Ισραήλ: Ο διευθυντής του γραφείου του Νετανιάχου επιρρίπτει ευθύνες σε όλους πλην του προϊσταμένου του

Το Κανάλι 12 του Ισραήλ μεταδίδει ότι ο διευθυντής του γρασφείου του Μπενιαμίν Νετανιάχου έριξε τις ευθύνες για την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου σε όλους πλην του ισραηλινού πρωθυπουργού.

Συγκεκριμένα φέρεται σε κλειστή συνεδρίαση να κατηγόρησε την αντιπολίτευση, τον αρχηγό του επιτελείου του ισραηλινού στρατού και όλων των υπολοίπων αρχηγών των σωμάτων ασφαλείας για την επίθεση.

Ο Γιόσι Σέλι είναι διπλωμάτης καριέρας και επί Μπολσονάρου υπηρέτησε ως πρέσβης του Ισραήλ στη Βραζιλία. Μάλιστα ο δε Μπολσονάρου με την μεσολάβηση των Τραμπ-Σέλι (εκπροσωπώντας το Ισραήλ) συνυπέγραψε την συνθήκη ειρήνης ή κανονικοποίησης των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων του 2020. Όπου ο Ντόναλντ Τραμπ συνυπέγραψε ως μάρτυρας.

Ο Γιόσι Σέλι, ο διευθυντής του πρωθυπουργικού γραφείου, φέρεται να δήλωσε πίσω από κλειστές πόρτες ότι πολλοί άνθρωποι ευθύνονται για τις αποτυχίες που οδήγησαν στη σφαγή της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου – αλλά όχι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Ο αρχηγός του επιτελείου των IDF, οι ηγέτες του κινήματος διαμαρτυρίας (σ.σ. Κατά των δικαστικών μεταρρυθμίσεων), οι πρώην αρχηγοί ασφαλείας, όλοι όσοι ήταν εναντίον μας, είναι αυτοί που είναι ένοχοι», φέρεται να είπε χαρακτηριστικά το δεξί χέρι του Νετανιάχου, σε σχόλια που μετέδωσε το δελτίο ειδήσεων του Καναλιού 12».

BREAKING: Israel’s Channel 12 carries comments by the director of 🇮🇱 Netanyahu’s office saying that the failures for the 7th of October Hamas attack are the responsibility of ‘the IDF chief of staff, the leaders of the protest movement, former security chiefs, all those who were…

— The Spectator Index (@spectatorindex) October 26, 2023