη διεξαγωγή μιας διεθνούς ειρηνευτικής διάσκεψης σύντομα.

Τέλος, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει την ανάγκη καταπολέμησης της διάδοσης παραπληροφόρησης και παράνομου περιεχομένου και υπογραμμίζει τη νομική ευθύνη των πλατφορμών σε αυτό το πλαίσιο».

00:01 Συναγερμός στο Τελ Αβίβ και άλλες πόλεις λόγω των ρουκετών

Η Χαμάς εκτόξευσε ρουκέτες κατά του Τελ Αβίβ και άλλων πόλεων του Ισραήλ (Πετάχ Τίκβα, Γιάφα, Μπνέι Μπρακ, Ρισόν ΛεΖιόν, Ραμάτ Γκαν, Ερζλίγια, Χολόν, Γκιβαταγιίμ) με αποτέλεσμα να έχει σημάνει συναγερμός και το Iron Dome, το σύστημα αεράμυνας του Ισραήλ, να είναι εν πλήρει λειτουργία.

Δείτε βίντεο:

⚡⚡⚡ Large, ongoing rocket attack on Tel Aviv, Israel 🇮🇱 right now. pic.twitter.com/gzwTkKVwRr — Jason Jay Smart (@officejjsmart) October 26, 2023

Iron Dome air defense SAM tries to intercept Palestinian rockets. Some rockets make through and hit electricity infrastructure pic.twitter.com/CY7Jrg4EAT — Verum Reports (@VerumReports) October 26, 2023

23:41 Πεντάγωνο: Περίπου 900 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι περίπου 900 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή ή κατευθύνονται προς τα εκεί για να ενισχύσουν τα συστήματα αεράμυνας.

BREAKING: The 🇺🇸 Pentagon says about 900 additional American troops have arrived in the Middle East or are heading there to strengthen air defenses — The Spectator Index (@spectatorindex) October 26, 2023

23:09 Ελάχιστη η βοήθεια που έχει περάσει στη Γάζα

Μόλις 62 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια για τον πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας εισήλθαν το τελευταίο τετραήμερο από τη Ράφα, όταν πριν από την έναρξη των επιθέσεων του ισραηλινού στρατού ο μέσος όρος ήταν 500 φορτηγά ημερησίως, σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ.

Τα τελευταία φορτία τροφίμων, νερού και ιατρικών προμηθειών που έφθασαν από την Αίγυπτο έχουν ήδη διανεμηθεί σε νοσοκομεία και εκτοπισμένους στον παλαιστινιακό θύλακα, ο οποίος πολιορκείται από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

«Τα καύσιμα που χρειάζονται απεγνωσμένα για τη λειτουργία γεννητριών εξακολουθούν να απαγορεύονται από τις ισραηλινές αρχές», αναφέρει η υπηρεσία του ΟΗΕ. «Ως αποτέλεσμα, το Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) έχει εξαντλήσει τα αποθέματα καυσίμων του και άρχισε να περιορίζει σημαντικά τις δραστηριότητές του».

Η συντονίστρια του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, η Λιν Χέιστινγκς, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) εξακολουθούν να προειδοποιούν τους αμάχους στην πόλη της Γάζας ότι κινδυνεύουν όσοι παραμείνουν στα σπίτια τους. Ωστόσο, η Χέιστινγκς επισημαίνει ότι οι κάτοικοι της Γάζας δεν μπορούν να εκκενώσουν την πόλη, αφού είτε δεν έχουν πού να πάνε είτε αδυνατούν να μετακινηθούν.

«Όταν οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι βομβαρδίζονται, όταν άμαχοι στον βορρά αλλά και στον νότο εγκλωβίζονται σε εχθροπραξίες, όταν δεν έχουν τα ουσιώδη για την επιβίωσή τους, όταν δεν υπάρχουν διαβεβαιώσεις για την επιστροφή τους, στους ανθρώπους αυτούς δεν απομένει τίποτα άλλο πέρα από ανέφικτες επιλογές», είπε η Χέιστινγκς. «Κανένα μέρος δεν είναι ασφαλές στη Γάζα», τόνισε.

Για τις ένοπλες συγκρούσεις

Υπενθύμισε πως «η διεξαγωγή ένοπλων συγκρούσεων οπουδήποτε στον κόσμο υπόκειται στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Αυτό σημαίνει πως οι άμαχοι πρέπει να προστατεύονται και να διαθέτουν τα ουσιώδη για την επιβίωσή τους όπου κι αν βρίσκονται» και να έχουν τη δυνατότητα επιλογής: να μετακινηθούν ή να παραμείνουν.

«Αυτό σημαίνει επίσης πως οι όμηροι – όλοι οι όμηροι – πρέπει να απελευθερωθούν αμέσως και άνευ όρων», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ, περίπου 1,4 εκατ. από τους περίπου 2 εκατ. Παλαιστινίους που βρίσκονται στη Γάζα είναι εκτοπισμένοι και 629.000 φιλοξενούνται σε καταφύγια της UNRWA. Ο αριθμός των εκτοπισμένων ανά καταφύγιο είναι σχεδόν τριπλάσιος του προβλεπόμενου.

22:48 Οι 27 ζητούν ανθρωπιστικούς διαδρόμους και ανθρωπιστικές παύσεις στη Γάζα

«Λευκός καπνός» στις Βρυξέλλες για τη Μέση Ανατολή με τους 27 ηγέτες των κρατών-μελών να συμφωνούν στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής για «ανθρωπιστικές παύσεις» και «ανθρωπιστικούς διαδρόμους».

Διαβάστε περισσότερα εδώ

22:38 Η Χαμάς εκτόξευσε ρουκέτες προς το Τελ Αβίβ

Η Χαμάς ανακοίνωσε στο Telegram ότι εκτόξευσε ρουκέτες προς το Τελ Αβίβ «ως απάντηση στη σιωνιστική σφαγή που διαπράττεται απέναντι σε αμάχους».

Η ανακοίνωση έρχεται μετά τους νέους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

22:31 IDF: «Οι επιδρομές θα συνεχιστούν και απόψε»

Ο Ντανιέλ Χαγκάρι ανακοίνωσε ότι οι επιδρομές του ισραηλινού στρατού μέσα στη Γάζα θα συνεχιστούν «και απόψε», όπως έγινε τη νύχτα της Πέμπτης.

Ο Χαγκάρι τόνισε ότι θα γίνουν οι επιδρομές θα είναι πιο δυναμικές «τις επόμενες ημέρες», προσθέτοντας ότι οι IDF απομακρύνουν εκρηκτικά και προετοιμάζουν την περιοχή «για να είναι έτοιμη για τα επόμενα βήματα».

22:23 Ο Μπάιντεν προειδοποιεί το Ιράν να μη βάλει στο στόχαστρο τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προειδοποιώντας να μην μπουν στο στόχαστρο οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ανέφερε ο Λευκός Οίκος, μετά τις επιθέσεις που δέχτηκαν Αμερικανοί στρατιώτες στο Ιράκ και τη Συρία.

«Του μεταφέρθηκε ένα ξεκάθαρο μήνυμα», είπε κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι, αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ανησυχούν για το ενδεχόμενο επέκτασης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Το Πεντάγωνο εντείνει την παρακολούθηση της περιοχής και αναπτύσσει εκεί πρόσθετες δυνάμεις. Μόνο την περασμένη εβδομάδα οι αμερικανικές δυνάμεις έγιναν στόχος τουλάχιστον 12 φορές στο Ιράκ και άλλες τέσσερις στη Συρία, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ.

Την Τετάρτη, ο Μπάιντεν είπε ότι προειδοποίησε τον αγιατολάχ ότι οι ΗΠΑ θα απαντήσουν εάν συνεχιστεί η στοχοποίηση των αμερικανικών δυνάμεων, αλλά δεν διευκρίνισε πώς μεταφέρθηκε αυτό το μήνυμα στην Τεχεράνη.

22:14 Με drones έγινε η επίθεση στην αμερικάνικη βάση στο Ιράκ

Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε την επίθεση στην αμερικάνικη βάση δίπλα στο αεροδρόμιο του Ερμπίλ στο βόρειο Ιράκ, σημειώνοντας ότι ήταν ανεπιτυχής.

Την επίθεση πραγματοποίησε ιρακινή ένοπλη ομάδα με δύο drones.

22:06 Αναφορές για επίθεση σε αμερικάνικη βάση στο βόρειο Ιράκ

Σύμφωνα με αναφορές σε διεθνή ΜΜΕ και στα social media, επίθεση έγινε σε αμερικάνικη βάση στο βόρειο Ιράκ.

BREAKING: Reports of attack on base housing 🇺🇲 US troops in northern Iraq — The Spectator Index (@spectatorindex) October 26, 2023

22:02 Επικοινωνία Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Αλ Σίσι για το Μεσανατολικό

Επικοινωνία με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι είχε πριν από λίγο ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Όπως ανέφερε ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, «ανέδειξε τον ρόλο που η Κύπρος μπορεί να διαδραματίσει ως προς την απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, με τη δημιουργία ενός θαλάσσιου ανθρωπιστικού διαδρόμου μέσω της Κύπρου, πρωτοβουλία στην οποία αναφέρθηκε και κατά τις εργασίες της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου».

21:53 ΗΠΑ και Κατάρ συμφωνούν να επανεξετάσουν τους δεσμούς της Ντόχα με τη Χαμάς

Οι ΗΠΑ και το Κατάρ συμφώνησαν να επανεξετάσουν τις σχέσεις της Ντόχα με τη Χαμάς μετά την επίλυση της κρίσης των ομήρων στη Γάζα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post.

Επικαλούμενη διπλωματικές πηγές, η συμφωνία φέρεται να σφυρηλατήθηκε στη Ντόχα πρόσφατα, όταν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν συναντήθηκε με τον εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ-Θάνι.

Οι πηγές ανέφεραν ότι δεν έχει ακόμη αποφασιστεί αν θα ζητηθεί από ανώτερους αξιωματούχους της Χαμάς να εγκαταλείψουν το Κατάρ.

Η Ντόχα φιλοξενεί εδώ και καιρό ανώτερους ηγέτες του παλαιστινιακού κινήματος, συμπεριλαμβανομένων του Ισμαήλ Χανίγιε και του Χαλέντ Μασάαλ.

21:43 Υπέκυψε στα τραύματά του Παλαιστίνιος στη Δυτική Όχθη

Παλαιστίνιος που είχε τραυματιστεί στη Δυτική Όχθη κατά τη διάρκεια συγκρούσεων υπέκυψε στα τραύματά του.

⭕️ استشهاد الشاب محمد أحمد قبها، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات في قرية طورة غرب جنين، قبل أيام. pic.twitter.com/f1ZkOyaMbG — إذاعة الأقصى – عاجل (@Alaqsavoice_Brk) October 26, 2023

21:34 Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ: 74 φορτηγά με βοήθεια έχουν εισέλθει στη Γάζα

Εβδομήντα τέσσερα φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια έχουν εισέλθει στη Γάζα μέσω του συνοριακού περάσματος της Ράφα με την Αίγυπτο, εκ των οποίων τα 12 τις τελευταίες 24 ώρες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Τζον Κίρμπι.

«Δεν είναι αρκετό, πρέπει να πάνε περισσότερα και εργαζόμαστε με τους εταίρους μας επί τόπου για να δούμε αν μπορούμε να επιταχύνουμε και να αυξήσουμε τη ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας», πρόσθεσε ο Κίρμπι.

21:23 Ο Μπάιντεν αμφισβήτησε το νούμερο των νεκρών Παλαιστινίων στη Γάζα, δημοσιεύτηκαν τα στοιχεία 7.028 θυμάτων

Ο Τζο Μπάιντεν αμφισβήτησε το νούμερο των νεκρών στη Γάζα μετά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, με το υπουργείο Υγείας στη Γάζα να δημοσιεύει τα στοιχεία των 7.028 θυμάτων μέχρι τώρα.

Το υπουργείο Υγείας λέει ότι η αμερικανική κυβέρνηση «στερείται ανθρώπινων προτύπων, ηθικής» για τη «ξεδιάντροπη» αμφισβήτηση της εγκυρότητας των στοιχείων.

21:14 Χαγκάρι: Δεν περνούν καύσιμα στη Γάζα

Ο εκπρόσωπος των IDF, Ντανιέλ Χαγκάρι δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή δεν περνούν καύσιμα στη Γάζα, σύμφωνα με τις διαταγές της κυβέρνησης.

«Τα καύσιμα είναι ένα κομβικό ζήτημα», πρόσθεσε. «Τμήμα των δραστηριοτήτων της Χαμάς στηρίζεται στα καύσιμα», επισήμανε.

21:05 Για τρεις νεκρούς διοικητές της Χαμάς κάνει λόγο ο ισραηλινός στρατός

O ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι σκότωσε τρεις ανώτερους διοικητές του τάγματος Daraj-Tuffah της Χαμάς σε αεροπορική επιδρομή στη Λωρίδα της Γάζας σήμερα.

צה״ל בהכוונה מודיעינית מדויקת של שב״כ ואמ»ן, חיסלו את מפקד גדוד דרג’ תפאח של ארגון הטרור חמאס, ראפת עבאס, סגנו, אברהים ג׳ד׳בה ומפקד הסיוע הקרבי והמנהלתי, טארק מערוף באמצעות מטוסי קרב. שלושתם מחבלים ותיקים בארגון שהשתתפו במערכות קודמות כנגד ישראל >> pic.twitter.com/yy9cCqmQVu — דובר צה״ל דניאל הגרי – Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) October 26, 2023

Διαβάστε περισσότερα εδώ

20:54 Ζημιές σε τρία σχολεία της UNRWΑ μέσα σε 24 ώρες, ένας νεκρός

🔺In the last 24 hours, three @UN schools sustained collateral damage due to nearby strikes. One person was killed, while 15 people suffered minor injuries. 🔺Stocks of fuel are almost completely exhausted, forcing life-saving services to come to a halt.https://t.co/HWZthnt4St pic.twitter.com/WlW8JJJVHx — UNRWA (@UNRWA) October 26, 2023

20:43 «Εμφύλιος» στο Ισραήλ – Ο διευθυντής του γραφείου του Νετανιάχου κατά πάντων

Το Κανάλι 12 του Ισραήλ μεταδίδει ότι ο διευθυντής του γρασφείου του Μπενιαμίν Νετανιάχου έριξε τις ευθύνες για την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου σε όλους πλην του ισραηλινού πρωθυπουργού.

Οι αποτυχίες κατά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου είναι ευθύνη «του αρχηγού του επιτελείου των IDF, των ηγετών του κινήματος διαμαρτυρίας, των πρώην αρχηγών ασφαλείας, όλων εκείνων που ήταν εναντίον μας, αυτοί είναι οι ένοχοι», είπε χαρακτηριστικά το δεξί χέρι του Νετανιάχου.

BREAKING: Israel’s Channel 12 carries comments by the director of 🇮🇱 Netanyahu’s office saying that the failures for the 7th of October Hamas attack are the responsibility of ‘the IDF chief of staff, the leaders of the protest movement, former security chiefs, all those who were… — The Spectator Index (@spectatorindex) October 26, 2023

Διαβάστε περισσότερα εδώ

20:34 «Το Ισραήλ θα εξετάσει την εισαγωγή καυσίμων στη Γάζα, αν η Χαμάς απελευθερώσει ομήρους»

Το Ισραήλ θα εξετάσει την εισαγωγή καυσίμων στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς, αναφέρουν πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας, σύμφωνα με το ynet.

20:20 Τρεις νεκροί και δύο τραυματίες μετά από επίθεση με drone στη Συρία

Σύμφωνα με το Al Rabiya, τρεις νεκροί και δύο τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός μετά από επίθεση με drone στη Συρία, στη Χάμα.

Three Syrians have been killed and two others injured in a drone attack over #Syria’s Hama province’s countryside, according to state media. https://t.co/clUnbIzRTe pic.twitter.com/HO9L0z8N0l — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 26, 2023

20:06 Ισραήλ κατά Ρωσίας για την επίσκεψη αντιπροσωπείας της Χαμάς

Ως προάγγελο τρομοκρατίας χαρακτηρίζει την επίσκεψη αντιπροσωπείας της Χαμάς στη Μόσχα το Ισραήλ και ζητάει την άμεση απέλασή της.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι: «Η Χαμάς είναι μια τρομοκρατική οργάνωση χειρότερη από το ISIS. Τα χέρια των ανώτερων αξιωματούχων της Χαμάς είναι καλυμμένα με το αίμα περισσότερων από 1.400 Ισραηλινών που σφαγιάστηκαν, δολοφονήθηκαν, εκτελέστηκαν και κάηκαν και είναι υπεύθυνοι για την απαγωγή περισσότερων από 220 Ισραηλινών, συμπεριλαμβανομένων μωρών, παιδιών, γυναικών και ηλικιωμένων.

Το Ισραήλ θεωρεί την πρόσκληση ανώτερων αξιωματούχων της Χαμάς στη Μόσχα ως ένα αισχρό βήμα που παρέχει υποστήριξη στην τρομοκρατία και νομιμοποιεί τις φρικαλεότητες των τρομοκρατών της Χαμάς.

Καλούμε τη ρωσική κυβέρνηση να απελάσει αμέσως τους τρομοκράτες της Χαμάς».

19:59 ΠΟΥ: «Η ανθρωπιστική και υγειονομική κρίση στη Γάζα έχει λάβει καταστροφικές διαστάσεις»

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι «η ανθρωπιστική και υγειονομική κρίση στη Γάζα έχει λάβει καταστροφικές διαστάσεις».

Ο ΠΟΥ απαιτεί «απρόσκοπτη πρόσβαση» για την παροχή βοήθειας στη Γάζα.

“The humanitarian and health crisis in Gaza has reached catastrophic proportions.” WHO is demanding ‘unobstructed access’ to deliver life-saving assistance to Gaza. 🔴 LIVE updates: https://t.co/Sq4PSDetWY pic.twitter.com/IPSLWIoHcz — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 26, 2023

19:50 Ισραηλινός υπουργός Άμυνας: Προετοιμάζουμε τα επόμενα βήματα και θα γίνουν

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ δήλωσε ότι οι IDF προετοιμάζουν τα επόμενα βήματα της στρατιωτικής επιχείρησης και αυτά θα γίνουν.

«Αυτός είναι ένας πόλεμος για το σπίτι μας, είναι ή εμείς ή αυτοί, και θα κερδίσουμε. 24 ώρες μετά την έναρξη του πολέμου, περάσαμε σε μια επίθεση φωτιάς με ασυνήθιστη ένταση. Είναι καθήκον μας να κερδίσουμε αυτόν τον πόλεμο. Αυτό είναι το άγραφο συμβόλαιο μεταξύ του κράτους και των πολιτών», τόνισε ο Γκάλαντ.

19:43 Μητσοτάκης σε Αμπάς: Τρομοκρατική οργάνωση η Χαμάς

Την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς.

Ο πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη σταθερής ροής ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.

Eπανέλαβε το μήνυμα που απηύθυνε και στη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη στο Κάιρο για την καταδίκη των τρομοκρατικών επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου και την θέση της Ελλάδας ότι η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση και δεν εκπροσωπεί τον παλαιστινιακό λαό.

O Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι ο μόνος νόμιμος εκπρόσωπος του παλαιστινιακού λαού είναι η Παλαιστινιακή Αρχή.

Τόνισε τη διαχρονική στήριξη της Ελλάδας στη λύση δύο κρατών και υπογράμμισε ότι μόνο μια πολιτική λύση σε αυτή τη βάση μπορεί να εγγυηθεί την ειρήνη ανάμεσα στους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

19:34 Νετανιάχου: Να συντρίψουμε τη Χαμάς για να έχουν την αυτοπεποίθηση να επιστρέψουν οι κάτοικοι του νότιου Ισραήλ

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι θα περάσει νόμος σχετικά με την αποκατάσταση των κοινοτήτων που συνορεύουν με τη Γάζα, ενώ δήλωσε ότι χρειάζεται η συντριβή της Χαμάς για να έχουν την αυτοπεποίθηση να επιστρέψουν οι κάτοικοι του νότιου Ισραήλ.

Ο ίδιος εξήγησε ότι θα δοθούν χρήματα έτσι ώστε οι κάτοικοι του νότιου Ισραήλ να μη «ζητιανεύουν» και υποσχέθηκε ότι η περιοχή θα μακροημερεύσει, σύμφωνα με τη Haaretz.

19:25 Η Αίγυπτος στήνει τρία νοσοκομεία κοντά στα σύνορα με τη Γάζα

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Αίγυπτος στήνει τρία νοσοκομεία στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας για να υποδεχθεί τραυματίες Παλαιστίνιους αφού οι βομβαρδισμοί εντείνονται.

Υπενθυμίζεται, ωστόσο, ότι το πέρασμα της Ράφα παραμένει κλειστό για τους Παλαιστίνιους.

BREAKING: The Wall Street Journal reports that 🇪🇬 Egypt is setting up three field hospitals near its border with the Gaza Strip in preparation for a possible influx of wounded Palestinians — The Spectator Index (@spectatorindex) October 26, 2023

19:16 Παλαιστίνιος πρέσβης στον ΟΗΕ: Οι παλαιστινιακές απώλειες θα ισοδυναμούσαν με 28.000 νεκρούς Ισραηλινούς

Ο Παλαιστίνιος πρέσβης στον ΟΗΕ, Ριγιάντ Μανσούρ καταδίκασε την αδιαφορία της διεθνούς κοινότητας για τον αριθμό των νεκρών στη Γάζα.

Ο ίδιος σημείωσε ότι οι παλαιστινιακές απώλειες θα ισοδυναμούσαν με 28.000 νεκρούς Ισραηλινούς (συμπεριλαμβανομένων 12.000 παιδιών και 6.800 γυναικών), 72.000 τραυματίες και 5,6 εκατομμύρια εκτοπισμένους.

«Είναι πιο σοκαριστικό τώρα», ρώτησε, «πιο απαράδεκτο, πιο εξοργιστικό;».

‘3,000 innocent children were killed in Gaza during the last three weeks.’ The Palestinian representative to the United Nations Riyad Mansour says «there is no time to mourn, more death is on the way.»https://t.co/Dei0ghBANT 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/kJDhcSJzhJ — Sky News (@SkyNews) October 26, 2023

19:05 Ο Νετανιάχου φοβάται τους δημοσιογράφους

Το ynet αποκαλύπτει το παρασκήνιο πίσω από τη χθεσινή δήλωση του Μπενιαμίν Νετανιάχου για τις εξελίξεις σε σχέση με τη χερσαία εισβολή στη Γάζα.

Σύμφωνα με τις πηγές του ισραηλινού Μέσου, ο υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ και ο υπουργός Μπένι Γκαντζ επρόκειτο να εμφανιστούν μαζί με τον Νετανιάχου και αμφότεροι ήθελαν να επιτρέψουν ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους. Ωστόσο, το περιβάλλον του Ισραηλινού πρωθυπουργού προτίμησε να μην το κάνει και η κοινή εμφάνισή τους ακυρώθηκε.

Τελικά, ο Νετανιάχου μίλησε μόνος του. Ωστόσο, οι συνεργάτες του λένε ότι σύντομα θα δοθεί κοινή συνέντευξη Τύπου.

18:56 Ιρανός ΥΠΕΞ: Η Χαμάς είναι έτοιμη να απελευθερώσει τους αμάχους ομήρους αν απελευθερωθούν οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Χοσεΐν Αμίρ Αμπντολαχιάν δήλωσε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ότι η Χαμάς είναι έτοιμη να απελευθερώσει τους ομήρους που δεν είναι στρατιώτες «εάν απελευθερωθούν οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι».

Ο κόσμος, πρόσθεσε ο Αμπντολαχιάν, πρέπει να υποστηρίξει την απελευθέρωση 6.000 Παλαιστίνιων κρατουμένων που βρίσκονται στις ισραηλινές φυλακές.

Ταυτόχρονα, ο Αμπντολαχιάν προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι «εάν η «γενοκτονία» στη Γάζα συνεχιστεί, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να καούν από αυτή τη φωτιά».

18:47 Ισραηλινός στρατός: Η Χαμάς «συσσωρεύει» καύσιμα στη Γάζα

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, αντισυνταγματάρχης Πέτερ Λέρνερ κατηγόρησε τη Χαμάς ότι «συσσωρεύει» καύσιμα στη Γάζα, την ώρα που οι διεθνείς οργανισμοί κάνουν έκκληση να περάσουν βυτιοφόρα από το πέρασμα στη Ράφα για τις ανάγκες των νοσοκομείων και όχι μόνο.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι IDF ενεργούν με βάση «τη διάκριση μεταξύ αμάχων και τρομοκρατών, τη στρατιωτική αναγκαιότητα για την εξάλειψη κάθε απειλής και την αναλογικότητα», κάτι που όμως αμφισβητείται ακόμη και από τους συμμάχους του Ισραήλ μετά τους ανελέητους βομβαρδισμούς των τελευταίων 20 ημερών.

IDF Spokesperson Lt. Col Peter Lerner shares the three principles on which the IDF acts:

🔴 distinction between civilians and terrorists

🔴 military necessity to remove any threats

🔴 proportionality He says Hamas is «hoarding» fuel in Gaza.https://t.co/C9ngUe4V68

Sky 501 pic.twitter.com/9C1tID0qpL — Sky News (@SkyNews) October 25, 2023

18:41 IDF: Σκοτώσαμε τον αναπληρωτή επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Χαμάς

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι σε κοινή επιχείρηση με τη Σιν Μπετ σκότωσαν τον Σάντι Μπαρούντ, αναπληρωτή επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Χαμάς.

Σύμφωνα με τις IDF, o Μπαρούντ θεωρείται ως ένας από τους βασικούς σχεδιαστές της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου.

Ο Μπαρούντ επιβεβαιώνεται ότι σκοτώθηκε μετά από αεροπορική επιδρομή στη Λωρίδα της Γάζας νωρίτερα σήμερα.

The Israeli Defense Force has announced that they have conducted a Joint-Operation with Shin Bet which has led to the Death of the Deputy Head of the Hamas Intelligence Service, Shadi Barud who is said to have been an Direct Planner of the Terrorist Attack on October 7th against… pic.twitter.com/kJQarCY58p — OSINTdefender (@sentdefender) October 26, 2023

18:32 Ισραηλινό drone έπεσε σε μπαλκόνι σε πόλη στο βόρειο Ισραήλ – Επτά τραυματίες

Επτά ελαφρά τραυματίες υπάρχουν μετά από πτώση ισραηλινού drone σε μπαλκόνι στην πόλη Μα’αλότ – Ταρσίχα στο βόρειο Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και δύο παιδιά, 11 και 5 ετών.

18:23 Μεγάλη πυρκαγιά απειλεί χωριά στον νότιο Λίβανο – Κατηγορούν το Ισραήλ ότι έριξε βόμβες φωσφόρου

Στρατιώτες και εθελοντές προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο μια μεγάλη πυρκαγιά που προκλήθηκε από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε ένα μεθοριακό χωριό στον νότιο Λίβανο, όπως ανέφεραν τοπικοί αξιωματούχοι.

«Η φωτιά έφτασε στα όρια του Άλμα αλ Σάαμπ μετά τα μεσάνυχτα και πλησιάζει στα σπίτια», είπε ο δήμαρχος του χωριού, Ζαν Γαφάρι.

Μέλη της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL), ο στρατός του Λιβάνου και η Πολιτική Άμυνα, με τη βοήθεια εθελοντών, προσπαθούν ακόμη να κατασβήσουν τη φωτιά που ξεκίνησε από μια δασώδη περιοχή ανάμεσα στα χωριά Άλμα αλ Σάαμπ και Νακούρα. Ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου είδε τις φλόγες να περικυκλώνουν πολλά σπίτια, αφού κατέκαψαν τους ελαιώνες της περιοχής.

Soldiers and volunteers are battling a blaze on #Lebanon’s southern border caused by Israeli bombing overnight, local officials say, as Israel and #Hezbollah exchange near-daily cross-border fire.https://t.co/MpzHSEmEne — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 26, 2023



Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι το τελευταίο 24ωρο «εξουδετέρωσε πέντε τρομοκρατικούς πυρήνες της Χεζμπολάχ που επιχείρησαν να βάλουν» εναντίον του Ισραήλ και το βράδυ της Τετάρτης ανακοίνωσε ότι έθεσε στο στόχαστρό του στόχους στον νότιο Λίβανο, σε αντίποινα για την εκτόξευση ενός πυραύλου εδάφους-αέρος.

Σχεδόν το 70% των κατοίκων του Άλμα αλ Σάαμπ έχει φύγει από το χωριό από την ημέρα που ξεκίνησαν οι αψιμαχίες στα σύνορα, σύμφωνα με τον δήμαρχο.

Ο Αμπάς Αουάντα, ο δήμαρχος της πόλης Νακούρα, κατηγόρησε τον ισραηλινό στρατό ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας έριξε «βόμβες φωσφόρου που προκάλεσαν την πυρκαγιά», η οποία πήρε μεγάλες διαστάσεις λόγω των ανέμων.

Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Λιβάνου, Ναμπίχ Μπέρι, υποστήριξε επίσης ότι το Ισραήλ χρησιμοποιεί «βόμβες φωσφόρου» εναντίον της χώρας του.

Το Ισραήλ έχει διαψεύσει πολλές φορές ότι χρησιμοποιεί τέτοιες βόμβες.

Συνεχίζονται οι συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ

Μετά την επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, στις 7 Οκτωβρίου, σημειώνονται καθημερινά συγκρούσεις μεταξύ της λιβανέζικης Χεζμπολάχ και των ισραηλινών δυνάμεων στα νότια σύνορα του Λιβάνου. Από τις συγκρούσεις αυτές έχουν σκοτωθεί 57 άνθρωποι από τη λιβανέζικη πλευρά: τέσσερις άμαχοι, 44 μαχητές της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ και εννέα μέλη οργανώσεων που συνεργάζονται μαζί της.

Από την πλευρά του Ισραήλ οι νεκροί είναι 4.

Οι βόμβες φωσφόρου είναι εμπρηστικά όπλα και η χρήση τους εναντίον αμάχων απαγορεύεται, όχι όμως και εναντίον στρατιωτικών στόχων. Στις 12 Οκτωβρίου η οργάνωση Human Rights Watch προειδοποίησε ότι «η χρήση πυρομαχικών λευκού φωσφόρου εκ μέρους του Ισραήλ στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στη Γάζα και τον Λίβανο εκθέτει τους αμάχους σε κίνδυνο σοβαρών τραυμάτων μακροπρόθεσμα».

18:15 Ισραήλ: 54 Ταϊλανδοί κρατούνται όμηροι από τη Χαμάς

Πενήντα τέσσερις υπήκοοι της Ταϊλάνδης είναι μεταξύ των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα, σύμφωνα με νέα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ισραηλινή κυβέρνηση.

Οι όμηροι συνολικά είναι πάνω από 200.

Σχεδόν όλοι οι Ταϊλανδοί υπήκοοι θεωρείται ότι ήταν εργάτες γης που απασχολούνταν στις γεωργικές κοινότητες που σήκωσαν το κύριο βάρος των επιθέσεων που εξαπέλυσε η ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Prime Minister Srettha Thavisin said two more Thai nationals have lost their lives in the Israel-Hamas conflict. Meanwhile, according to reports from Reuters quoting the Israeli government, 54 Thais have been taken captive by Hamas. If this information is confirmed, the number… pic.twitter.com/jMnhdWWVW2 — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) October 26, 2023

18:08 Συναγερμός για ρουκέτες στο Τελ Αβίβ και στο κεντρικό Ισραήλ

Σειρήνες ακούγονται στο Τελ Αβίβ και στο κεντρικό Ισραήλ, σύμφωνα με τη Haaretz.

LIVE UPDATES: Rocket sirens blare in Tel Aviv, central Israelhttps://t.co/281mMCLsuk — Haaretz.com (@haaretzcom) October 26, 2023

18:05 Πέθανε από βομβαρδισμούς του Ισραήλ ανερχόμενος ποδοσφαιρικός σταρ της Γάζας

Ο Ναζίρ αλ-Νασνάς σκοτώθηκε μαζί με τον πατέρα και τον θείο του όταν ένας ισραηλινός πύραυλος έπληξε το σπίτι τους στη Γάζα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

17:59 Ντάουνιγκ Στριτ: Τουλάχιστον 200 Βρετανοί ή με διπλή υπηκοότητα στη Γάζα

Περίπου 200 Βρετανοί υπήκοοι ή με διπλή υπηκοότητα έχουν δηλώσει στις βρετανικές αρχές ότι βρίσκονται στη Γάζα, δήλωσε η Ντάουνινγκ Στριτ και μια ομάδα μελών της Συνοριακής Δύναμης έχει σταλεί στην Αίγυπτο για να προσπαθήσει να τους βοηθήσει να φύγουν.

«Προφανώς θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι όσοι Βρετανοί πολίτες θέλουν να φύγουν να μπορούν να φύγουν από τη Γάζα. Αυτό είναι κάτι για το οποίο εργαζόμαστε εντατικά τις τελευταίες ημέρες», είπε ο εκπρόσωπος του Ρίσι Σούνακ.

Ο ίδιος επισήμανε ότι δεν είναι σίγουρος αν αυτός ο αριθμός που έχει καταγραφεί είναι οριστικός. «Αλλά είναι σαφές ότι εργαζόμαστε για να μπορέσουν να ανοίξουν τα περάσματα ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να φύγουν αν το επιθυμούν», επισήμανε.

17:50 Νορβηγικό Συμβούλιο Προσφύγων: Το Ισραήλ χρησιμοποιεί βαριοπούλα στη Γάζα

Το Νορβηγικό Συμβούλιο Προσφύγων κατακρίνει τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Γάζα.

«Προσπαθούν να συντρίψουν, όπως λένε τη Χαμάς, αλλά σε ένα τόσο πυκνοκατοικημένο μέρος, αυτό σημαίνει μαζικές απώλειες σε ζωές αμάχων, συμπεριλαμβανομένων πολλών νεκρών παιδιών.

Η αντίδρασή τους ήταν πέρα από κάθε φαντασία», προσθέτει.

«Israel is using the sledgehammer on Gaza,» warns Secretary-general @NRC_Egeland. On a special episode of PRIO’s Peace in a Pod, Egeland and @JJensehaugen discuss the West’s response to the war. Available now:

 https://t.co/FXK0qLmAsc ᯤ https://t.co/zP4bNmTdOd pic.twitter.com/OWYlUlwsdi — PRIO (@PRIOresearch) October 26, 2023

17:43 Συγκλονίζουν οι εικόνες από τη βομβαρδισμένοι Καν Γιουνίς

Οι Times of Gaza δημοσιεύουν νέες εικόνες μετά από τους βομβαρδισμούς στην Καν Γιουνίς στη νότια Γάζα.

Dozens killed, others injured or missing in an lsraeli airstrike targeting a residential block in Khanyunis, southern Gaza Strip. pic.twitter.com/Vx2tKAKj0U — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 26, 2023

17:34 Σολτς: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα στείλουν σαφές μήνυμα υποστήριξης στο Ισραήλ

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα χρησιμοποιήσουν τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες για να στείλουν ένα σαφές σήμα υποστήριξης στο Ισραήλ και στις προσπάθειές του για αυτοάμυνα, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς, προσερχόμενος στη συνάντηση με τους ομολόγους του των κυβερνήσεων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

«Είναι επίσης σημαντικό να επιτρέψουμε στην ανθρωπιστική βοήθεια να εισέλθει (στη Γάζα)», είπε ο Σολτς στους δημοσιογράφους πριν από τη σύνοδο κορυφής, προσθέτοντας πως ο άμαχος πληθυσμός της Γάζας «είναι επίσης θύμα της Χαμάς».

Από την πλευρά του, ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε δήλωσε πως μια ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση για την εξάλειψη της Χαμάς είναι απαραίτητη, αλλά θα πρέπει να γίνει εντός των ορίων του διεθνούς δικαίου για τον πόλεμο και με το ελάχιστο επίπεδο βλάβης στον άμαχο πληθυσμό στη Γάζα.

«Δυστυχώς, μια στρατιωτική επιχείρηση πρέπει να λάβει χώρα προκειμένου να εξαλειφθεί η Χαμάς, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, διαφορετικά το Ισραήλ δεν μπορεί να επιζήσει μακροπρόθεσμα. Όμως αυτό πρέπει να γίνει με την ελάχιστη βλάβη στον άμαχο πληθυσμό», είπε ο Ρούτε προσερχόμενος στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

17:26 Στους 35 έχουν ανέλθει οι νεκροί Γάλλοι πολίτες από τις επιθέσεις της Χαμάς

Ο αριθμός των Γάλλων πολιτών που έχασαν τη ζωή τους στις επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ αυξήθηκε σε 35, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας, από 31 που ήταν προηγουμένως.

Εννέα Γάλλοι πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται, ορισμένοι από τους οποίους κρατούνται όμηροι από τη Χαμάς, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γαλλικό ΥΠΕΞ που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

#Israël | La France déplore le décès tragique de nouveaux ressortissants français, ce qui porte à trente-cinq le bilan des victimes françaises dans les attaques terroristes menées par le Hamas contre Israël. Nous adressons nos condoléances à leurs proches.https://t.co/qLaYmJC13X pic.twitter.com/Z9f84ONrjR — France Diplomatie🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) October 26, 2023

17:16 Χαμάς: 50 νεκροί Ισραηλινοί όμηροι από τους βομβαρδισμούς

Εκπρόσωποι της Χαμάς με επικεφαλής τον Αμπού Μαρζούκ βρίσκονται στη Ρωσία για συνομιλίες.

Όπως αναφέρει το Ria Novosti, ο Αμπού Ουμπάιντα, εκπρόσωπος του στρατιωτικού τμήματος της Χαμάς, των Ταξιαρχιών Αλ-Κασάμ, δήλωσε ότι περίπου 50 Ισραηλινοί όμηροι έχουν σκοτωθεί μετά τους βομβαρδισμούς του ισραηλινού στρατού.

Σε προηγούμενη ανακοίνωσή της η Χαμάς είχε κάνει λόγο για 21 νεκρούς όμηρους, συμπεριλαμβανομένων και τεσσάρων που δεν ήταν Ισραηλινοί.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

17:06 Ο πρόεδρος του Ισραήλ ευχαρίστησε τον οδηγό που έσωσε 30 πολίτες μετά την επίθεση της Χαμάς στο φεστιβάλ

Ο Ισαάκ Χέρτζογκ ευχαρίστησε τον οδηγό λεωφορείου που έσωσε 30 πολίτες μετά την επίθεση της Χαμάς στο φεστιβάλ Supernova.

Το όνομα του οδηγού είναι Γιουσέφ Αλζιάντνα.

17:00 Αντιπροσωπεία της Χαμάς έφτασε στη Ρωσία – Και ο αναπληρωτής ΥΠΕΞ του Ιράν

Σύμφωνα με το Russia Today, αντιπροσωπεία της Χαμάς έφτασε στη Ρωσία.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου του ρωσικού ΥΠΕΞ, το υπουργείο θα δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την επίσκεψη της αντιπροσωπείας της παλαιστινιακής οργάνωσης με επικεφαλής τον Αμπού Μαρζούκ.

Η Ζαχάροβα δήλωσε επίσης ότι ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αλί Μπαγκίρι Κανί επισκέπτεται επίσης τη Μόσχα και είχε συνομιλίες με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, Μιχαήλ Γκαλούζιν. Ο Αλί Μπαγκίρι Κανί είναι ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν για τα πυρηνικά.

16:54 Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για το Μεσανατολικό

Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι σήμερα Πέμπτη θα γίνει κατεπείγουσα συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για το Μεσανατολικό.

On Thursday at 10:00 AM (EDT), the UN General Assembly will meet for an Emergency Special Session on the situation in the Middle East. Watch live: https://t.co/is5QtyWjJq pic.twitter.com/0SDotg5PO4 — United Nations (@UN) October 26, 2023

16:49 «Ενός μόλις χρόνου και να στοχοποιείται, γιατί;» – Συγκλονιστικό βίντεο

«Γιατί να στοχοποιείται; Είναι ενός έτους». Παλαιστίνιοι θρηνούν την απώλεια παιδιού που σκοτώθηκε μετά από βομβαρδισμό στην Καν Γιουνίς, στη νότια Γάζα.

“Why would a one-year-old be targeted?» A #Palestinian mourns during a funeral procession for children and other family members held in Khan Younis in southern #Gaza. Read more: https://t.co/EB33HUdEzb pic.twitter.com/05axZpWbQ6 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 26, 2023

16:41 Κοινή δήλωση των αραβικών χωρών ενάντια στη «συλλογική τιμωρία» της Γάζας

Τα ΗΑΕ, η Ιορδανία, το Μπαχρέιν, η Σαουδική Αραβία, το Ομάν, το Κατάρ, το Κουβέιτ, η Αίγυπτος και το Μαρόκο καταδικάζουν τη στοχοποίηση αμάχων και τις παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στη Γάζα.

Σε κοινή δήλωσή τους, οι αραβικές χώρες καταδικάζουν τον αναγκαστικό εκτοπισμό των κατοίκων και τη συλλογική τιμωρία στη Γάζα.

Σύμφωνα με τη δήλωση, οι αραβικές χώρες λένε ότι το δικαίωμα στην αυτοάμυνα δεν δικαιολογεί τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και την εσκεμμένη παραμέληση των νόμιμων δικαιωμάτων του παλαιστινιακού λαού.

16:32 Επικοινωνία Μητσοτάκη – Αμπάς το απόγευμα της Πέμπτης

«Μόνο μια πολιτική λύση θα δημιουργήσει συνθήκες μακροπρόθεσμης ειρήνης», είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ έγινε γνωστό ότι θα έχει επικοινωνία με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς το απόγευμα της Πέμπτης, όπως δήλωσε κατά την προσέλευσή του στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

16:28 UNWRA: «Η Γάζα μετατρέπεται σε νεκροταφείο»

Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες, Φιλίπε Λαζαρίνι γράφει στον Guardian ότι «η Γάζα μετατρέπεται σε νεκροταφείο».

Στο κείμενό του ο Λαζαρίνι περιγράφει λεπτομερώς πώς οι κάτοικοι της Γάζας ζουν σε ανθυγιεινές συνθήκες, με περιορισμένη πρόσβαση σε νερό, τρόφιμα και με το σύστημα Υγείας να έχει σχεδόν διαλυθεί.

16:20 «Φέρτε τους πίσω»

Διακόσιες καρέκλες, καθεμία από τις οποίες φέρει το πορτρέτο ενός ομήρου που απήχθη από μαχητές της Χαμάς κατά τη διάρκεια των επιθέσεων στις 7 Οκτωβρίου, έχουν στηθεί έξω από την ευρωπαϊκή έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη της Ελβετίας.

Πίσω από αυτές, ένα μεγάλο πανό γράφει: «Φέρτε τους πίσω».

Την Πέμπτη ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι ο επιβεβαιωμένος αριθμός των ανθρώπων που κρατούνται όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας μετά τις επιδρομές της Χαμάς αυξήθηκε κατά δύο, σε 224.

16:14 Απαγόρευσαν φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση το Σάββατο στο Παρίσι

Διαδήλωση που προβλεπόταν να διεξαχθεί το Σάββατο στο Παρίσι κατόπιν αιτήματος αρκετών οργανώσεων «σε υποστήριξη του παλαιστινιακού λαού» θα απαγορευτεί, δήλωσε σήμερα ο αρχηγός της αστυνομίας Λοράν Νουνιές.

«Δεν είναι μια στατική διαδήλωση, (σ.σ. οι διαδηλωτές) θα περιφέρονται στο Παρίσι, κάτι το οποίο είναι πάντα πιο επικίνδυνο», γνωστοποίησε ο Νουνιές σε δηλώσεις που έκανε στον ραδιοσταθμό France Info.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

16:05 UNICEF: «Κηλίδες στη συνείδησή μας» οι απώλειες παιδιών στη Γάζα

Τουλάχιστον 7.028 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα εξαιτίας των ισραηλινών βομβαρδισμών, με τα παιδιά να έχουν πληρώσει βαρύ φόρο αίματος.

Μετά τους απανωτούς βομβαρδισμούς έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 2.913 παιδιά.

Η Αντέλε Κοντρ, περιφερειακή διευθύντρια της UNICEF για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, δήλωσε ότι: «Η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας είναι μια διογκούμενη κηλίδα στη συλλογική μας συνείδηση. Το ποσοστό θανάτων και τραυματισμών παιδιών είναι απλώς ασύλληπτο».

Δείτε το σχετικό γράφημα του Al Jazeera για τους θανάτους παιδιών στη Γάζα:

15:55 Το πριν και το μετά των βομβαρδισμών στη Γάζα μέσα από δορυφορικές εικόνες

Ο ισραηλινός στρατός έχει καταστρέψει σχεδόν 200.000 κατοικίες, είτε πλήρως είτε εν μέρει, από την έναρξη επίθεσης στη Λωρίδα της Γάζας.

Δορυφορικές εικόνες που μεταδίδει το Al Jazeera αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

15:43 Θρήνος στην κηδεία της οικογένειας του δημοσιογράφου του Al Jazeera

Ο ανταποκριτής του Al Jazeera, Ουαέλ αλ-Νταντού, του οποίου η οικογένεια σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής, συνόδεψε σήμερα τα παιδιά του και τη σύζυγό του στην τελευταία τους κατοικία.

Το σπίτι του, στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας, βομβαρδίστηκε κατά τη διάρκεια της ισραηλινής επίθεσης με αποτέλεσμα η γυναίκα, ο γιος και η κόρη του, καθώς και άλλοι συγγενείς του, να χάσουν τη ζωή τους. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

15:37 «Ελπίζω αυτός ο πόλεμος να τελειώσει» λέει Παλαιστίνιος δημοσιογράφος από τη Γάζα

Ο δημοσιογράφος Ghazi Al Aloul περιγράφει τη δυσκολία του να μεταδίδει τις εξελίξεις του πολέμου, ενώ βρίσκεται μακριά από την οικογένειά του. Ο ίδιος στο βίντεο αποκαλύπτει πως μαζί με τη σύζυγό του περιμένουν σε λίγες ημέρες το δεύτερο παιδί τους.

15:18 Νεκρός ένας έφηβος και ακόμη ένας τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια επιδρομής του ισραηλινού στρατού

Ο ισραηλινός στρατός πυροβόλησε έναν 17χρονο Παλαιστίνιο, ενώ τραυματίστηκε ένας άλλος ανήλικος στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανέφερε το υπουργείο Υγείας.

Ο Usayed Hamdi Hmeidat πυροβολήθηκε στο κεφάλι και στο στήθος κατά τη διάρκεια επιδρομής του ισραηλινού στρατού στο στρατόπεδο προσφύγων Jalazone, βόρεια της Ραμάλα. Επιπλέον ένας 14χρονος, αγνώστων στοιχείων πυροβολήθηκε στον μηρό.

15:10 «Καταπίεση, σφαγή και βαρβαρότητα» οι ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα, λέει ο Ερντογάν

Ο Τούρκος πρόεδρος μιλώντας στο Προεδρικό Μέγαρο πρόσθεσε ότι οι δυτικές χώρες δεν τηρούν το διεθνές δίκαιο επειδή το αίμα που χύθηκε στη Γάζα είναι «το αίμα των μουσουλμάνων».

«Οι δυτικές χώρες παρέχουν άνευ όρων υποστήριξη στο Ισραήλ αντί να ζητούν αυτοσυγκράτηση» τόνισε έπειτα και αναρωτήθηκε τι άλλο πρέπει να συμβεί στη Γάζα για να ζητήσει η Δύση κατάπαυση του πυρός. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

8’inci Aile Şûrası https://t.co/3tda39a4ef — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 26, 2023

14:57 Ιρακινοί διαδηλωτές υπέρ της Γάζας εμποδίζουν φορτηγά πετρελαίου να εισέλθουν στην Ιορδανία

Εκατοντάδες Ιρακινοί που διαμαρτύρονται για τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα εμποδίζουν τα πετρελαιοφόρα να περάσουν στην Ιορδανία, λέγοντας ότι δεν θα επιτρέψουν την εξαγωγή ιρακινού πετρελαίου σε χώρες που έχουν ειρηνευτικές συμφωνίες με το Ισραήλ.

14:48 Νεκρός διοικητής της Χαμάς

Τα μαχητικά αεροσκάφη των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), σκότωσαν τον Διοικητή της Συστοιχίας Ρουκετών της Χαμάς στο βόρειο Khan Younis,Χασάν Αλ-Αμπντουλάχ.

14:45 Στους 7.028 οι νεκροί Παλαιστίνιοι στη Γάζα

Το υπουργείο Υγείας στη Γάζα ενημέρωσε ότι ο αριθμός των νεκρών από την αρχή του πολέμου είναι 7.028, μεταξύ των οποίων 2.913 παιδιά, 1.709 γυναίκες και 397 ηλικιωμένοι.

14:37 Φωτιά σε διαμέρισμα στο Τελ Αβίβ

Ομάδες πυροσβεστικής και διάσωσης εργάζονται για την κατάσβεση φωτιάς σε διαμέρισμα στην Πετάχ Τίκβα, πόλη ανατολικά του Τελ Αβίβ μετά από άμεσο χτύπημα από χτύπημα στην ισραηλινή πρωτεύουσα. Δεν είναι ακόμη σαφές εάν επρόκειτο για άμεσο χτύπημα από πύραυλο ή από σκάγια, και δεν είναι γνωστό εάν κάποιος έχει εγκλωβιστεί ή τραυματιστεί.

Δείτε το βίντεο:





14:33 Νέες απειλές της Χαμάς προς το Ισραήλ

Μετά την πρώτη χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, η Χαμάς και η Ισλαμική Τζιχάντ απειλούν ότι η απάντηση στους Ισραηλινούς, σε ενδεχόμενη ευρείας κλίμακας χερσαία επιδρομή, θα είναι «κόλαση επί της Γης».

Ο Hazem Qasam, εκπρόσωπος της Χαμάς στη Γάζα, δήλωσε στο Al-Monitor: «Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να απειλεί με χερσαίες επιχειρήσεις και να επιδεικνύει τη μεγάλη στρατιωτική του δύναμη στα σύνορα. Το κίνημά μας παίρνει αυτές τις απειλές στα σοβαρά και τα μέλη μας είναι πλήρως προετοιμασμένα να δείξουν στον ισραηλινό στρατό και στον κόσμο νέες εκπλήξεις όσον αφορά τις δυνατότητες και την ανθεκτικότητα.» Διαβάστε περισσότερα εδώ.

14:20 Παραιτήθηκε η ισραηλινή αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών

Η υφυπουργός Οικονομικών Michal Waldiger ανακοίνωσε την παραίτηση από το αξίωμά της και την επιστροφή της στην Κνεσέτ «προς όφελος της μέγιστης δραστηριότητας για την αποκατάσταση της αντοχής και της ψυχικής υγείας και την κατεύθυνση των δημοσιονομικών πόρων προς τη νίκη του πολέμου». Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Η σχετική ανάρτηση της υπουργού:

עם ישראל, בשביעי לאוקטובר העולם של כולנו שינה את פניו ללא היכר. סדרי העדיפויות השתנו והחיים אינם כתמול שלשום. מעל 1,400 אנשים, נשים, קשישים וטף נטבחו באכזריות, מעל 220 נחטפו לעזה, וישנם אלפי פצועים, חלקם בגוף וחלקם בנפש וחלקם גם וגם. ההתקפה הברברית, הרצחנית והאכזרית של החמאס… pic.twitter.com/4JE2WyMKrB — מיכל וולדיגר (@michalwoldiger) October 26, 2023

14:17 Al Jazeera: Επιθέσεις των IDF στον νότιο Λίβανο

Σύμφωνα με αναφορές στο Al-jazeera, τις οποίες επικαλείται η ισραηλινή Haaretz, ο ισραηλινός στρατός βομβαρδίζει το χωριό Αϊτά αλ Σάαμπ στον νότιο Λίβανο.

14:02 Σύνοψη των σημαντικότερων εξελίξεων

Δυνάμεις του ισραηλινού στρατού με άρματα μάχης εισέβαλαν το βράδυ της Τετάρτης στη Λωρίδα της Γάζας. «Η εν λόγω επιχείρηση ήταν προετοιμασία για τα επόμενα στάδια της μάχης και οι στρατιώτες έχουν αποχωρήσει από την περιοχή και επέστρεψαν στο ισραηλινό έδαφος», ανέφερε η ανακοίνωση των IDF.

Μια αναφορά από τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό περιέγραψε την επιδρομή ως μια «σχετικά μεγάλη» χερσαία εισβολή, υποδηλώνοντας ότι ήταν η μεγαλύτερη επίθεση από τότε που το Ισραήλ άρχισε να συγκεντρώνει δυνάμεις έξω από τη Λωρίδα της Γάζας.

H EE στη Σύνοδο Κορυφής αναμένεται να απευθύνει έκκληση για ανθρωπιστική παύση (ή παύσεις) των βομβαρδισμών εν μέσω διαφωνιών των κρατών της Ένωσης.

Ο Παλαιστίνιος ΥΠΕΞ δήλωσε ότι η έκκληση την οποία ετοιμάζονται να απευθύνουν οι ηγέτες των ευρωπαϊκών χωρών από τις Βρυξέλλες για «παύσεις» στους βομβαρδισμούς ώστε να γίνει δυνατή η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας είναι απαράδεκτη, αφού δεν μπορούν να διασφαλίσουν την πρόσβαση της βοήθειας και την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης.

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι τα καύσιμα θα τελειώσουν τις επόμενες ώρες και εκπρόσωπος του οργανισμού στη Γάζα δηλώνει ότι αναγκάζεται να κάνει επιλογές ανάμεσα στη λειτουργία των θερμοκοιτίδων και των αρτοποιείων. Το Ισραήλ αμφισβητεί ότι ο παλαιστινιακός θύλακας ξεμένει από καύσιμα.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν κατέληξε σε κανένα ψήφισμα καθώς και οι δύο προτάσεις (ΗΠΑ, Ρωσία) καταψηφίστηκαν

Πάνω από 70 είναι οι νεκροί τις τελευταίες ώρες στη Khan Younis μετά από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Μέχρι στιγμής ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων στη Γάζα είναι 6.546 νεκροί και πάνω από 1.600 αγνοούμενοι στα συντρίμμια.

14:00 Ισραήλ: Νέα ενημέρωση του στρατού για τη χθεσινή χερσαία επιδρομή στη Γάζα

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες στα ΜΜΕ σχετικά με τη χθεσινή χερσαία επιδρομή του Ισραήλ στη Γάζα. Οπως είπε, η αποστολή διήρκεσε «αρκετές ώρες» και κανένα μέλος των IDF δεν τραυματίστηκε.

«Στο πλαίσιο της επιδρομής εξοντώσαμε τρομοκράτες, εξουδετερώσαμε απειλές, διαλύσαμε εκρηκτικά, εξουδετερώσαμε ενέδρες», είπε ο Χάγκαρι.

13:56 Οι οπαδοί της Σέλτικ ανεμίζουν σημαίες της Παλαιστίνης σε ένδειξη αλληλεγγύης στη Γάζα

Οι οπαδοί της Σέλτικ, πριν από τον αγώνα τους για το Champions League με την ισπανική Ατλέτικο Μαδρίτης την Τετάρτη, ανεμίζουν παλαιστινιακές σημαίες.

Τον αγώνα παρακολούθησαν στη Γλασκόβη περισσότεροι από 55.000 φίλοι του συλλόγου με την ομάδα να έχει καλέσει τους οπαδούς μην έχουν σημαίες, πανό και σύμβολα που σχετίζονται με τον πόλεμο του Ισραήλ με τη Χαμάς.

A literal sea of flags as expected 👏🏻 🍀pic.twitter.com/AfS5WjKQ9N — FC PALESTINA (@fc_palestina) October 25, 2023

13:49 Βασανιστικό δίλημμα: Καύσιμα για θερμοκοιτίδες ή για αρτοποιεία;

Η υπηρεσία προσφύγων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους μοιράζεται τα δικά της αποθέματα καυσίμων, ώστε τα φορτηγά να μπορούν να διανέμουν βοήθεια, οι φούρνοι να τροφοδοτούν τους ανθρώπους στα καταφύγια, το νερό να αφαλατώνεται και τα νοσοκομεία να διατηρούν σε λειτουργία τις θερμοκοιτίδες, τα μηχανήματα υποστήριξης ζωής και άλλο ζωτικό εξοπλισμό.

Αν συνεχίσει να τα κάνει όλα αυτά, τα καύσιμα θα εξαντληθούν μέχρι την Πέμπτη, οπότε η υπηρεσία αποφασίζει πώς θα μοιράσει τις προμήθειές της, δήλωσε στο AP η εκπρόσωπος της UNRWA Tamara Alrifai.

«Δίνουμε για τις θερμοκοιτίδες ή για τα αρτοποιεία; Είναι μια βασανιστική απόφαση».

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περισσότερες από τις μισές εγκαταστάσεις πρωτοβάθμιας περίθαλψης στη Γάζα και περίπου το ένα τρίτο των νοσοκομείων της έχουν σταματήσει να λειτουργούν.

Στο νοσοκομείο al-Shifa της πόλης της Γάζας, η έλλειψη φαρμάκων και καθαρού νερού έχει οδηγήσει σε «ανησυχητικά» ποσοστά λοιμώξεων, δήλωσαν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Συχνά απαιτούνται ακρωτηριασμοί για να αποφευχθεί η εξάπλωση της λοίμωξης στους τραυματίες.

13:44 Κρεμλίνο: Να συνεχιστούν οι προσπάθειες στον ΟΗΕ προς ένα «ισορροπημένο ψήφισμα» για τη Γάζα

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για συμφωνία πάνω σε ένα «ισορροπημένο ψήφισμα» του ΟΗΕ για την κατάσταση στη Γάζα, ενώ πρόσθεσε ότι μια ισραηλινή χερσαία επίθεση απλώς θα επιδεινώσει την ήδη καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στον παλαιστινιακό θύλακο.

Η εν λόγω δήλωσε έρχεται μία ημέρα αφότου η Ρωσία και η Κίνα άσκησαν βέτο σε σχέδιο ψηφίσματος που κατέθεσαν οι ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ζητώντας προσωρινή παύση των εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για «ανθρωπιστικούς λόγους».

Ωστόσο, ούτε το σχέδιο ψηφίσματος που κατέθεσε η Ρωσία κατάφερε να συγκεντρώσει τον ελάχιστο αριθμό ψήφων. Το εν λόγω σχέδιο ζητούσε «ανθρωπιστική εκεχειρία» και απρόσκοπτη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στην πολιορκούμενη Γάζα.

13:41 Δώδεκα φορτηγά με βοήθεια φτάνουν στη Ράφα

Η Ερυθρά Ημισέληνος της Παλαιστίνης αναφέρει ότι παρέλαβε 12 φορτηγά στο συνοριακό πέρασμα της Ράφα από την αιγυπτιακή Ερυθρά Ημισέληνο που περιείχαν τρόφιμα, φάρμακα και ιατρικές προμήθειες.

Συνολικά, 74 φορτηγά έχουν επιτραπεί να εισέλθουν στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου – αλλά όχι καύσιμα.

@PalestineRCS received 12 trucks from their Egyptian Red Crescent counterparts at the #Rafah border crossing, containing water, food, medicines and medical supplies. So far, a total of 74 trucks have been received, but fuel has not been allowed to enter the Strip till this moment pic.twitter.com/RVoCOWSyOI — PRCS (@PalestineRCS) October 26, 2023

13:37 Περισσότεροι από 70 νεκροί τις τελευταίες ώρες στη νότια Γάζα

Ο διευθυντής του νοσοκομείου Νασέρ στην πόλη Khan Younis, ανέφερε ότι τις τελευταίες ώρες, περισσότεροι από 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν από βομβαρδισμούς στη νότια Γάζα.

13:35 Ισραήλ: «Θα χρειαστούν χρόνια» για την αποκατάσταση της ασφάλειας

Ο υπουργός Πολέμου του Ισραήλ, Μπένι Γκαντζ, δήλωσε σήμερα Πέμπτη ότι θα χρειαστούν χρόνια για να αποκατασταθεί η ασφάλεια στη νότια περιοχή της χώρας, η οποία έχει καταστραφεί από τη διασυνοριακή επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

13:27 Η δύναμη του ισραηλινού στρατού

Μετά την πρόβα της χερσαίας εισβολής από τον ισραηλινό στρατό το βράδυ της Τετάρτης, και τη συνεχιζόμενη συζήτηση για το πότε θα αποφασίσει το Τελ Αβίβ να επέμβει ολοκληρωτικά στη Λωρίδα της Γάζας, παρουσιάζουμε τη δύναμη του ισραηλινού στρατού όπως τη καταγράφει το Al Jazeera.

Η οικοδόμηση ενός από τους πιο καλά εξοπλισμένους στρατούς στον κόσμο έχει επιτευχθεί χάρη στη σταθερή οικονομική ενίσχυση των ΗΠΑ.

13:21 Νέα πυρά από την αντιπολίτευση στο Ισραήλ εναντίον των χειρισμών της κυβέρνησης

Ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης Yair Lapid κατηγόρησε την κυβέρνηση για τον χειρισμό της κρίσης μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Ο Lapid, ο οποίος αρνήθηκε να συμμετάσχει στο πολεμικό υπουργικό συμβούλιο, δήλωσε ότι έκανε αρκετές συστάσεις στην κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης περίθαλψης των πολιτών που εκκένωσαν τα σπίτια τους στα σύνορα, της ευρύτερης οικονομικής προστασίας των εφέδρων και του κλεισίματος οκτώ περιττών, όπως είπε, υπουργείων.

«Είναι δυνατόν να καταλάβει κανείς το σοκ και την παράλυση της κυβέρνησης [μετά την επίθεση]. . . είναι δύσκολο να καταλάβει πώς η κυβέρνηση δεν έχει βγει από το σοκ», ανέφερε ο Lapid στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. «Η κυβέρνηση δεν είναι παρούσα», πρόσθεσε.

13:15 Επικοινωνία Ερντογάν με Πάπα Φραγκίσκο – «Η σιωπή της διεθνούς κοινότητας είναι ντροπιαστική»

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν είπε στον Πάπα Φραγκίσκο σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την Πέμπτη ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα ισοδυναμούν με σφαγή και ότι η σιωπή της διεθνούς κοινότητας είναι «ντροπιαστική».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο Ερντογάν είπε ότι όλες οι χώρες πρέπει να υψώσουν τη φωνή τους κατά της ανθρωπιστικής κρίσης στην περιοχή.

13:10 Θέλουμε τους ανθρώπους μας σπίτι, όχι στη Γάζα – Συγκέντρωση συγγενών ομήρων στο Τελ Αβίβ

Δεκάδες κάτοικοι από το κιμπούτς Kfar Aza έφτασαν στο Τελ Αβίβ, ζητώντας την επιστροφή των αιχμαλώτων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν: «Τους θέλουμε στο σπίτι μας στο Kfar Aza, όχι στη Γάζα».

Το Kfar Aza, μια κοινότητα κοντά στον φράχτη της Γάζας, ήταν ένα από τα σημεία που δέχτηκε τη μεγαλύτερη επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Συνολικά, 224 άνθρωποι κρατούνται αιχμάλωτοι στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο ισραηλινός στρατός.

המאבק לשחרורם נמשך,

תושבי כפר עזה מגיעים לקריה בתל אביב, למען החזרת החטופים. קרדיט: נבט כהנא pic.twitter.com/H8Qua8nOGZ — דמוקרטTV (@Democrat_TV) October 26, 2023

13:00 Παλαιστίνιος υπουργός: Το Ισραήλ πρέπει να συμφωνήσει σε πλήρη κατάπαυση του πυρός

Το Ισραήλ πρέπει να συμφωνήσει σε πλήρη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επείγουσα αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας, δήλωσε στη Χάγη ο Παλαιστίνιος ΥΠΕΞ Ριγιάντ αλ Μαλίκι.

«Αυτή τη φορά ο πόλεμος που διεξάγει το Ισραήλ είναι διαφορετικός. Αυτή τη φορά… είναι ένας πόλεμος εκδίκησης», είπε.

Την Τετάρτη, ο αλ Μαλίκι ενημέρωσε τους επικεφαλής του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης για τα ισραηλινά «εγκλήματα και την καταστροφή» στη Γάζα.

Οι ηγέτες της Ε.Ε. είναι έτοιμοι να απευθύνουν έκκληση για παύση των βομβαρδισμών από και προς τη Γάζα ώστε να επιτραπεί η πρόσβαση της βοήθειας, αλλά ο αλ-Μαλίκι είπε ότι αυτή η πρόταση είναι «μη αποδεκτή», καθώς δεν θα διασφάλιζε την είσοδο βοήθειας και την αποκατάσταση της παροχής νερού και ηλεκτρισμού.

12:46 Το Ισραήλ ισοπεδώνει την Khan Younis

Για ακόμα μία φορά η πόλη Khan Younis γίνεται στόχος σφοδρών αεροπορικών βομβαρδισμών από το Ισραήλ. Σύμφωνα με αναφορές οι επιδρομές έγιναν σε κατοικημένες περιοχές και κοντά σε προσφυγικούς καταυλισμούς που έχουν καταφύγει χιλιάδες άμαχοι από τη βόρεια Γάζα.

Υπενθυμίζουμε ότι η Khan Younis βρίσκεται στον νότο όπου το Ισραήλ έχει πει ότι πρέπει να καταφύγουν οι κάτοικοι του βόρειου κομματιού της Λωρίδας της Γάζας για να είναι ασφαλείς.

12:38 Λούλα: Δεν είναι πόλεμος, είναι γενοκτονία

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα ντα Σίλβα λέει ότι η κλιμάκωση στη Γάζα δεν είναι πόλεμος αλλά «γενοκτονία» που προκάλεσε το θάνατο χιλιάδων παιδιών.

«Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή είναι πολύ σοβαρό», δήλωσε ο Λούλα. «Δεν πρόκειται να συζητήσουμε ποιος έχει δίκιο ή ποιος έχει άδικο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν πρόκειται για πόλεμο, αλλά για γενοκτονία που έχει προκαλέσει τον θάνατο 2.000 παιδιών, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με αυτόν τον πόλεμο, αλλά είναι τα θύματα».

12:27 Ο ισραηλινός στρατός παρουσιάζει «ηχογραφημένο μήνυμα με κάτοικο της Γάζας» – Φέρεται να λέει ότι η Χαμάς εμποδίζει την εκκένωση

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα ένα «ηχογραφημένο μήνυμα κατοίκου της Γάζας» και απομαγνητοφώνησή του στα αγγλικά σύμφωνα με το οποίο ο Παλαιστίνιος φέρεται να λέει ότι η Χαμάς έχει μπλοκάρει τον δρόμο από την πόλη της Γάζας προς το Khan Younis στον νότο.

Στο μήνυμα, που η αυθεντικότητά του αμφισβητείται, κάποιος από τον ισραηλινό στρατό επικοινωνεί με κάτοικο της Γάζας και του ζητά να εκκενώσει για την ασφάλειά του με τον τελευταίο να λέει ότι δεν μπορεί γιατί η Χαμάς έχει κλείσει τον δρόμο.

Υπενθυμίζουμε ότι οι βομβαρδισμοί στο Khan Younis συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό και εκπρόσωπος του ΟΗΕ επανέλαβε σήμερα ότι δεν υπάρχει ασφαλές μέρος πουθενά στη Λωρίδα της Γάζας.

12:15 Διχασμένη η ΕΕ για τη Γάζα

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα και καλεί για συνεχή, ταχεία, ασφαλή και απρόσκοπτη ανθρωπιστική πρόσβαση και βοήθεια για να φτάσει σε όσους έχουν ανάγκη μέσω όλων των απαραίτητων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης μιας ανθρωπιστικής παύσης», αναφέρεται στο κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ.

Η φράση που αναφέρεται σε «ανθρωπιστική παύση» απέχει από αυτό που έχει ζητήσει ο ΟΗΕ ως εκεχειρία ενώ διαφωνίες φαίνεται να υπάρχουν εντός της Ένωσης για το εάν θα ζητήσουν παύση ή παύσεις προκειμένου να περάσει η ανθρωπιστική βοήθεια.

Στο προσχέδιο περιλαμβάνεται η καταδίκη της Χαμάς που «χρησιμοποιεί αμάχους ως ασπίδες» και επαναλαμβάνεται η «υπεράσπιση του δικαιώματος του Ισραήλ στη νόμιμη αυτοάμυνα».

Ακόμα και αυτό το προσχέδιο δεν είναι δεδομένο ότι θα υιοθετηθεί από τη Σύνοδο.

11:57 Διαμαρτυρία στα γραφεία του Ερυθρού Σταυρού στη Ραμάλα

Συγγενείς Παλαιστίνιων κρατουμένων στις φυλακές του Ισραήλ και εργαζόμενοι του Ερυθρού Σταυρού πραγματοποιούν διαμαρτυρία στα κεντρικά γραφεία της οργάνωσης στη Ραμάλα. Και οι δύο ομάδες συγκεντρωμένων ενώθηκαν σε κοινή κινητοποίηση καθώς πιστεύουν ότι ο Ερυθρός Σταυρός δεν ασκεί την πίεση που πρέπει στο Ισραήλ.

Οι εργαζόμενοι που διαμαρτύρονται εργάζονται στην πρώτη γραμμή και ανησυχούν ότι η οργάνωσή τους δεν κάνει αρκετά.

Ζητούν από τον Ερυθρό Σταυρό να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στην ισραηλινή κυβέρνηση να κάνει περισσότερα για την απελευθέρωση των Παλαιστίνιων κρατουμένων ή τουλάχιστον να επιτρέψει σε γιατρούς και δικηγόρους να τους επισκέπτονται.

Ζητούν επίσης να ληφθούν πρωτοβουλίες ώστε να υπάρξουν αλλαγές στον νόμο περί κατάστασης έκτακτης ανάγκης που ισχύει αυτή τη στιγμή. Παλαιότερα, αν κάποιος ζητούσε δικηγόρο, χρειαζόταν τρεις μέρες. Τώρα χρειάζονται έξι ημέρες και αυτό είναι ανησυχητικό.

Υπενθυμίζουμε ότι οι ισραηλινές επιδρομές στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη είναι πλέον καθημερινές από τις 7 Οκτώβρη και συνοδεύονται με μπαράζ συλλήψεων.

11:47 Τα έξι σενάρια της επόμενης μέρας εάν το Ισραήλ συντρίψει τη Χαμάς

Σύμφωνα με τον Ian Parmeter, εμπειρογνώμονα στο Κέντρο Αραβικών και Ισλαμικών Σπουδών στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας και πρώην πρέσβη της Αυστραλίας στην Ιορδανία δεν φαίνεται να υπάρχουν βιώσιμες λύσεις με την υλοποίηση του στόχου του Ισραήλ για συντριβή της Χαμάς. Ο ίδιος παρουσιάζει τα έξι πιθανά και μη βιώσιμα σενάρια για την «αλλαγή καθεστώτος στη Γάζα» που προκρίνει το Ισραήλ.

Διαβάστε αναλυτικά εδώ

11:41 Ο ισραηλινός στρατός αυξάνει τον αριθμό των ομήρων σε 224

Ο επιβεβαιωμένος αριθμός των ανθρώπων που κρατούνται όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας είναι πλέον 224, αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο τον ισραηλινό στρατό.

Ο αριθμός μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω, σύμφωνα με τον στρατό.

11:32 Αεροπορικές επιδρομές σε κατοικημένη περιοχή στο Khan Younis – Τουλάχιστον 7 νεκροί

Τουλάχιστον επτά Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές με στόχο τη γειτονιά Al-Dahra στο Khan Yunis, στη νότια Γάζα, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Σε αναρτήσεις που κυκλοφορούν στα social media που συνοδεύονται από βίντεο αναφέρεται ότι το χτύπημα έγινε δίπλα σε σχολείο του ΟΗΕ που λειτουργεί ως καταφύγιο για τους εκτοπισμένους.

An Israeli air strike bombed a home near the UNRWA school in Khan Younis, southern Gaza. 26.10.23

# pic.twitter.com/8r2hk5lXOD — Mamush Jemaynesh (@front_sprice) October 26, 2023

11:24 Haaretz: Το Ισραήλ συλλέγει ψηφιακά στοιχεία για εγκλήματα πολέμου από τη Χαμάς

«Το Ισραήλ συλλέγει ψηφιακά στοιχεία ως μέρος μιας έρευνας που διεξάγει για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας από τους τρομοκράτες της Χαμάς, οι οποίοι διέπραξαν τη μαζική σφαγή χιλίων Ισραηλινών αμάχων στις 7 Οκτωβρίου και την απαγωγή εκατοντάδων στη Γάζα», αναφέρει σήμερα η ισραηλινή Haaretz.

11:18 Η Χαμάς λέει ότι αναχαίτισε ισραηλινό ελικόπτερο, οι IDF διαψεύδουν

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις, η προσπάθεια της Χαμάς να αναχαιτίσει το στρατιωτικό ελικόπτερο με πύραυλο εδάφους – αέρος, σήμερα Πέμπτη, ήταν ανεπιτυχής. Η οργάνωση είχε προηγουμένως δηλώσει ότι κατάφερε να αναχαιτίσει το ισραηλινό ελικόπτερο.

11:12 Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν: Εάν το Ισραήλ συνεχίσει τη σφαγή, θα καεί στη φωτιά που το ίδιο άναψε

Ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, Hossein Salami, δήλωσε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες υποδαυλίζουν τη φωτιά του πολέμου στην περιοχή. Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Γάζα από αέρος, διότι αν εισέλθει στο έδαφος θα υποστεί μεγάλη ήττα και οι δυνάμεις του θα θαφτούν εκεί».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η Ουάσιγκτον στέλνει Αμερικανούς στο Τελ Αβίβ για να υποστηρίξουν το Ισραήλ που καταρρέει. Οι ΗΠΑ, η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία υπέστησαν επίσης μια κολοσσιαία ήττα στον «κατακλυσμό της Αλ Άκσα» (σ.σ επίθεση της Χαμάς). Το Ισραήλ θα πρέπει να γνωρίζει ότι αν συνεχίσει τη σφαγή, θα καεί στη φωτιά που το ίδιο ξεκίνησε».

11:04 Ερυθρός Σταυρός: Το «απόλυτο χάος» στα νοσοκομεία της Γάζας

Εκπρόσωποι του Ερυθρού Σταυρού επιβεβαιώνουν αυτό που επισημαίνει για μέρες ο ΟΗΕ και ο ΠΟΥ σε σχέση με την οριακή λειτουργία των νοσοκομείων στη Γάζα. Αποστολή του Ερυθρού Σταυρού περιέγραψε εικόνες χάους και εξάντλησης.

Οι εμπειρογνώμονες της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού επισκέφθηκαν την Τρίτη δύο από τα κυριότερα νοσοκομεία της Γάζας, τα νοσοκομεία al-Quds και al-Shifa.

Ο William Schomburg, επικεφαλής της αποστολής, δήλωσε ότι και τα δύο νοσοκομεία «ξεμένουν γρήγορα από καύσιμα και ιατρικές προμήθειες».

Πολλοί από όσους εργάζονται στο νοσοκομείο έχουν επηρεαστεί προσωπικά από τη σύγκρουση, ακόμη και όταν εργάζονται σε βάρδιες όλο το 24ωρο, πρόσθεσε. «Δεν μπόρεσαν να πάνε σπίτι τους εδώ και αρκετές ημέρες, δουλεύοντας πραγματικά κάτω από τις πιο δύσκολες και αδιανόητες συνθήκες σε σκηνές απόλυτου χάους».

«Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας στο νοσοκομείο al-Quds έγιναν σφοδρές αεροπορικές επιδρομές γύρω μας και ολόκληρο το νοσοκομείο έτρεμε … Τα νοσοκομεία θα έπρεπε να είναι καταφύγια για τους τραυματίες και τους ασθενείς και προς το παρόν είναι χώροι που δεν εξασφαλίζουν προστασία για τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα σε αυτά».

10:54 ΟΗΕ: Δεν υπάρχει ασφαλές μέρος στη Γάζα

Η Lynn Hastings, συντονίστρια του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους, σχολιάζει το γεγονός ότι το Ισραήλ λέει στους ανθρώπους στην πόλη της Γάζας να φύγουν.

«Για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να εκκενώσουν – επειδή δεν έχουν πού να πάνε ή δεν μπορούν να μετακινηθούν – οι προειδοποιήσεις εκ των προτέρων δεν κάνουν καμία διαφορά», λέει.

«Όταν οι οδοί διαφυγής βομβαρδίζονται, όταν οι άνθρωποι τόσο στα βόρεια όσο και στα νότια εμπλέκονται στις εχθροπραξίες, όταν λείπουν τα απαραίτητα για την επιβίωση και όταν δεν υπάρχουν εγγυήσεις για την επιστροφή τους, η δυνατότητα επιλογής είναι ανύπαρκτη.

«Στη Γάζα δεν υπάρχει πουθενά ασφαλές μέρος», επισημαίνει.

10:47 IDF: Καταστρέψαμε 250 στόχους της Χαμάς το τελευταίο 24ωρο

Οι IDF λένε ότι μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν 250 στόχους της Χαμάς στη Γάζα τo τελευταίο 24ωρο, συμπεριλαμβανομένων κέντρων διοίκησης, υποδομών, τούνελ και εκτοξευτών πυραύλων.

Το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό κατέστρεψε μια θέση εκτόξευσης πυραύλων εδάφους-αέρος της Χαμάς στην περιοχή Khan Younis της Γάζας, αναφέρουν οι IDF.

Μάλιστα υποστηρίζουν ότι η θέση της Χαμάς (την οποία κατέστρεψαν) βρισκόταν δίπλα σε νηπιαγωγείο και τζαμί, γεγονός που όπως ισχυρίζονται σημαίνει ότι η οργάνωση χρησιμοποιεί πολίτες ως ανθρώπινες ασπίδες.

10:40 Meta: Λογαριασμοί υπέρ της Παλαιστίνης «κλειδώθηκαν» μετά από απόπειρα hacking

Η Meta δηλώνει ότι έχει κλειδώσει λογαριασμούς στα social media που εκφράζονται υπέρ της Παλαιστίνης με εκατομμύρια ακολούθους μετά τον εντοπισμό πιθανής απόπειρας hacking.

Ο λογαριασμός @Eye.on.palestine, ο οποίος έχει περισσότερους από έξι εκατομμύρια οπαδούς στο Instagram και επικεντρώνεται στη μετάδοση περιεχομένου από την Παλαιστίνη, βυθίστηκε στο σκοτάδι την Τετάρτη.

Ένας εφεδρικός λογαριασμός, ο @Eye.on.palestine2, ήταν επίσης μη προσβάσιμος την Τετάρτη, μαζί με τους σχετικούς λογαριασμούς Facebook και Threads.

«Αυτοί οι λογαριασμοί είχαν αρχικά κλειδωθεί για λόγους ασφαλείας μετά από ενδείξεις παραβίασης και προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή με τους ιδιοκτήτες των λογαριασμών για να διασφαλίσουμε ότι θα έχουν πρόσβαση», ανέφερε σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος της Meta, Άντι Στόουν.

«Δεν απενεργοποιήσαμε αυτούς τους λογαριασμούς λόγω οποιουδήποτε περιεχομένου που κοινοποιούσαν».

10:31 Ισραήλ: Σύσταση ερευνητικής επιτροπής για τυχόν παραλείψεις και ευθύνες για την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτώβρη

Ο υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Miki Zohar δήλωσε σε συνέντευξή του στο Ynet Live ότι «θα συσταθεί κρατική ερευνητική επιτροπή» για να τυχόν παραλείψεις στις 7 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η επιτροπή θα είναι ανεξάρτητη, ώστε το σύνολο της κοινωνίας στο Ισραήλ να μπορεί να την εμπιστευτεί και είναι αυτή που θα αποφασίσει εάν υπάρχουν ευθύνες. Είμαστε εμείς ως κυβέρνηση υπεύθυνοι; Σίγουρα».

Ο υπουργός Zohar σημείωσε ότι η χθεσινή δήλωση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ήταν σημαντική. «Ο Νετανιάχου είπε ότι είναι υπεύθυνος για το μέλλον της χώρας. Όποιος είναι υπεύθυνος για το μέλλον της χώρας είναι υπεύθυνος και για το παρελθόν της. Του είναι σαφές ότι η ευθύνη βαρύνει τον ίδιο».

10:20 Ανάλυση BBC: Γιατί το Ισραήλ θέλει να φαίνεται ότι επίκειται χερσαία εισβολή

Σχολιάζοντας τη χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ το βράδυ της Τετάρτης στη Λωρίδα της Γάζας, ο Tom Bateman, εκτιμά σε ανάλυσή του στο BBC ότι «αυτό ακριβώς θα περίμενε κανείς πριν από μια χερσαία εισβολή – στρατεύματα που ανιχνεύουν για να βρουν και να καταστρέψουν άμυνες στο έδαφος».

«Οι εικόνες δείχνουν άρματα μάχης και θωρακισμένες μπουλντόζες να εισέρχονται. Η ισραηλινή δήλωση παραπέμπει σε μάχες στο έδαφος, αν και οι εικόνες δεν το δείχνουν αυτό.

Λέει ότι τα στρατεύματα αποχώρησαν «στο τέλος της δραστηριότητας».

Αλλά είναι δύσκολο να πούμε ότι αυτό μας δίνει περισσότερα στοιχεία για το χρόνο μιας χερσαίας επιχείρησης.

Η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο ισραηλινός στρατός είναι πιο έντονη από τις προηγούμενες επιδρομές λέγοντας ότι αυτό ήταν «μέρος των προετοιμασιών για τα επόμενα στάδια της μάχης».

Αλλά το αφήγημα γύρω από τον πόλεμο είναι κρίσιμο. Το Ισραήλ θέλει να διατηρήσει την αίσθηση ότι επίκειται εισβολή για τρεις λόγους:

Για να σταματήσει την πτώση του ηθικού

Για εσωτερική κατανάλωση στο Ισραήλ για να δείξει ότι η απάντηση έρχεται, και

Για να διατηρήσει την πίεση στη Χαμάς – ειδικά όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τους ομήρους.

10:07 Να παραταθεί μέχρι τον Δεκέμβρη η εκκένωση οικισμών στα σύνορα με Γάζα και Λίβανο προτείνει το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ

Το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ πρότεινε να παραταθεί η εκκένωση των κοινοτήτων που ζουν κατά μήκος του φράχτη της Γάζας και των βόρειων συνόρων του με τον Λίβανο μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, αναφέρει ο ισραηλινός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας.

Πρότεινε επίσης η κυβέρνηση να πληρώνει 6.000 σέκελ (περίπου 1.470 δολάρια) το μήνα ανά ενήλικα και 3.000 σέκελ ανά παιδί για τις οικογένειες που επιλέγουν να εκκενώσουν ανεξάρτητα με το εάν μπορούν να βρουν δωμάτιο ξενοδοχείου που χρηματοδοτείται από το κράτος.

Η έκθεση πρόσθεσε ότι το κόστος μιας τέτοιας επιχείρησης θα ήταν στα «αρκετά δισεκατομμύρια» σέκελ και άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις μεταξύ ορισμένων υπουργών που πιστεύουν ότι είναι πολύ νωρίς για να ληφθεί μια τέτοια μακροπρόθεσμη απόφαση.

Την περασμένη εβδομάδα, οι ισραηλινές αρχές δήλωσαν ότι περίπου 200.000 άνθρωποι διατάχθηκαν να εκκενώσουν 105 κοινότητες κοντά στα σύνορα της Γάζας και του Λιβάνου.

09:56 Τουρκία: «Το Ισραήλ χρησιμοποιεί τρομοκρατικές τακτικές για να φιμώσει τους δημοσιογράφους»

Ο επικεφαλής επικοινωνίας και ΜΜΕ στην Τουρκία, Fahrettin Altun, δήλωσε ότι είναι «δύσκολο να πιστέψει κανείς» ότι η ισραηλινή επίθεση που σκότωσε μέλη της οικογένειας του δημοσιογράφου επικεφαλής του γραφείου του Al Jazeera στη Γάζα, Wael Al-Dahdouh, την Τετάρτη ήταν τυχαία.

«Αυτού του είδους οι επιθέσεις ισοδυναμούν με την εφαρμογή τρομοκρατικών τακτικών εναντίον δημοσιογράφων για να τους φιμώσουν», δήλωσε ο Altun στο X.

«Τα γεγονότα των τελευταίων δύο εβδομάδων έδειξαν ότι η συνεχιζόμενη ισραηλινή κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών είναι η πηγή του προβλήματος και δεν μπορεί πλέον να αγνοηθεί. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να αποθαρρύνει το Ισραήλ από την τρέχουσα προσέγγισή του και να πιέσει για την οριστική επίλυση της σύγκρουσης μέσω της λύσης των δύο κρατών».

We are shocked by yet another incident against news professionals, where the house of an al-Jazeera reporter, Wael Al-Dahdouh, was destroyed by an Israeli strike. He lost all his family including children. We give our condolences and deepest sympathies to Wael. Our prayers are… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 25, 2023

09:43 Γιατί η χθεσινοβραδινή χερσαία επέμβαση σηματοδοτεί νέες εξελίξεις

Δεν είναι η πρώτη φορά που ισραηλινά στρατεύματα εισέρχονται στη Λωρίδα της Γάζας. Αυτό που είναι διαφορετικό με την επιχείρηση που ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε το Ισραήλ το βράδυ της Τετάρτης είναι η εμπλοκή τανκς.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, η κίνηση αυτή σηματοδοτεί προετοιμασία για την επόμενη φάση που το Ισραήλ έχει ανακοινώσει πολλές φορές χωρίς να οριστικοποιήσει το πότε.

Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι κινήθηκε στοχευμένα. Ισχυρίζεται ότι σκότωσε αρκετούς μαχητές της Χαμάς και προκάλεσε ζημιές σε σημαντικό αριθμό υποδομών. Δήλωσαν επίσης ότι στόχευσαν αντιαρματικές θέσεις.

Γνωρίζουμε ότι οι Ισραηλινοί δέχονται πιέσεις από τις ΗΠΑ και όχι μόνο για να καθυστερήσουν τη χερσαία εισβολή. Ο Μπάιντεν θέλει ο Νετανιάχου να διασφαλίσει την προστασία των αιχμαλώτων και να προσπαθήσει να εξασφαλίσει την απελευθέρωσή τους πριν ξεκινήσει ο χερσαίος πόλεμος.

Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι οι προετοιμασίες βρίσκονται στο τελικό τους στάδιο και το ισραηλινό πολεμικό συμβούλιο θα λάβει ομόφωνη απόφαση για το πότε θα προχωρήσει.

09:37 Ο δημοσιογράφος του Al Jazeera λέει την προσευχή στην κηδεία δεκάδων θυμάτων – Ανάμεσά τους μέλη της οικογένειάς του

Ο Wael al-Dahdouh, δημοσιογράφος του Al Jazeera, κηδεύει με δεκάδες άλλους τα θύματα των ισραηλινών επιδρομών στον προσφυγικό καταυλισμό στην Nusseirat, στην κεντρική Γάζα. Ο ίδιος έμαθε ότι η σύζυγός του, ο γιος του και η κόρη του σκοτώθηκαν ενώ ήταν στον αέρα και μετέδιδε τις εξελίξεις,





09:27 Δορυφορικές εικόνες: Το πριν και το μετά των βομβαρδισμών στη Γάζα

09:12 Σύνοψη των τελευταίων εξελίξεων

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι πραγματοποίησε μια νυχτερινή «στοχευμένη χερσαία επιδρομή» στη βόρεια Γάζα χρησιμοποιώντας άρματα μάχης. Είπε ότι χτύπησε «πολυάριθμους τρομοκρατικούς πυρήνες, υποδομές και θέσεις εκτόξευσης αντιαρματικών πυραύλων».

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται για χερσαία εισβολή στη Γάζα, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα.

Στη Γάζα, ο ΟΗΕ αναφέρει ότι τα καύσιμα μπορεί να εξαντληθούν τις επόμενες ώρες και προειδοποίησε ότι τα νοσοκομεία δέχονται πλέον μόνο επείγοντα περιστατικά.

Όλο το βράδυ συνεχίστηκε το σφυροκόπημα στη Λωρίδα της Γάζας ενώ έκρυθμη είναι η κατάσταση στη Δ. Όχθη με τις ισραηλινές επιδρομές να είναι καθημερινές και τις συλλήψεις των Παλαιστινίων να έχουν ξεπεράσει τις 1.200 από την 7η Οκτωβρίου.

Αργότερα σήμερα, στη σύνοδο κορυφής, οι ηγέτες της ΕΕ αναμένεται να ζητήσουν μία παύση της σύγκρουσης, δηλαδή να σταματήσουν πρόσκαιρα οι μάχες για να διευκολυνθεί η διέλευση επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ακόμα ένα ναυάγιο στον ΟΗΕ την Τετάρτη, όπου το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν πήρε καμία απόφαση για τη Γάζα ενώ κατατέθηκαν δύο διαφορετικά ψηφίσματα

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάλεσε τη Χαμάς να απελευθερώσει όλους τους ομήρους για ιατρικούς λόγους

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι δεν υπάρχει επιστροφή στο status quo μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων «όπως ίσχυε στις 6 Οκτωβρίου», ενώ αντιδράσεις προκάλεσαν και οι δηλώσεις του ότι ο αριθμός των νεκρών Παλαιστινίων μπορεί να μην είναι ακριβής.

09:04 Μπλοκάρουν κανάλια της Χαμάς στο telegram

Σύμφωνα με αναφορές χρηστών κανάλια στα social media που πρόσκεινται στην Παλαιστίνη δέχονται περιορισμούς. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες το κανάλι της Χαμάς στο Telegram δεν είναι διαθέσιμο για τους χρήστες iphone.

H Apple δεν έχει ακόμη απαντήσει. Είχε προηγηθεί αντίστοιχη κίνηση από την Google Play για τα κινητά android. Τα κανάλια συνεχίζουν να είναι διαθέσιμα στην εφαρμογή του Telegram στο pc.

08:57 Περίπου 350.000 παραμένουν στην πόλη της Γάζας

Σύμφωνα με το AP εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι αποφάσισαν να παραμείνουν στα σπίτια τους στη βόρεια Γάζα, παρά τις ισραηλινές προειδοποιήσεις ότι αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο αν δεν μετακινηθούν νότια.

Λένε ότι η εκκένωση δεν έχει νόημα καθώς δεν υπάρχει ασφαλές καταφύγιο, μιας και η νότια Γάζα βομβαρδίζεται ανηλεώς αν και Ισραήλ έχει επανειλημμένα παροτρύνει τους περισσότερους από ένα εκατομμύριο κατοίκους της βόρειας Γάζας να αναζητήσουν εκεί καταφύγιο.

Και στον νότο αντιμετωπίζουν τρομακτικές συνθήκες σε υπερπλήρη καταφύγια και συνεχείς ελλείψεις τροφίμων και νερού. Η παρουσία περίπου 350.000 αμάχων στη βόρεια περιοχή θα μπορούσε να περιπλέξει περαιτέρω μια πιθανή ισραηλινή χερσαία επίθεση.

08:52 Συγκέντρωση στρατευμάτων στα σύνορα με τη Γάζα – Περιμένουν εντολές

Ισραηλινά τανκς και στρατεύματα έχουν συγκεντρωθεί στα σύνορα με τη Γάζα περιμένοντας εντολές, αναφέρει το Reuters. Το Ισραήλ έχει καλέσει 360.000 εφέδρους.

Η διεθνής πίεση αυξάνεται για να καθυστερήσει οποιαδήποτε εισβολή στη Γάζα, με το Ισραήλ να ανακοινώνει ότι προχώρησε το βράδυ στη μεγαλύτερη χερσαία επιχείρηση εντός του παλαιστινιακού θύλακα το βράδυ της Τετάρτης.

08:45 Έκκληση των Συνδικάτων της Παλαιστίνης για παγκόσμια δράση

Τα Συνδικάτα της Παλαιστίνης καλούν την παγκόσμια εργατική τάξη σε άμεση δράση για να σταματήσει κάθε στήριξη στο Ισραήλ και να δυναμώσει η απαίτηση για «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

«Κάθε ώρα, κάθε λεπτό, κάθε δευτερόλεπτο που περνά ένα ακόμη παιδί της Παλαιστίνης δολοφονείται από το Ισραήλ.

Τα δάκρυα μας έχουν στερέψει, όπως έχει στερέψει το νερό, το φαγητό, η βενζίνη, το ηλεκτρικό στη μεγαλύτερη φυλακή του κόσμου, στη Γάζα των 2 εκατομμυρίων ψυχών, ενώ το Ισραήλ ετοιμάζεται για τη μαζική σφαγή τους», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

08:34 Βίντεο μετά από βομβαρδισμό στο Khan Younis – Αγωνιώδεις προσπάθειες να γλιτώσουν εγκλωβισμένους από τα συντρίμμια

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε από το Al Jazeera Arabic στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, πρώην Twitter, δείχνει όσα ακολουθούν μιας μεγάλης ισραηλινής επιδρομής στο Khan Younis στη νότια Γάζα.

Στο βίντεο φαίνονται διασώστες και πολίτες να προσπαθούν να σκάψουν μέσα στα ερείπια ενός κτιρίου που κατέρρευσε σε σχεδόν απόλυτο σκοτάδι, ενώ άλλοι μετέφεραν τα βαριά τραυματισμένα θύματα σε νοσοκομείο.

شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت عدة مباني في خان يونس جنوبي قطاع #غزة #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/XUhszlwKWa — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 26, 2023

08:27 Ο ισραηλινός στρατός αμφισβητεί τα στοιχεία του ΟΗΕ – «Η Γάζα δεν έχει πρόβλημα με καύσιμα»

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) αμφισβήτησε τον ισχυρισμό της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA) ότι τα καύσιμα θα εξαντληθούν άμεσα στη λωρίδα της Γάζας.

«Απ’ όσο γνωρίζω, υπάρχει ακόμη ηλεκτρικό ρεύμα στη Λωρίδα της Γάζας. Και αυτή η έκθεση είναι λίγο αμφισβητήσιμη», δήλωσε ο εκπρόσωπος των IDF αντισυνταγματάρχης Τζόναθαν Κονρίκους σε ζωντανή ενημέρωση, αναφερόμενος σε έκθεση της UNRWA από τις 16 Οκτωβρίου.

«Απαντήσαμε στον ισχυρισμό της UNRWA παραπέμποντάς τους στο πώς η Χαμάς -που κυβερνά τη Λωρίδα της Γάζας- προμηθεύεται καύσιμα. Είναι όλα μέσα στη Λωρίδα της Γάζας.

«Υπάρχουν αρκετά για πολλές ημέρες για τη λειτουργία των νοσοκομείων και των αντλιών νερού. Μόνο που οι προτεραιότητες είναι διαφορετικές. Η Χαμάς προτιμά να έχει όλα τα καύσιμα για τις πολεμικές της δυνατότητες, αφήνοντας τους πολίτες χωρίς αυτά», πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας αυτό που διατυπώνεται από επίσημα χείλη στο Ισραήλ ως απάντηση στις διεθνείς εκκλήσεις για εφοδιασμό του θύλακα με καύσιμα.

Τα νοσοκομεία στη Γάζα αναλαμβάνουν μόνο επείγοντα περιστατικά, υπό τον φόβο ότι τα αποθέματα καυσίμων μπορεί να εξαντληθούν τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Ο εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, δρ Ρίτσαρντ Πίπερκορν, δήλωσε νωρίτερα στο BBC ότι τα νοσοκομεία που υποστηρίζονται από τον ΟΗΕ λειτουργούν με γεννήτριες «σε μίνιμουμ επίπεδο μόνο για επιχειρήσεις που σώζουν ζωές».

08:20 Επίθεση δέχτηκε αμερικανική βάση στο Ιράκ

Σύμφωνα με την ισραηλινή Haaretz πυρήνες της Χεζμπολάχ στο Ιράκ επιτίθενται στην αεροπορική βάση Άιν αλ Άσαντ, η οποία φιλοξενεί τις αμερικανικές και άλλες διεθνείς δυνάμεις στο δυτικό Ιράκ

08:10 Βίντεο του ισραηλινού στρατού από τη χερσαία επέμβαση στη Γάζα

Σε ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού (IDF) αναφέρεται ότι η χερσαία επέμβαση το βράδυ της Τετάρτης αφορούσε «στοχευμένη επιδρομή με άρματα μάχης στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας και έγινε για την προετοιμασία της περιοχής για τα επόμενα στάδια των μαχών».

«Στο πλαίσιο της δραστηριότητας, οι δυνάμεις εντόπισαν και επιτέθηκαν σε πολλούς τρομοκράτες, κατέστρεψαν τρομοκρατικές υποδομές, αντιαρματικές θέσεις και πραγματοποίησαν εργασίες για την οργάνωση της περιοχής. Οι δυνάμεις εγκατέλειψαν την περιοχή στο τέλος της αποστολής», αναφέρεται αναλυτικά στην ανακοίνωση ενώ παρατίθεται και σχετικό βίντεο.





07:58 Φοιτητές του George Washington University διαμαρτύρονται για την Παλαιστίνη – Αποκηρύσσει το ίδρυμα

Η διαμαρτυρία φοιτητών του Πανεπιστημίου George Washington υπέρ της Παλαιστίνης ήρθε αντιμέτωπη με την αστυνομία ενώ το ίδρυμα αποκήρυξε τις κινητοποιήσεις εν μέσω κατηγοριών για αντισημιτισμό.

Οι φοιτητές προέβαλαν συνθήματα στον τοίχο ενός κτιρίου του ιδρύματος τα οποία προκάλεσαν την παρέμβαση της Anti-Defamation League, ενός οργανισμού που καταγράφει περιστατικά ρητορικής μίσους.

Το σύνθημα που προκάλεσε τις αντιδράσεις ήταν το γνωστό σύνθημα που ακούγεται διαχρονικά στις διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης: «From the river to the sea, Palestine will be free» ( από το ποτάμι μέχρι τη θάλασσα η Παλαιστίνη θα είναι ελεύθερη), και σύμφωνα με τους ακτιβιστές η φράση είναι υπέρ της ανεξαρτησίας και απελευθέρωσης των Παλαιστινίων και όχι κατά των Εβραίων.

Η αστυνομία κλήθηκε στο πανεπιστήμιο για να σταματήσει τους διαδηλωτές ενώ το ίδρυμα σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι οι διαδηλωτές «σε καμία περίπτωση δεν αντανακλούν τις απόψεις του ιδρύματος».

07:44 Χερσαίες επιχειρήσεις στη Γάζα πραγματοποίησε το βράδυ της Τετάρτης το Ισραήλ

Οι ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις πραγματοποίησαν μια σχετικά μεγάλη εισβολή στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια της νύχτας για να επιτεθούν σε θέσεις της Χαμάς, μετέδωσε την Πέμπτη το ραδιόφωνο του ισραηλινού στρατού, σύμφωνα με το Reuters.

Η επιδρομή περιγράφηκε ως η μεγαλύτερη μέχρι τώρα από την αρχή του πολέμου που διανύει την τρίτη εβδομάδα.

07:30 «Παύση» της σύγκρουσης θα προτείνει η ΕΕ – Σήμερα η Σύνοδος Κορυφής

Έπειτα από πολυήμερες διαπραγματεύσεις, ένα προσχέδιο για τη σύνοδο κορυφής φέρεται να καλεί «για συνεχή, ταχεία, ασφαλή και ανεμπόδιστη ανθρωπιστική πρόσβαση και βοήθεια σε όσους έχουν ανάγκη μέσω όλων των απαραίτητων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης μιας ανθρωπιστικής παύσης», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ αναφέρει ότι η επιδείνωση των συνθηκών στη Γάζα προκαλεί σοβαρή ανησυχία και οι ηγέτες επιθυμούν να διευκολύνουν την πρόσβαση σε τρόφιμα, νερό, ιατρική περίθαλψη, καύσιμα και καταφύγιο.

Ωστόσο η πρόταση για παύση απέχει από το αίτημα του ΟΗΕ για εκεχειρία και δεν είναι δεδομένο ότι θα υιοθετηθεί εν τέλει από τη συνεδρίαση.

07:19 Με πλειοψηφία 412 ψήφους υπέρ και 10 κατά πέρασε το ψήφισμα υπέρ του Ισραήλ στο Κογκρέσο – Το πρώτο με τον νέο πρόεδρο

Ο Μάικ Τζόνσον είναι ο νέος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων και ανέλαβε καθήκοντα μετά από τρεις εβδομάδες που η θέση ήταν κενή. Όπως είπε έχουμε «καθυστερήσει» να δείξουμε (σ.σ η Βουλή των Αντιπροσώπων) την υποστήριξή μας προς τον «αγαπητό φίλο» Ισραήλ.

Η Βουλή υποστήριξε το ψήφισμα με 412 ψήφους έναντι 10, ενώ έξι μέλη ψήφισαν «παρών», γεγονός που αντανακλά την παραδοσιακά ισχυρή υποστήριξη του Κογκρέσου προς το Ισραήλ.

Στους εκπροσώπους που ψήφισαν κατά του μέτρου περιλαμβάνονταν οι προοδευτικοί Δημοκρατικοί Ρασίντα Τλάιμπ, Κόρι Μπους, Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ και Ιλχάν Ομάρ, καθώς και ο Ρεπουμπλικάνος Τόμας Μάσι από το Κεντάκι.

07:10 Οι όμηροι της Χαμάς, οι ΗΠΑ και ο «θολός» ρόλος του Κατάρ

Ανήμερα της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου, το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ εξέδωσε ανακοίνωση κατηγορώντας το Ισραήλ.

Είναι «αποκλειστικά υπεύθυνο για τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση», ανέφερε, «λόγω των συνεχών παραβιάσεων των δικαιωμάτων του παλαιστινιακού λαού».

Δύο εβδομάδες αργότερα, το Ισραήλ ήταν έτοιμο ακόμη και να τραβήξει την «πρίζα» στα εδάφη του στο καταριανό δίκτυο Al Jazeera, εγκρίνοντας εκτάκτως νέους κανονισμούς για τη δημοσιογραφική κάλυψη του νέου πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Είναι ωστόσο το πλούσιο σε ενεργειακούς πόρους εμιράτο των 2,7 εκατομμυρίων κατοίκων που διαδραματίζει τώρα κεντρικό ρόλο -σε αγαστή συνεργασία με τις ΗΠΑ- στο φλέγον θέμα της απελευθέρωσης ομήρων της Χαμάς.

Η θέση του είναι πράγματι ιδιάζουσα σε αυτή την ταραγμένη περιοχή του κόσμου.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου της Μαργαρίτας Βεργολιά εδώ

06:50 Ακόμα μία νύχτα έντασης στη Δ. Όχθη – Επιδρομές και συλλήψεις

Ήταν ακόμα μία νύχτα μαζικών συλλήψεων Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, με τις ισραηλινές δυνάμεις να κάνουν κάθε βράδυ πλέον επιδρομή στους οικισμούς. Συλλήψεις έγιναν σε Ναμπλούς, Χεβρώνα και Ραμάλα, ενώ βίντεο δείχνουν ισραηλινά τεθωρακισμένα να περιπολούν στους δρόμους.

Όπως αναφέρει το Al Jazeera οι συλλήψεις στη Χεβρώνα είχαν στόχο γυναίκες ακτιβίστριες. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται φοιτήτριες αλλά και μία συγγραφέας – πολιτική αναλύτρια.

قوات الاحتلال تعتقل الشاب مفيد العباسي عقب اقتحام منزله وتفتيشه في حي رأس العامود في بلدة سلوان بالقدس المحتلة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/Sos6oERfYG — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 26, 2023

06:30 Ώρα μηδέν για τη Γάζα

Καλημέρα σας. Κορυφώνεται η αγωνία για τη Γάζα που πλέον στερεύει από καύσιμα εν μέσω αδιάκοπων βομβαρδισμών. Χωρίς αποτέλεσμα παραμένουν οι διπλωματικές προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός ενώ άγνωστο παραμένει πότε το Ισραήλ θα ξεκινήσει τη χερσαία εισβολή.

Μαζί θα παρακολουθήσουμε και σήμερα τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό. Μπορείτε να δείτε τι έχει προηγηθεί εδώ.