Συνδικάτα Παλαιστίνης: Έχουμε το δίκιο – Υπερασπιστείτε μας

Τα Συνδικάτα της Παλαιστίνης καλούν την παγκόσμια εργατική τάξη σε άμεση δράση για να σταματήσει κάθε στήριξη στο Ισραήλ και να δυναμώσει η απαίτηση για «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

«Κάθε ώρα, κάθε λεπτό, κάθε δευτερόλεπτο που περνά ένα ακόμη παιδί της Παλαιστίνης δολοφονείται από το Ισραήλ.

Τα δάκρυα μας έχουν στερέψει, όπως έχει στερέψει το νερό, το φαγητό, η βενζίνη, το ηλεκτρικό στη μεγαλύτερη φυλακή του κόσμου, στη Γάζα των 2 εκατομμυρίων ψυχών, ενώ το Ισραήλ ετοιμάζεται για τη μαζική σφαγή τους», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους.

«Τούτη τη γη τη λέγαν Παλαιστίνη. Παλαιστίνη τη λένε Ακόμα!».

Και σημειώνουν μεταξύ άλλων: «Όσο και αν μας πονέσουν, όσο και αν μας ματώσουν, ο αγώνας μας θα συνεχιστεί γιατί έχουμε το δίκιο και στο τέλος θα νικήσουν οι Λαοί!».

«Τούτη τη γη τη λέγαν Παλαιστίνη…»

Συγκεκριμένα τα Συνδικάτα: Γενική Ένωση Παλαιστινίων Εργαζομένων – General Union of Palestinian Workers, Συμμαχία Συνδικάτων Παλαιστίνης – Labor Union Coalition of Palestine και Παλαιστινιακή Ομοσπονδία Συνδικάτων – Palestine Federation of Trade Unions σημειώνουν:

«Αδέρφια μας, Εργάτες του κόσμου,

Από την αιματοβαμμένη Παλαιστίνη, η εργατική τάξη και τα Συνδικάτα των Παλαιστινίων στέλνουμε περήφανο χαιρετισμό και την τεράστια ευγνωμοσύνη μας στα εκατομμύρια που έχουν πλημμυρίσει τους δρόμους των πόλεων σε όλες τις ηπείρους φωνάζοντας «ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ!».

Ενάντια στις Κυβερνήσεις τους, τους οργανισμούς του Ιμπεριαλισμού, των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ, οι λαοί του κόσμου στέκονται στο πλευρό του λαού μας, στέκονται στη σωστή πλευρά της ιστορίας, που αυτές τις μέρες γράφει με το αίμα των Παλαιστινίων στις σελίδες της το μεγαλύτερο έγκλημα του 21ου αιώνα.

Οι στιγμές είναι δραματικές. Κάθε ώρα, κάθε λεπτό, κάθε δευτερόλεπτο που περνά ένα ακόμη παιδί της Παλαιστίνης δολοφονείται από το Ισραήλ.

Τα δάκρυα μας έχουν στερέψει, όπως έχει στερέψει το νερό, το φαγητό, η βενζίνη, το ηλεκτρικό στη μεγαλύτερη φυλακή του κόσμου, στη Γάζα των 2 εκατομμυρίων ψυχών, ενώ το Ισραήλ ετοιμάζεται για τη μαζική σφαγή τους.

«Αυτό που μας μένει είναι η ελπίδα! Η ελπίδα ότι ο λαός μας δεν είναι μόνος του απέναντι στη βάρβαρη ισραηλινή κατοχή και αδικία!»

Αυτό που μας μένει είναι η ελπίδα! Η ελπίδα ότι ο λαός μας δεν είναι μόνος του απέναντι στη βάρβαρη ισραηλινή κατοχή και αδικία! Μας μένει η ελπίδα ότι οι λαοί, τα αγωνιστικά Συνδικάτα του κόσμου, η παγκόσμια εργατική τάξη για μια ακόμη φορά θα σηκώσει το ανάστημά της και θα υπερασπιστεί τα αδέρφια της.

Σε κάθε χώρα του κόσμου τα Συνδικάτα να διαδώσουν το μήνυμά μας!

Απέναντι στις Κυβερνήσεις που τσακίζουν τα δικαιώματα των ίδιων των λαών τους και στηρίζουν το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ να απαιτήσουν:

Σταματήστε κάθε στήριξη, κάθε συνεργασία με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ!

Τα Συνδικάτα κάθε χώρας να αναπτύξουν δράσεις ενάντια στη δολοφονική μηχανή των ΝΑΤΟ-ΗΠΑ που στηρίζει τη μαζική δολοφονία του παλαιστινιακού λαού.

Τα Συνδικάτα κάθε χώρας να βάλουν εμπόδια στον εξοπλισμό του χεριού που μας δολοφονεί. Να εμποδιστεί ο στρατιωτικός, οικονομικός εξοπλισμός του Ισραήλ.

Να εκφραστεί μαζική καταδίκη απέναντι σε Κυβερνήσεις και πολυεθνικές που διώκουν την αλληλεγγύη με τον λαό της Παλαιστίνης.

Να δυναμώσουν οι κοινές δράσεις των αγωνιστικών Συνδικάτων του Κόσμου στον αγώνα για Ειρήνη – Λευτεριά στην Παλαιστίνη.

Σας υποσχόμαστε: Ο λαός μας δεν θα λυγίσει!

Όσο και αν μας πονέσουν, όσο και αν μας ματώσουν, ο αγώνας μας θα συνεχιστεί γιατί έχουμε το δίκιο και στο τέλος θα νικήσουν οι Λαοί!

Τούτη τη γη τη λέγαν Παλαιστίνη

Παλαιστίνη τη λένε Ακόμα!».